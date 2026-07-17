Real i Bajern kao Hitler i Staljin? Niko više ne može da dokuči šta se zbiva oko Olisea...

Šta se dešava sa Majklom Oliseom (24) poslednjih dana? Ko priča istinu? Ko je u čijoj službi? Šta Francuz zaista želi? Naposletku i daleko najvažnije - da li će se možda ovog leta dogoditi najveći transfer u istoriji fudbala?

Ako slušate i čitate francuske medije, pre svega Futmerkato i Ekip, postoje ozbiljni izgledi da jedan od glavnih kandidata za Zlatnu loptu ove godine pređe u Real Madrid. A opet, ako pratite šta javljaju Florijan Pletenberg i njegov Skaj, odnosno Kristijan Falk sa Bilda, od tog posla neće biti ništa. Makar ne ovog leta... Pa da krenemo hronološki... Na prvobitnu informaciju Santija Aune (Futmerkato), da je Olise zatražio sastanak sa upravom Bajerna, kako bi saopštio da želi u Madrid, sinoć je reagovao nemački ogranak Skaja, s oštrim negiranjem svega navedenog, uz jasnu poruku da francusko krilo nema nameru da ide, već da je preko posrednika poručio kako želi da ostane, te da je vrlo zainteresovan za novi ugovor. Onda su čak trojica novinara u današnjem izdanju Ekipa praktično potvrdila sve što je Auna izneo. Navodno, Olise u privatnim razgovorima više ne krije da želi transfer u Real, pa se tokom Svetskog prvenstva otvoreno raspitivao kod Kilijana Embapea i Orelijana Čuamenija o životu u Madrid. Dajo Upamekano, defafanzivac Bajerna, pokušavao je sve vreme da ga odgovori od odlaska iz Minhena, međutim francuski list decidirano tvrdi: “Igrač je odlučan da napusti bavarski klub ovog leta i pređe u Real ”. Još se kaže kako to nije priča od juče, nego da se teren priprema već nekih mesec dana. Sumnju da u celoj priči zapravo svako vuče na svoju stranu i ustvari zastupa interse kluba pre nego što vodi računa o objektivnom izveštavanju, definitivno je probudila nova reakcija iz Nemačke. Samo nekoliko sati kasnije, Florijan Pletenberg, ovoga puta 'uz podršku' Kristijana Falka, stvlja ogroman znak pitanja iza svega što su novinara Ekipa napisali.

"Bajern ostaje potpuno opušten i miran u vezi sa Majklom Oliseom i njegovom sudbinom, uprkos novim natpisima iz Francuske", napisao je novinar Skaja. "Situacija je tokom današnjeg dana ponovo razmatrana u Minhenu i interno svi su se složili, uključujući i Ulija Henesa: Olise nije na prodaju! Bajern u ovom času nije spreman za bilo kakve pregovore, osim onih o produženju ugovora sa Francuzom, kog želi da učini jednim od tri najplaćenija igrača u klubu. Bajern ne oseća da je pod pritiskom i nije podložan pritiscima ili ucenama, čak i uslučaju izuzetno visoke ponude, od 200 ili 250 miliona evra". Pletenberg dalje pojašnjava... "Ključna stvar u celoj priči jeste izuzetan odnos koji gaje Real i Bajern. Minhenski klub potpuno veruje Florentinu Perezu, a on je lično uverio predsednika Herberta Hajnera da Real ne planira nikakav pristup Oliseu ovog leta i da nije imao nikakav kontakt sa njim". "Igrač i njegov agent nijednog momenta nisu izrazili želju da napuste Bajern. Nije tajna da bi Real jednog dana mogao da bude opcija, međutim u ovom času sva vrata za takav korak zatvorena su. Olise ima ugovor do 2029. i u njemu nikakvu izlaznu klauzulu".