Demirović ušao u apoteku i porušio sve sa polica: Švabe protutnjale kroz Leverkuzen

Što se kaže u našem narodu – kad ono, međutim! Štutgart je došao u goste i izvadio se i te krize, pošto je savladao Bajer Leverkuzen 4:2 (2:1), u meču osmog kola Bundeslige. Izuzetno sadržajna utakmica bila je posebno u prvom poluvremenu, gde je Mozzart Relax bio prava stvar! Zbog dva gola do 30. minuta je već tada došao 3+, odmah zati i 4+ jer su pala tri gola do 40. minuta, a dvojka i igra 2-2 došli su jer je Štutgart vodio 2:0.

Pre nešto više od nedelju dana, Štutgart je na domaćem terenu poražen od Borusije Menhengladbah (3:2), koja ih je baš nadigrala za prve bodove u sezoni, posle čega je delovalo da su u ogromnoj krizi. Ne samo rezultatski, već i igrački, pošto osim Demirovića koji je dao dva gola, niko nije delovao na nivou tima iz Lige šampiona. Nije ih u nešto boljem raspoloženju dočekao Bajern, kog je Hofenhajm deklasirao u prošlom kolu (3:0), ali je opet na papiru nekako bio favorit protiv Švaba.

Gde je stao Ermedin Demirović sa dva pogotka protiv Borusije Menhengladbah, tu je nastavio na gostovanju Apotekarima, kao najveća svetla tačka za sada ove sezone Štutgarta. Posle odlične akcije saigrača, duplog pasa i udarca koji nije prevario domaćeg golmana, na pravom mestu je bio u 14. minutu. Dočekao je odbitak, prebacio ga samo u mrežu, gde je pametno njegov saigrač pobegao od lopte da ne bude ofsajd. Dominirali su gosti sve vreme i nekako je drugi gol visio u vazduhu odmah posle prvog. I jesu ga postigli osam minuta kasnije. Posle kornera, odbrane golmana i još jednog odbitka, maltene iste situacije, Leveling koji je bio u dozvoljenoj poziciji samo gura loptu sa pola metra u mrežu.

Odmah je bilo jasno da će se utakmica otvoriti i da će Bajer Leverkuzen krenuti agresivno, makar da smanji zaostatak, što su i uspeli. Propustio je Demirović pre toga da pogodi za 3:0, da je samo malo sa ivice kaznenog prostora gađao oštrije u dalji ugao. Inače, u 28. minutu je Patrik Šik zatresao mrežu Švaba. Posle centaršuta Garsije iz kornera, skočio je na petercu i snažnim udarcem glavom proturio loptu golmanu kroz noge, koji je morao mnogo, mnogo bolje. Od tog trenutka se sve okrenulo i Bajer je razbijao goste, pa je pravo čudo kako nisu izjednačili do poluvremena. Dobro je branio i Zejmen, koji je skinuo jedan zicer Moreiri i jedan dobar udarac Medine, da bi na drugoj strani sebični Leveling odlučio da ne doda Undavu i da gađa sam – pa je pogodio prečku.

A drugo poluvreme tek što je počelo, novi gol daju gosti. El Kanus je dobro gađao sa ivice kaznenog i katastrofalno je reagovao golman domaće ekipe, pa se može reći da mu je 'probušio ruke' u 51. minutu fudbaler Štutgarta. Nastavio je posle toga da fantastično brani Zejmen i da skida sve redom, Moreiri i Šiku, koji su se stvarno trudili, ali nikako nisu uspevali da pronađu put iza leđa sjajnog golmana. U fudbalu obično to tako bude jer kada se propuštaju velike šanse, dođe kazna i ona je stigla u 66. minutu. Tačku na meč i definitivno stavlja Ermedin Demirović, koji je i na ovoj utakmici dao dva gola. Iako su tražili faul domaći na sredini terena - gledao se VAR i ništa od toga nije bilo - Štutgart je izveo savršenu kontru, koju je bosanskohercegovački fudbaler perfektno istrčao. Dobio je loptu od Undava na petercu i smestio je u mrežu za pravi debakl Bajera i veliku pobedu Švaba. Postigao je domaćin još jedan gol u 79. minutu, kada je Maza posle svih promašaja konačno pogodio, ali to im ništa preterano nije značilo.

Nije bilo srpskog fudbalera Andrije Maksimovića u protokolu Lajpciga, iako je pre četiri dana igrao protiv Esena u Kupu Nemačke, i generalno na poslednje četiri utakmice imao minute, pa je bilo malo čudno. Bilo kako bilo, Lajpcig je uspeo da savlada Šalke u gostima rezultatom 2:0 (1:0). Ume domaćin u Gelzenkirhenu da bude baš tvrd i da napravi veoma nesadržajnu i nezanimljivu utakmicu, što su uspeli čak da urade i protiv Bajerna, kada su odigrali 0:0. Tako nešto je bio plan i sa favoritima, pošto se u prvih pola sata sem jedne šanse Nuse posle kontre - kada mu je golman odbranio udarac sa sedam metara, a i da je bio gol poništio bi se zbog faula na centru terena - nije desilo apsolutno ništa. Sve dok Tanaka nije napravio nerazumljiv penal. Domaćin se branio kao i do tada i lopta je stigla do Tanake, koji umesto da je ispuca, šutira protivnika po nogama, tačnije nagazio ga je pre nego što je dodao loptu i sudija je pokazao na belu tačku. Ozbiljna glupost fudbalera Šalkea, koja ih je i koštala bodova jer je Nusa rutinski realizovao penal u 37. minutu. Poništen je i gol Romula Kardosa u četvrtom minutu nadoknade zbog faula, gde je Lajpcig mogao da ima i dva gola viška. Svakako, nisu morali da brinu jer je Šalke bio totalno bezopasan. Apsolutno ništa nisu uradili u drugom poluvremenu, nisu stvorili nijednu jedinu pravu šansu da dođu do izjednačenja, pošto su Bikovi dominirali. Na kraju su postigli i drugi gol, kojim su rešili meč. Možda mu je prvi gol poništen, ali je drugi bio regularan i Romulo Kardoso u 78. minutu na dodavanje Nuse smešta loptu u donji desni ugao, za kraj dilema.

Vratio se malo Hofenhajm u život posle dve velike i važne pobede, ali na gostovanju u Bremenu se protiv ovako raspoloženog Verdera ne može. Ostaju gore pri vrhu sa dva boda manje od vodećih Bajerna i Borusije Dortmund, koji će kasnije u Der Klasikeru ukrstiti koplja. Savladao je Verder kod kuće Hofenhajm 2:0 (1:0), apsolutno zasluženo. Dobro su se gosti držali u prvom poluvremenu jer Verder nikako nije uspevao da iskoristi dobre prilike. Dve izgledne je promašio Niklas Fulkrug, pa onda i još jednu na startu drugog dela igre, ali se brzo ispravio i iskupio. Postigao je vodeći gol u 57. minutu, a zanimljivo – asistenciju je upisao golman Hajn! Ispucao je loptu daleko, koja je preletela igrače Hofenhajma i stigla do Fulkruga, koji pokazuje koliki je majstor. Nosio je čuvara na leđima, izneo ga do osam, devet metara i zakucao loptu pod prečku, što bi se reklo, kroz uši golmana. Mogao je da postigne barem još jedan gol, nije, ali može da slavi saigrača Dinkčija, koji je u 82. minutu stavio tačku na utakmicu. Grul je oteo loptu na ivici kaznenog prostora, pronašao Dinkčija, koji fintom izbacuje čuvara, otvara stopalo i smešta loptu lepim udarcem u dalji ugao, za kraj.