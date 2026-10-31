Kerik veruje da će da vodi Junajted i protiv Rome

Ovog popodneva Mančester čak ni nije izgledao toliko loše u prvom poluvremenu, ali u uvodnih 20 minuta nastavka je primio dva gola (Morgan Rodžers i Kol Palmer su strelci), uz to je isključen Lisandro Martinez, i posle toga je meč bio rešen.

Dugo već traje pritisak javnosti, jedan deo smatra da bi trener Mančestera Majkl Kerik zbog ovih rezultata morao da bude otpušten. Ipak, engleski strateg ne razmišlja o tome, trudi se da vidi kako bi mogao da trgne ekipu.

“Trenutno je prisutno mnogo emocija. Mi smo veliki fudbalski klub i želja nam je da pobeđujemo. Navijači nam dolaze, izdvajaju svoje vreme i energiju, plaćaju da bi nas gledali. Videli ste danas da su momci bili u utakmici, jednostavno su stvari otišle protiv nas. Sve se brzo desilo. Moramo da gledamo unapred, da vidimo šta smo danas dobro radili i na tome da gradimo”, kazao je Kerik posle meča.

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Na pitanje novinara da li misli da će sedeti na klupi Junajteda na narednoj utakmici sa Romom u Ligi šampiona (utorak, 21) kratko je odgovorio sa “da”.

Uostalom, uprava jednog od najtrofejnijih klubova na svetu trenutno baš i nema puno vremena, a ni opcija, da bi napravila rokadu na klupi...