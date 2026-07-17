OFK Beograd potvrdio: Stigao Peruanac
Vreme čitanja: 4min | pet. 17.07.26. | 18:10
Serhio Penja i zvanično na Staroj Karaburmi
Imao je taj status reprezentativac Gibralatara Tidžej De Bar, ali od danas zvanje najzvučnijeg pojačanja OFK Beograda u letnjem prelaznom roku je u rukama Serhia Penje. Najavljen posao pre nekoliko dana i na stranicama Mozzart Sporta, sada je dobio potvrdu.
OFK Beograd se na društvenim mrežama pohvalio da je nekadašnji ofanzivni vezni Malmea doputovao u glavni grad Srbije i dogovorio sve uslove saradnje sa Serhiom Penjom.
„Zdravo, samo sam hteo da vam kažem da sam stigao u Beograd pre nekoliko dana.Čuo sam da ovaj klub ima veliku istoriju. U prošlosti je igrao protiv klubova kao što su Totenhem, Atletiko Madrid, Galatasaraj. Navijači su, takođe, sjajni, pa očekujem lepu atmosferu. Sezona uskoro počinje, nadam se dobrim rezultatima“, govori u slušalicu tokom šetanja na Staroj Karaburmi Penja.
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Penja je u igračkoj karijeri najdublji trag ostavio u holandskom Emenu sa kojim je igrao Erediviziju. Dobre partije u tom klubu donele su mu transfer u Malme vredan 1.000.000 evra što je u tom trenutku bio klupski rekord .
Od 2017. godine, Serhio je standardni reprezentativac Perua. Do sada je odigrao 51 utakmicu i postigao četiri gola. Bio je na spisku od 24 igrača za Svetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji, međutim, u poslednji čas je ispao sa istog kako bi se napravio prostor za povratak Gerera. Penja je kasnije pričao da mu je to bio jedan od najtežih dana u karijeri.
Prve korake napravio je u Alijanci iz Lime, a kasnije je pored Emena i Malmea igrao za Granadu, Tondelu, PAOK i Sakariju.