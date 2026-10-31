Milenković nikako da predahne - autogolom najavio novi poraz: Petrovićeva mreža mirna skoro 400 minuta (VIDEO)

Vratio se Nikola Milenković sredinom meseca, nakon što je zalečio blažu povredu, ali od tada nikako da predahne. U prvoj utakmici po povratku na teren - u remiju protiv Ipsviča, bio je jedan od tragičara, a košmarno popodne imao je i ove subote...

Notingem Forest nastavio je seriju loših rezultata upisavši na gostovanju Brentfordu novi poraz - četvrti u poslednjih pet kola - koji je srpski defanzivac najavio autogolom - 2:0 (1:0). Igrao se trideseti minut kada je Dango Uatara protutnjao po desnom boku pre nego što je poslao loptu pred gol gostiju koju je Milenković pokušao da preseče. I poslao je u sopstvenu mrežu. Mada, za razliku od pomenutog meča sa Ipsvičom, ovog puta zapravo nije napravio grešku, štaviše, pročitao je nameru protivničkog krila, ali je imao nesreću da ga lopta pogodi u levo stopalo i ušunja se pored prve stative, iza leđa Maca Selsa...