Trešće se istanbulski aerodrom! Salah pristaje i na manju platu, Bešiktaš otvorio vrata

Treći najbolji strelac u istoriji Liverpula napustio je Enfild ovog leta kao slobodan igrač i pozdravio se sa svima iz grada Bitlsa, a sada kada se završava Svetsko prvenstvo red je da i on reši poslovno pitanje. Može da bira gde će, sigurno ima ponuda da ne može sve ni da ih pređe, pa kako stvari stoje, ova iz Istanbula je možda i najbolja. Možda su spremni u Saudijskoj Arabiji da mu daju i kuću od zlata ako treba, ali nije to-to, nije to pravi izazov kao što bi imao u Bešiktašu jer Mohamed Salah je pobednik i teško je zamisliti ga u nekoj tako polu-rekreativnoj ligi kao što je tamošnji šampionat ili neki MLS preko bare. Znaju to i čelnici Bešiktaša, tako da su krenuli u ozbiljan napad.

Turski mediji prenose - konkretno pouzdani uvek Jagiz Sabundžoglu - da je Bešiktaš već poslao zvaničnu ponudu i da je Salah spreman na kompromis kako bi obukao crno-beli dres. Tražio je egipatski fudbaler za početak 15.000.000 evra, ali je to Turcima mnogo. Na nedavno održanom sastanku su malo okrenuli drugi list, pa je prema informacijama iz Turske odlučio da smanji finansijske zahteve i da će se dogovoriti pošteno. Hoće da pređe u Bešiktaš, pa se priča da će biti jednogodišnji ugovor za manje od te prvobitne sume koju je tražio, ali da će imati i automatski produžetak ugovora za 12.000.000 evra za sledeću sezonu, što je za njega puna kapa. Traži takođe i procenat od prodaje dresova, što su u Instabulu spremni da mu daju.