Dobro veče, evo nas ponovo

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Vreme čitanja: 4min | sre. 22.07.26. | 08:22
Braga sedmu sezonu u poslednjih 20 igra protiv kluba iz Srbije
Kada u žrebu za evropski kup, a redovno je tu, Braga vidi da može da igra sa nekim klubom iz Srbije, na „Kamenolomu“ odmah počnu da pakuju kofere za let ka Beogradu.
Jer čini se da nijedan evropski klub nije toliko puta poslednjih godina igrao sa nekim srpskim predstavnikom kao što je Braga. Verovatno u tom portugalskom gradu posle žreba radosno uzdahnu „Opa, opet Srbi“, jer crveno-beli sa „Kamenoloma“ imaju izuzetan bilans protiv rivala iz naše zemlje.
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Braga će večeras igrati u Pančevu protiv Železničara (21.00) i to će joj biti četvrti predstavnik Srbije sa kojim će ukrstiti koplja u poslednjih 20 godina. A, biće ukupno 11. utakmica. Bilans portugalskog kluba je impresivan: samo jedan poraz uz šest pobeda i tri remija.
21.00: (8,50) Železničar Pančevo (4,50) Braga (1,35)
Prvi put kada se srpska fudbalska javnost srela sa Bragom bila je sezona 2005/06 i tada se Crvena zvezda namerila na klub istih boja u prvom kolu Kupa UEFA. Bila su to dva tesna meča, oba završena nerešenim rezultatom (0:0 u Beogradu, 1:1 na „Kamenolomu“), ali je klub sa Marakane prošao dalje zbog tada važećeg pravila o golu u gostima i ušao u ligašku fazu UEFA kupa.
Dve godine kasnije ponovo je Zvezda „izvukla“ Bragu. Bilo je to poslednje kolo grupne faze Lige UEFA, koja se tada igrala po jednokružnom sistemu. Srpski klub je igrao u Portugaliji i izgubio sa 2:0.
Onda je u sezoni 2010/11 došao red na Partizan da okuša sreću. Sa Bragom se sreo u grupnoj fazi Lige šampiona, ali nije dobro prošao. Obe utakmice su dobili Portugalci, bilo je 2:0 na njihovom terenu, a 1:0 u Humskoj.
Posle toga deceniju je Braga izbegavala let ka Beogradu. Ipak, u sezoni 2021/22 u grupnoj fazi Lige Evrope ponovo se srela sa starim drugarom – Crvenom zvezdom. I tada se prvi put desilo da ovaj klub iz Portugalije izgubi od srpskog predstavnika. Na Marakani je bilo 2:1 za Zvezdu, a na „Kamenolomu“ 1:1.
Dve sezone posle toga i TSC se našao u prilici da proveri kvalitet Brage. I bilo je bolno. Srpski klub je izašao sa idejom da se nadigrava sa Portugalcima, što je bila lepa trenerska zamisao, ali ne baš efektna. Braga je kao gost slavila sa 4:1, a kao domaćin sa 3:0.
I dolazimo do prošle sezone, kada se ponovo Zvezda srela sa crveno-belima iz Portugalije. U okviru Lige Evrope, igrao se jedan meč, srpski tim je bio gost i poražen je sa 2:0.
Sve kada se sabere: šest pobeda Brage, tri remija i jedan poraz. Ostaje Železničaru da proba da makar malo poboljša bilans srpskih predstavnika.
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LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)
/Nvanko 90+1 - Vendel 33, 45+1/
Florijana - Drita 1:1 (0:0)
/Drina 90+9 - Balaj 90+4/
Bisen - Đer 2:6 (1:3)
/Ferber 20, Abi 75 – Bumba 12, Vitalis 24, Endžije 47, Đukanović 83, Banati 90+1/
Sreda
19.00: (2,05) Nefči (3,20) Dinamo Minsk (3,60)
19.00: (1,85) Bohemijans (3,45) Balkani (4,00)
19.45: (1,20) Bašakšehir (6,00) Inter Turku (12,0)
20.00: (2,90) Vardar (3,35) Riga (2,30)
20.30: (2,30) Spartak Trnava (3,20) CSKA Sofija (3,00)
21.00: (8,50) Železničar Pančevo (4,50) Braga (1,35)
Četvrtak
16.30: (5,40) Mališeva (3,60) Hibernijan (1,62)
17.00: (3,70) Alaškert (3,25) Kluž (2,00)
17.00: (7,75) Liepaja (4,20) Austrija (1,40)
17.30: (3,60) Panevezis (3,20) Tobol (2,05)
18.00: (1,80) Debrecin (3,45) Pjunik (4,20)
18.00: (3,50) Dila Gori (3,25) Apolon (2,05)
18.00: (2,20) Flora (3,35) TNS (3,05)
18.00: (1,40) HJK (4,40) Kolerajn (7,25)
18.00: (8,00) Paide (4,40) Zira 1,37()
18.30: (1,95) AEK Larnaka (3,30) Beitar Jerusalim (3,80)
18.30: (1,25) Dunajska Streda (5,20) Velež (11,0)
18.30: (1,10) Rakov (8,50) Valeta (18,0)
18.30: (1,05) RFS (12,0) Vestri (22,0)
19.00: (13,0) Bate Borisov (5,80) Sion (1,20)
19.00: (2,00) Dinamo Tbilisi (3,25) Žalgiris (3,70)
19.00: (10,0) Santa Koloma (6,25) Rapid Beč (1,22)
19.00: (3,00) Gais (3,30) Nordsjiland (2,25)
19.00: (1,77) ML Vitepsk (3,45) Sutjeska (4,40)
19.00: (2,85) Univerzitetea Kluž (3,25) Bran (2,35)
19.00: (5,00) Zimbru (3,50) Noa (1,68)
19.30: (1,35) Vaduz (4,80) Atletik Eskaldes (7,50)
19.45: (1,33) FCSB (4,70) Auda (8,50)
20.00: (2,85) Aluminij (3,30) Dinamo Tirana (2,35)
20.00: (5,60) Pakš (3,90) Panatinaikos (1,55)
20.00: (4,20) Polisja Žitomir (3,45) Kopenhagen (1,80)
20.00: (2,90) Varaždin (3,30) Jablonec (2,30)
20.00: (5,25) Vojvodina (3,85) Ajaks (1,58)
20.30: (1,42) Borac (4,30) Petrokub (7,00)
20.30: (2,90) Hapoel TA (3,05) Ludogorec (2,45)
20.30: (3,80) LNZ Čerkasi (3,30) Gent (1,95)
20.30: (1,17) Lugano (6,25) Dukađini (15,0)
20.30: (2,60) Žilina (3,30) Katovice (2,35)
20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)
20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)
20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)
20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)
20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)
21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)
21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)
21.15: (2,25) Valur (3,30) Zrinjski (3,00)
*** kvote su podložne promenama