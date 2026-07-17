OFK Beograd potvrdio: Stigao Peruanac

Imao je taj status reprezentativac Gibralatara Tidžej De Bar, ali od danas zvanje najzvučnijeg pojačanja OFK Beograda u letnjem prelaznom roku je u rukama Serhia Penje. Najavljen posao pre nekoliko dana i na stranicama Mozzart Sporta, sada je dobio potvrdu.

OFK Beograd se na društvenim mrežama pohvalio da je nekadašnji ofanzivni vezni Malmea doputovao u glavni grad Srbije i dogovorio sve uslove saradnje sa Serhiom Penjom.

„Zdravo, samo sam hteo da vam kažem da sam stigao u Beograd pre nekoliko dana.Čuo sam da ovaj klub ima veliku istoriju. U prošlosti je igrao protiv klubova kao što su Totenhem, Atletiko Madrid, Galatasaraj. Navijači su, takođe, sjajni, pa očekujem lepu atmosferu. Sezona uskoro počinje, nadam se dobrim rezultatima“, govori u slušalicu tokom šetanja na Staroj Karaburmi Penja.