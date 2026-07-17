Trešće se istanbulski aerodrom! Salah pristaje i na manju platu, Bešiktaš otvorio vrata
Vreme čitanja: 3min | pet. 17.07.26. | 17:22
Egipatski kralj i Leandro Trosar - brutalan tandem krilnih napadača u crno-belom, baš je blizu
Ne da su u crno-belom delu Istanbula pronašli ćup sa zlatom, nego su izgleda čelnici Bešiktaša našli pun šleper ćupova jer troše pare kao da sutra ne postoji. Do sada su potrošili skoro 50.000.000 evra od početka prelaznog roka i nema stajanja. Planira se svašta oko Romelua Lukakua, a dok ne krenu u atak na belgijskog centarfora, imaju planove mnoge veće od stamenog napadača - Mohamed Salah!
Pakleni tandem krilnih napadača planira Bešiktaš jer su potpisali Leandra Trosara iz Arsenala i dočekali ga na aerodromu kao nekada Rikarda Kvarežmu, a zamislite na drugoj strani Mohameda Salaha. Ne da Bešiktaš zamišlja, nego je rešen da dovede kapitena egipatske reprezentacije.
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Treći najbolji strelac u istoriji Liverpula napustio je Enfild ovog leta kao slobodan igrač i pozdravio se sa svima iz grada Bitlsa, a sada kada se završava Svetsko prvenstvo red je da i on reši poslovno pitanje. Može da bira gde će, sigurno ima ponuda da ne može sve ni da ih pređe, pa kako stvari stoje, ova iz Istanbula je možda i najbolja. Možda su spremni u Saudijskoj Arabiji da mu daju i kuću od zlata ako treba, ali nije to-to, nije to pravi izazov kao što bi imao u Bešiktašu jer Mohamed Salah je pobednik i teško je zamisliti ga u nekoj tako polu-rekreativnoj ligi kao što je tamošnji šampionat ili neki MLS preko bare. Znaju to i čelnici Bešiktaša, tako da su krenuli u ozbiljan napad.
Turski mediji prenose - konkretno pouzdani uvek Jagiz Sabundžoglu - da je Bešiktaš već poslao zvaničnu ponudu i da je Salah spreman na kompromis kako bi obukao crno-beli dres. Tražio je egipatski fudbaler za početak 15.000.000 evra, ali je to Turcima mnogo. Na nedavno održanom sastanku su malo okrenuli drugi list, pa je prema informacijama iz Turske odlučio da smanji finansijske zahteve i da će se dogovoriti pošteno. Hoće da pređe u Bešiktaš, pa se priča da će biti jednogodišnji ugovor za manje od te prvobitne sume koju je tražio, ali da će imati i automatski produžetak ugovora za 12.000.000 evra za sledeću sezonu, što je za njega puna kapa. Traži takođe i procenat od prodaje dresova, što su u Instabulu spremni da mu daju.
Kažu i da je Rami Abas, inače agent Mohameda Salaha, stigao u Istanbul i da pregovori ulaze u završnu fazu, tako da ga treba očekivati ubrzo kako diže crno-beli dres i da će biti nova euforija na tamošnjem aerodromu kada dođe sa šalom Bešiktaša.
Egipatski kralj imao je ponude i sa Bliskog istoka, gde je prošle godine bio veoma blizu odlaska, ali je tada odlučio da ostane u Liverpulu. Interesovanje, međutim, nije splasnulo, a Saudijci su mu već ponudili ogroman ugovor i jednu od najvećih plata u svetu fudbala. Mada, kako je već rečeno, nije mu baš prioritet da igra tamo, kao ni u MLS, odakle se isto pominjalo da ima ogromnu ponudu. Konkretno, samo defilovanje britansko-egipatskog biznismena Mohameda Monsura kao većinskog vlasnika San Dijega zapalilo je priče da bi mogao da pokuša da dovede sunarodnika, da ga ubedi na priču - zemljače, hajde kod mene.
Šuškalo se malo i oko Intera, posebno jer je već igrao u Italiji i poznaje Čizmu i Seriju A, mada je to splasnulo odavno i generalno ne deluje realno.
Za sada, kako stvari stoje – eto njega u Bešiktašu.