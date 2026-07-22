Dobro veče, evo nas ponovo

Prvi put kada se srpska fudbalska javnost srela sa Bragom bila je sezona 2005/06 i tada se Crvena zvezda namerila na klub istih boja u prvom kolu Kupa UEFA. Bila su to dva tesna meča, oba završena nerešenim rezultatom (0:0 u Beogradu, 1:1 na „Kamenolomu“), ali je klub sa Marakane prošao dalje zbog tada važećeg pravila o golu u gostima i ušao u ligašku fazu UEFA kupa.

Braga će večeras igrati u Pančevu protiv Železničara (21.00) i to će joj biti četvrti predstavnik Srbije sa kojim će ukrstiti koplja u poslednjih 20 godina. A, biće ukupno 11. utakmica. Bilans portugalskog kluba je impresivan: samo jedan poraz uz šest pobeda i tri remija.

Dve godine kasnije ponovo je Zvezda „izvukla“ Bragu. Bilo je to poslednje kolo grupne faze Lige UEFA, koja se tada igrala po jednokružnom sistemu. Srpski klub je igrao u Portugaliji i izgubio sa 2:0.

Onda je u sezoni 2010/11 došao red na Partizan da okuša sreću. Sa Bragom se sreo u grupnoj fazi Lige šampiona, ali nije dobro prošao. Obe utakmice su dobili Portugalci, bilo je 2:0 na njihovom terenu, a 1:0 u Humskoj.

Posle toga deceniju je Braga izbegavala let ka Beogradu. Ipak, u sezoni 2021/22 u grupnoj fazi Lige Evrope ponovo se srela sa starim drugarom – Crvenom zvezdom. I tada se prvi put desilo da ovaj klub iz Portugalije izgubi od srpskog predstavnika. Na Marakani je bilo 2:1 za Zvezdu, a na „Kamenolomu“ 1:1.

Dve sezone posle toga i TSC se našao u prilici da proveri kvalitet Brage. I bilo je bolno. Srpski klub je izašao sa idejom da se nadigrava sa Portugalcima, što je bila lepa trenerska zamisao, ali ne baš efektna. Braga je kao gost slavila sa 4:1, a kao domaćin sa 3:0.

I dolazimo do prošle sezone, kada se ponovo Zvezda srela sa crveno-belima iz Portugalije. U okviru Lige Evrope, igrao se jedan meč, srpski tim je bio gost i poražen je sa 2:0.

Sve kada se sabere: šest pobeda Brage, tri remija i jedan poraz. Ostaje Železničaru da proba da makar malo poboljša bilans srpskih predstavnika.

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LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)

/Nvanko 90+1 - Vendel 33, 45+1/

Florijana - Drita 1:1 (0:0)

/Drina 90+9 - Balaj 90+4/

Bisen - Đer 2:6 (1:3)

/Ferber 20, Abi 75 – Bumba 12, Vitalis 24, Endžije 47, Đukanović 83, Banati 90+1/

Sreda

19.00: (2,05) Nefči (3,20) Dinamo Minsk (3,60)

19.00: (1,85) Bohemijans (3,45) Balkani (4,00)

19.45: (1,20) Bašakšehir (6,00) Inter Turku (12,0)

20.00: (2,90) Vardar (3,35) Riga (2,30)

20.30: (2,30) Spartak Trnava (3,20) CSKA Sofija (3,00)

21.00: (8,50) Železničar Pančevo (4,50) Braga (1,35)

Četvrtak

16.30: (5,40) Mališeva (3,60) Hibernijan (1,62)

17.00: (3,70) Alaškert (3,25) Kluž (2,00)

17.00: (7,75) Liepaja (4,20) Austrija (1,40)

17.30: (3,60) Panevezis (3,20) Tobol (2,05)

18.00: (1,80) Debrecin (3,45) Pjunik (4,20)

18.00: (3,50) Dila Gori (3,25) Apolon (2,05)

18.00: (2,20) Flora (3,35) TNS (3,05)

18.00: (1,40) HJK (4,40) Kolerajn (7,25)

18.00: (8,00) Paide (4,40) Zira 1,37()

18.30: (1,95) AEK Larnaka (3,30) Beitar Jerusalim (3,80)

18.30: (1,25) Dunajska Streda (5,20) Velež (11,0)

18.30: (1,10) Rakov (8,50) Valeta (18,0)

18.30: (1,05) RFS (12,0) Vestri (22,0)

19.00: (13,0) Bate Borisov (5,80) Sion (1,20)

19.00: (2,00) Dinamo Tbilisi (3,25) Žalgiris (3,70)

19.00: (10,0) Santa Koloma (6,25) Rapid Beč (1,22)

19.00: (3,00) Gais (3,30) Nordsjiland (2,25)

19.00: (1,77) ML Vitepsk (3,45) Sutjeska (4,40)

19.00: (2,85) Univerzitetea Kluž (3,25) Bran (2,35)

19.00: (5,00) Zimbru (3,50) Noa (1,68)

19.30: (1,35) Vaduz (4,80) Atletik Eskaldes (7,50)

19.45: (1,33) FCSB (4,70) Auda (8,50)

20.00: (2,85) Aluminij (3,30) Dinamo Tirana (2,35)

20.00: (5,60) Pakš (3,90) Panatinaikos (1,55)

20.00: (4,20) Polisja Žitomir (3,45) Kopenhagen (1,80)

20.00: (2,90) Varaždin (3,30) Jablonec (2,30)

20.00: (5,25) Vojvodina (3,85) Ajaks (1,58)

20.30: (1,42) Borac (4,30) Petrokub (7,00)

20.30: (2,90) Hapoel TA (3,05) Ludogorec (2,45)

20.30: (3,80) LNZ Čerkasi (3,30) Gent (1,95)

20.30: (1,17) Lugano (6,25) Dukađini (15,0)

20.30: (2,60) Žilina (3,30) Katovice (2,35)

20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)

20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)

20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)

20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)

20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)

21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)

21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)

21.15: (2,25) Valur (3,30) Zrinjski (3,00)

*** kvote su podložne promenama