Dobro došao u Lids, Tarik (VIDEO)

Nije hteo Lids da saopšti na zvaničnom sajtu koliko je platio - iako je već sada to opšte poznato - ali jeste naveo da se radi o petogodišnjem ugovoru za mladog fudbalera. On je drugo pojačanje ovog leta posle Harija Vilsona , a usput mu je engleski tim poželeo toplu dobrodošlicu u zvaničnoj objavi.

Postao je drugi najskuplji fudbaler u istoriji Bosne i Hercegovine, pošto je samo skuplji bio Pjanićev transfer u Barselonu, zvanično zaveden za 60.000.000 evra. Iza njega ostaje Edin Džeko , kojeg je Mančester Siti pre 16 godina platio Volfzburgu 37.000.000 evra. Nije samo ni do BiH jer je ovo drugo najskuplje pojačanje u istoriji čuvenog engleskog kluba. Skuplji je bio samo holandski ofanzivac Žoržinjo Ruter , kojeg je Lids doveo iz Hofenhajma pre tri i po godine za 40.500.000 evra.

Visoki štoper je karijeru započeo u Austriji, gde je za Volfsberger debitovao u tamošnjoj Bundesligi. Samo šest utakmica bilo je dovoljno da privuče pažnju brojnih evropskih klubova, a najbrže je reagovao Juventus, koji ga je doveo u Torino. Upravo tamo nastavio je razvoj i izborio status standardnog reprezentativca Bosne i Hercegovine.

U avgustu 2024. godine otišao je na pozajmicu u Sasuolo i već na drugom nastupu postigao prvi gol. Bio je to uvod u odličnu sezonu u kojoj je Sasuolo bio prvi u Seriji B i vratio se u elitu. Posle 30 utakmica za klub, Sasuolo je otkupio njegov ugovor, ali eto, u dogovoru sa Juventusom, morali su da im daju pola od narednog transfera.

Do sada, 23-godišnji defanzivac je odigrao 17 utakmica za Bosnu i Hercegovinu, sa kojom je nastupao i sada na Mundijalu.