Dobro došao u Lids, Tarik (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 18:20
Engleski klub ozvaničio dolazak reprezentativca Bosne i Hercegovine na njegovom jeziku
Dobro došao u Lids, Tarik! Tim rečima na njegovom maternjem jeziku, tim iz Jorkšira predstavio je Tarika Muharemovića kao novo pojačanje. Drugi najskuplji fudbaler u istoriji Bosne i Hercegovine plaćen je paprenih 40.000.000 evra, gde je Sasuolo dobro zaradio, ali polovina toga ide Juventusu, koji je prilikom prodaje prošlog lesta stavio klauzulu u taj dogovor da im pripada 50 odsto od sledećeg transfera.
Sasuolo je tražio toliko na ime obeštećenja i nije hteo da odustane od te cifre, što je Lids na kraju platio bez ikakvog nećkanja. Pretekli su Komo, Sanderlend i Bornmut, bili su konkretni u pregovorima i brzo su završili posao oko bosanskohercegovačkog fudbalera.
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Nije hteo Lids da saopšti na zvaničnom sajtu koliko je platio - iako je već sada to opšte poznato - ali jeste naveo da se radi o petogodišnjem ugovoru za mladog fudbalera. On je drugo pojačanje ovog leta posle Harija Vilsona, a usput mu je engleski tim poželeo toplu dobrodošlicu u zvaničnoj objavi.
Postao je drugi najskuplji fudbaler u istoriji Bosne i Hercegovine, pošto je samo skuplji bio Pjanićev transfer u Barselonu, zvanično zaveden za 60.000.000 evra. Iza njega ostaje Edin Džeko, kojeg je Mančester Siti pre 16 godina platio Volfzburgu 37.000.000 evra. Nije samo ni do BiH jer je ovo drugo najskuplje pojačanje u istoriji čuvenog engleskog kluba. Skuplji je bio samo holandski ofanzivac Žoržinjo Ruter, kojeg je Lids doveo iz Hofenhajma pre tri i po godine za 40.500.000 evra.
Visoki štoper je karijeru započeo u Austriji, gde je za Volfsberger debitovao u tamošnjoj Bundesligi. Samo šest utakmica bilo je dovoljno da privuče pažnju brojnih evropskih klubova, a najbrže je reagovao Juventus, koji ga je doveo u Torino. Upravo tamo nastavio je razvoj i izborio status standardnog reprezentativca Bosne i Hercegovine.
U avgustu 2024. godine otišao je na pozajmicu u Sasuolo i već na drugom nastupu postigao prvi gol. Bio je to uvod u odličnu sezonu u kojoj je Sasuolo bio prvi u Seriji B i vratio se u elitu. Posle 30 utakmica za klub, Sasuolo je otkupio njegov ugovor, ali eto, u dogovoru sa Juventusom, morali su da im daju pola od narednog transfera.
Do sada, 23-godišnji defanzivac je odigrao 17 utakmica za Bosnu i Hercegovinu, sa kojom je nastupao i sada na Mundijalu.