Dobro rade, pametno posluju i zbog ovakvih stvari će zauvek ostati samo večiti četvrti klub Portugala

I nije ovo bio samo još jedan izgubljen derbi za domaćina. Bio je to poraz koji boli utoliko više što je Braga imala rezultat, imala protivnika pod pritiskom i imala mogućnost da dodatno produbi krizu u Lisabonu. A onda je za svega pet minuta sve prosula.

Utakmica je imala ogroman značaj i za trenera Sportinga Ruija Boržeša, čija se klupa ozbiljno drmala uoči reprezentativne pauze. Dva uzastopna remija protiv Famalikaa i Aruke skupo su koštala Lavove, koji su dozvolili Portu da se odvoji na vrhu tabele. Nezadovoljstvo je raslo, a Boržeš je na jedno od najneugodnijih gostovanja u portugalskom prvenstvu stigao svestan da bi novi neuspeh samo dodatno pojačao pritisak na njegov rad. I sve je do 66. minuta mirisalo upravo na takav scenario.

Braga je povela u 41. minutu, uz priličnu dozu sreće, mada je do gola stigla zahvaljujući dobroj akciji. Denis Huseinbašić je pronašao prostor na ivici kaznenog prostora i uputio nizak udarac desnom nogom. Lopta je pogodila donji deo stative, odbila se u leđa golmana Ruija Silve i završila u mreži (gol pogledajte OVDE). Čuvar mreže Sportinga tako je postao nesrećni strelac autogola, a domaći tim na odmor otišao sa minimalnom prednošću. Bio je to pogodak koji je dodatno opteretio goste, jer Sporting nije imao luksuz da sebi dozvoli još jedan kiks. Porto je već stekao prednost na vrhu, a svaki novi izgubljeni bod mogao je dodatno da udalji Lavove od šampionskih ambicija.

Vreme je prolazilo, Braga je čuvala rezultat, a nervoza u redovima gostiju bivala je sve veća. Delovalo je da će domaćin uspeti da izdrži pritisak i dođe do pobede koja bi imala veliki značaj za njegove ambicije. Međutim, onda je usledilo pet minuta koji su potpuno promenili utakmicu. U 66. minutu Sporting je konačno pronašao put do izjednačenja. Dumbija je uposlio Irankundu, australijsko otkrovenje sa Mundijala je uputilo centaršut na drugu stativu, gde se našao Luis Suares. Kolumbijski napadač odlično je reagovao i udarcem glavom poslao loptu u mrežu za 1:1. Gol pogledajte OVDE.

Bio je to trenutak koji je potpuno promenio odnos snaga, ali i psihološko stanje dve ekipe. Sporting je odjednom osetio da može do potpunog preokreta, dok je Braga, umesto da smireno odgovori na primljeni pogodak, počela da gubi kontrolu nad utakmicom. I kazna je stigla ekspresno. Samo pet minuta kasnije, u 71. minutu, gosti su stigli do drugog pogotka, ponovo uz veliku nesreću domaćeg tima.

Sporting je izveo kvalitetnu akciju iz poslednje linije, Luis Suares je prosledio loptu doskorašnjem igraču Brage Salazaru, a Urugvajac se oslobodio čuvara Gabija Martinesa i iz kaznenog prostora uputio oštar prizeman centaršut. Usledila je gužva pred golom, lopta se nesrećno odbila od golmana Bernarda i završila u mreži. Tako je Sporting, posle autogola kojim je Braga povela, do potpunog preokreta stigao takođe zahvaljujući autogolu (gol pogledajte OVDE). Do kraja je gol za 3:1, "svojima, nakon pretrčanih skoro 50 metara u kontri i snažnog udarca pod prečku dao baš Rodrigo Salazar u 82. minutu za konačnih 3:1. (Gol pogledajte OVDE).

Upravo ovakve utakmice predstavljaju možda i najbolji odgovor na pitanje zbog čega se, uprkos svim ulaganjima, organizacionom napretku i kvalitetnim rezultatima poslednjih godina, Braga još nije trajno pridružila portugalskoj fudbalskoj aristokratiji. Benfika, Porto i Sporting decenijama čine veliku trojku portugalskog fudbala. Braga je klub koji je najviše učinio da taj poredak dovede u pitanje, ali između ambicije da se velikani izazovu i sposobnosti da se sa njima ravnopravno vodi borba tokom čitave sezone i dalje postoji ogromna razlika. Ovakve utakmice upravo je ogoljavaju.

Jer nije dovoljno samo dovesti velike klubove u probleme. Potrebno je znati kako ih pobediti kada se za to ukaže prilika, kako sačuvati stečenu prednost i kako u ključnim trenucima pokazati pobednički karakter. Braga je protiv Sportinga imala gotovo sve preduslove za veliki trijumf, ali je još jednom ostala bez rezultata koji bi potvrdio njene ambicije. S druge strane, Sporting je pokazao osobinu koja često pravi razliku između najvećih klubova i onih koji pokušavaju da im se približe. Čak i kada ne igra dobro, čak i kada se nalazi pod pritiskom i kada situacija izgleda nepovoljno, ume da pronađe način da pobedi.

Za Ruija Boržeša ovo su možda i najvažnija tri boda u dosadašnjem delu sezone. Umesto da reprezentativnu pauzu dočeka sa još većim zaostatkom i dodatno uzdrmanim statusom, uspeo je da odvede ekipu do preokreta na jednom od najtežih gostovanja u zemlji. Posle osam odigranih kola Sporting ima 18 bodova, tri manje od vodećeg Porta i dva više od Benfike, uz napomenu da oba velika rivala imaju po utakmicu manje. Šampionska trka, dakle, i dalje je daleko od idealne za lisabonski klub, ali je makar izbegnut scenario u kojem bi zaostatak postao još ozbiljniji.

A Braga? Ona će ponovo morati da objašnjava kako je od utakmice koju je kontrolisala došla do poraza. I ponovo će ostati utisak da joj za iskorak koji godinama priželjkuje nedostaje upravo ono što se ne može kupiti dobrim transferima ili nadoknaditi pametnim poslovanjem. Zbog takvih pet minuta portugalski fudbal, barem zasad, i dalje ima veliku trojku i njenog večitog izazivača.

PRIMEIRA – 8. KOLO

Petak

Moreirense - Žil Visente 0:1 (0:0)

/Valas Franka pen 90/

Braga - Sporting Lisabon 1:2 (1:0)

/Rui Silva ag 41 - Suarez 66, Bernardo ag 71/

Subota

16.30: (4,30) Kasa Pija (3,45) Santa Klara (1,88)

19.00: (10,0) Maritimo (5,00) Porto (1,33)

21.30: (2,25) Akademiko Viseu (3,40) Estoril (3,20)

Nedelja

16.30: (2,30) Rio Ave (3,35) Nasional (3,15)

19.00: (1,25) Benfika (6,50) Gimarais (10,5)

21.30: (2,10) Aruka (3,45) Estrela Amadora (3,50)

Ponedeljak

21.15: (1,82) Famalikao (3,50) Alverka (4,50)

***kvote su podložne promenama