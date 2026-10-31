Milenković nikako da predahne - autogolom najavio novi poraz: Petrovićeva mreža mirna skoro 400 minuta (VIDEO)
Vreme čitanja: 10min | sub. 31.10.26. | 18:00
Polovičan učinak srpskih reprezentativaca u Premijer ligi ovog popodneva
Vratio se Nikola Milenković sredinom meseca, nakon što je zalečio blažu povredu, ali od tada nikako da predahne. U prvoj utakmici po povratku na teren - u remiju protiv Ipsviča, bio je jedan od tragičara, a košmarno popodne imao je i ove subote...
Notingem Forest nastavio je seriju loših rezultata upisavši na gostovanju Brentfordu novi poraz - četvrti u poslednjih pet kola - koji je srpski defanzivac najavio autogolom - 2:0 (1:0). Igrao se trideseti minut kada je Dango Uatara protutnjao po desnom boku pre nego što je poslao loptu pred gol gostiju koju je Milenković pokušao da preseče. I poslao je u sopstvenu mrežu. Mada, za razliku od pomenutog meča sa Ipsvičom, ovog puta zapravo nije napravio grešku, štaviše, pročitao je nameru protivničkog krila, ali je imao nesreću da ga lopta pogodi u levo stopalo i ušunja se pored prve stative, iza leđa Maca Selsa...
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Generalno se Milenković mučio sa ofanzivcima londonske ekipe, pa je samo šest minuta kasnije dobio žuti karton pošto je sa leđa srušio Kevina Šadea, nakon što mu se ovaj ubacio iza leđa i krenuo ka golu na pravovremeno dodavanje Kina Luis Potera. U poslednjem trenutku, pred sam ulazak u šesnaesterac, nekadašnji štoper Fjorentine ga je faulirao sa leđa i rizikovao da zaradi isključenje.
Da mu nije dan videlo se i petnaestak minuta pre kraja meča kada je Igor Tijago zapečatio trijumf mnogo boljeg Brentforda. Popularni Bleki pokušao je da ga intervencijom u padu spreči u tome i izblokira mu udarac, ali se lopta od njegove noge odbila u prečku i završila u mreži, onemogućivši tako Selsa da sam pokuša da spreči pogodak. Prvi koji je brazilski centarfor postigao posle skoro mesec i po dana u Premijer ligi.
Brentford se ovom pobedom, prvom još od one nad Čelsijem ostvarene 18. septembra, učvrstio na šestoj poziciji, dok Notingem Forest tone sve dublje i sa samo jednim osvojenim bodom u poslednjih pet kola trenutno je pretposlednji. Pitanje je koliko će još Evangelos Marinakis imati strpljenja za Olivera Glaznera...
A dok Milenković i njegov Notingem Forest prolaze kroz krizu, Botnmut čiju je mrežu začarao Đorđe Petrović konačno pronalazi željenu formu. Tim Marka Rozea nije imao nijednu ligašku pobedu do sredine oktobra, sada ih ima tri! Probio je led protiv Sanderlenda, deklasirao Mančester Junajted sredinom nedelje, a ove subote gotovo rutinirao Lids - 2:0 (1:0).
U kakvoj je formi tim sa juga Engleske govori podatak da mu je ovo bio šesti vezani trijumf u svim takmičenjima, pride je do svakog stigao bez primljenog gola! Na četiri od tih šest utakmica mrežu je čuvao Petrović, pa ona, računajući i završnicu gostovanja na Stamford Bridžu kada ga je Čelsi deklasirao (5:1), miruje skoro 400 minuta. Danas pak nije imao mnogo posla, zabeležio je samo jednu odbranu, a imao je i sreće da VAR reaguje kod inicijalnog vođstva gostiju i zbog igranja rukom poništi gol Dominiku Kalvert Luinu.
Imao je i Bornmut sreće da ga Džejms Traford pogura kardinalnom greškom koju je na isteku sat vremena igre u vođstvo pretvorio Evanilson. Nakon toga je domaćin manje-više kontrolisao dešavanja na terenu, ali nije uspevao da osigura pobedu, sve dok u dubokoj nadoknadi to nije uradio tandem rezervista - Eli Žunior Krupi kao asistent i Amin Adli u ulozi egzekutora.
PREMIJER LIGA, 9. KOLO
Subota
Čelsi - Mančester junajted 2:0 (0:0)
/Rodžers 50, Palmer 64pen/
Bornmut - Lids 2:0 (1:0)
/Evanilson 31, Adli 90+4/
Brentford - Notingem Forest 2:0 (1:0)
/Milenković 30ag, Tijago 76/
Koventri Siti - Sanderlend 3:1 (2:0)
/Sakamoto 17, Avoniji 37, Rudoni 52 - Le Fe 67pen/
Hal - Ipsvič 2:2 (0:1)
/Irogbunam 58, MekBarni 68 - Florentino 22, Ensiso 74/
Mančester Siti - Brajton 0:1 (0:1)
/Ajari 11/
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