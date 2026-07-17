Nezabeležen slučaj: Partizan mora da plati 140.000 evra za igrače koji su završili u Čelsiju i Vest Hemu

Siprijan, koji se posle igračke karijere otisnuo među menadžere i skaute, sudskim putem je potraživao 110.000 evra na osnovu rada na teritoriji Južne Amerike koji, ruku na srce, nikada nije doneo konkretne rezultate Partizanu. Brazilac je skautirao fudbalere na osnovu sporazuma sa Milošem Vazurom iz 2023, ali nijedan od njih nikada nije završio u Beogradu. U pitanju su sledeći igrači: Andrej Santos (Vasko da Gama), Anhelo Boržes (Santos), Bitelo (Gremio), Fabinjo (Regatas), Gabrijel Teišera (Gremio), Đovani (Palmeiras), Mateus Davo (Kruzeiro), Gabrijel Poveda (Bolivar) i Luis Guiljerme (Palmeiras).

Njihova imena sugerišu da su u pitanju ozbiljni talenti, jer su, na primer, Andrej Santos i Anhelo Boržes potpisali za Čelsi, Luis Giljerme za Vest Hem, a onda Sporting, a Bitelo za moskovski Dinamo.

Nije problem to što Partizan na kraju nije uspeo da ih dovede – to je već stvar nemilosrdnog tržišta, jer realno gledano nije mogao da se takmiči sa pomenutim alama – već što Miloš Vazura, kao tada najodgovornije lice po funkciji generalnog direktora, nije platio apsolutno ništa od troškova koje je Siprijan potraživao na ime ugovora o saradnji. Posledično tome, Brazilac se obratio FIFA, Partizan se žalio, slučaj je završio na pomenutom sudu i posledica po klub je ogromna.

Zbog toga što je izgubio ovaj spor, klub iz Humske trenutno nema pravo da registruje nove fudbalere za predstojeću sezonu. Nove, u smislu onih koji bi tek trebalo da dođu u klub. Petorica igrača koja su već ranije angažovana su uredno licencirana i tu je sve u redu. Biće sve u redu i sa budućim pojačanjima onog trenutka kada crno-beli uplate pomenuti iznos od 140.000 evra (110.000 na ime glavnice i preostalih 30.000 na osnovu sudskih taksi i kamata), ali ova situacija svakako dramatično otežava poslovanje u momentu kada je klubu bukvalno svaki evro bitan.

A sve se dešava samo dan pre premijere tima Saše Ilića na stadionu ubskog Jedinstva protiv Zemuna. Teško da može biti slučajno. Jer, kako kažu u Humskoj, svačega su se nagledali, ali ovakav slučaj još nisu imali.