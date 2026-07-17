Zauvek će duvati balončiće - i zato će zauvek biti legenda

Kada su ga Danijel Kretinski i Jiri Švarc - Česi koji se pitaju za sve u londonskom klubu - pozvali da skokne do Praga na sastanak da mu objasne šta je njihov plan i u principu da ga zamole da ostane, nisu ni pomislili da je povremeni engleski reprezentativac već odlučio unapred šta će uraditi i šta će im reći. Nije bilo nikakvog ubeđivanja, zavrtanja i što mladi kažu 'leranja'. Predstavili su plan i program, što je konkretno povratak u Premijer ligu, gde je on samo pružio ruku i rekao, piši završeno.

Za duplo manje pare ostao je u svom klubu, čiji je lider, čiji je kapiten, iako je ispao u Čempionšip. Mnogo manji klubovi nego što je to Vest Hem ostajali su i bez solidnih igrača kada siđu u niži rang, ali ovo nije ta priča. Ovo nije još jedan beg od realnosti i ostavljanje svojih na cedilu.

Duplo manje para, duplo veća uloga i beskonačna aura. To je na kraju dogovor i ono što je zacrtao Bouen. Nije on niti dete Vest Hema, niti je bio navijač tog kluba, ni nema neku pozadinu kao ostali čuveni fudbaleri koji su ostajali sa klubovima kada su ispadali iz lige, ali je napravio od sebe da to bude. Došao je pre šest i po godina iz Hala i od tada je upisao 280 nastupa, 80 golova i 65 asistencija. Dao je gol za prvi i jedini evropski trofej. Sve mu se nacrtalo, tačnije sam je nacrtao da se zacementira kao jedna od najvećih živih legendi kluba.

Ima 29 godina, mogao je negde. I to ne negde, nego bilo gde. Sigurno bi stali u red premijerligaši da uzmu krilnog napadača na vrhuncu karijere, ali i pre nego što su uopšte imali priliku da pošalju mejl na londonski stadion, Džerod Bouen je postao automatski najbolji igrač Čempionšipa.

London takvu vernost nije video skoro 50 godina. Poslednji put kada je neko kao takav odličan igrač ostao u timu koji je ispao iz Premijer lige, bio je Glen Hodl davne 1977. godine. Tada je Totenhem ispao iz Premijer lige posle 27 godina i odmah ga je čuveni vezista vratio na pravi put i od tada je postao ikona Pevaca. Glavni grad je tako nešto slično video 11 godina kasnije, kada je Keri Dikson ostao u Čelsiju i strpao 25 golova u Čempionšipu kako bi Plavce vratio u Premijer ligu.

ISPALI IZ ELITE I OSTALI VERNI

Alesandro Del Pjero, Đanluiđi Bufon, Pavel Nedved, Đorđo Kjelini – Juventus, 2006.

Domeniko Berardi – Sasuolo 2024.

Gabrijel Batistuta – Fiorentina 1993.

Franko Barezi – Milan, 1980. i 1982.

Markos Sena – Viljareal, 2012.

Ćabi Prijeto – Real Sosijedad, 2007.

Anđelo Palombo – Sampdorija, 2011.

Fabricio Koloćini – Njukasl, 2009.

Može da se napravi i poduža lista, ali ovo su konkretno imena koja su zacrtana u istoriji svojih klubova. Neki manje spektakularni, neki pravi majstori i čuveni igrači, ali svi su – legende svojih klubova baš zbog toga što nisu napuštali brod koji tone.

Kako je rekao onomad Alesandro Del Pjero kada je ispao sa Juventusom i ostao: "Pravi džentlmen nikada ne napušta svoju damu". Tako i sada Džerod Bouen. Možda nije toliko spektakularno, možda nije ime koje se urezuje u fudbalske almanahe, možda je malo prošlo i ispod radara. Međutim, šmekerski jeste. Legendarno jeste.

Nedostaje nam definitivno ove romantike u fudbalu.