Kerik veruje da će da vodi Junajted i protiv Rome
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Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 17:44
Trener Crvenih đavola se trudi da razmišlja pozitivno posle poraza od Čelsija (0:2) – četvrtog na poslednjih pet utakmica
Ne vidi se izlazak Mančester Junajteda iz rezultatske krize. Ove subote je doživeo još jedan poraz u prvenstvu Engleske, u Lonodonu je bolji bio Čelsi sa 2:0, a to je bila čak deveta uzastopna utakmica na kojoj Crveni đavoli nisu pobedili.
Da stvar bude još gora, u tom periodu Junajted je šest puta poražen. Poslednji put se radovao pre više od mesec i po dana, kada je u Ligi šampiona savladao azerbejdžanski Sabah sa 4:0.
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Ovog popodneva Mančester čak ni nije izgledao toliko loše u prvom poluvremenu, ali u uvodnih 20 minuta nastavka je primio dva gola (Morgan Rodžers i Kol Palmer su strelci), uz to je isključen Lisandro Martinez, i posle toga je meč bio rešen.
Dugo već traje pritisak javnosti, jedan deo smatra da bi trener Mančestera Majkl Kerik zbog ovih rezultata morao da bude otpušten. Ipak, engleski strateg ne razmišlja o tome, trudi se da vidi kako bi mogao da trgne ekipu.
“Trenutno je prisutno mnogo emocija. Mi smo veliki fudbalski klub i želja nam je da pobeđujemo. Navijači nam dolaze, izdvajaju svoje vreme i energiju, plaćaju da bi nas gledali. Videli ste danas da su momci bili u utakmici, jednostavno su stvari otišle protiv nas. Sve se brzo desilo. Moramo da gledamo unapred, da vidimo šta smo danas dobro radili i na tome da gradimo”, kazao je Kerik posle meča.
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Na pitanje novinara da li misli da će sedeti na klupi Junajteda na narednoj utakmici sa Romom u Ligi šampiona (utorak, 21) kratko je odgovorio sa “da”.
Uostalom, uprava jednog od najtrofejnijih klubova na svetu trenutno baš i nema puno vremena, a ni opcija, da bi napravila rokadu na klupi...