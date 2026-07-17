Dinamo ga oteo pa oterao, Porto blindirao na 50.000.000 evra

Njegovo prebacivanje u seniorski tim zavisiće isključivo od toga kakav će biti na utakmicama i treninzima, a sve će to biti pod budnim okom Fariolija. U čitavoj priči, dobro je prošao i Dinamo, barem u potencijalu. Modri su zadržali 50 posto od sledećeg transfera, pa ako Varela eksplodira, klub sa Maksimira može fino da se opari.

Tokom boravka u Hrvatskoj više se govorilo o njegovim problemima van terena nego o nespornom talentu koji poseduje. Njegov nekadašnji menadžer Endi Bara pominjao je česta kašnjena na treninge, manjak profesionalizma, a najupečatljivija priča je ona da je Varela iznajmio stan, potpuno ga uništio i ostavio štetu od 15.000 evra. Čak je Bara molio vlasnika stana da ne izlazi u javnost sa tom pričom.

Slučaj Kardosa Varele važi za jedan od čudnijih u svetskom fudbalu. Bio je senzacija U17 prvenstva Evrope na Kipru pre dve godine i odmah se našao na radaru najjačih klubova Starog kontinenta. Nekoliko meseci pre 16. rođendana desio se čudan zaplet.

Naime, kako bi izbegli klauzulu po kojoj bi novi klub Portu morao da plati odštetu od 3.000.000 evra za Varelu ako ga potpišu pre 16. rođendana, njegovi agenti su ga praktično oteli od Porta, a kao "most" klub poslužio je Dinamo Odranski Obrež, član četvrte lige Hrvatske. Tu je Varela trebao da ostane dok ne napuni 16. godina. Porto se žalio, FIFA je blokirala transfer, a momak poreklom iz Angole ostao je u pravnom limbu.

Na kraju je potpisao za Dinamo. Ispostavilo se to kao velika greška za obe strane. Zato se sad talentovani krilni napadač nalazi na novom početku. A nije još ni postao punoletan.