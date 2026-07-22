Džejms Naneli ponuđen Partizan Mozzart Betu

Vreme čitanja: 7min | sre. 22.07.26. | 08:56
Predstavnici iskusnog američkog internacionalca kontaktirali upravu kluba iz Humske, zasad pregovora nema
Brojni su stranci prodefilovali kroz Partizan, posebno tokom poslednjih pet godina, ali malo koji je ostavio tako dubok trag, kako na terenu tako i kod navijača, kao Džejms Naneli. Dve sezone je nosio crno-beli dres, bio jedan od najboljih, pogađao pregrš bitnih koševa, ali na kraju pamtiće se neslavan odlazak iz kluba pre dva leta kada se sukobio sa Stefanom Lazarevićem na hodniku Beogradske arene. Iako pristalice crno-belih boja žele ponovo da vide Nanelija u dresu kluba iz Humske, nikakvih naznaka da bi se tako nešto moglo da dogodi nije bilo... Sve do sada. Naime, prema saznanjima Mozzart Sporta, agent iskusnog igrača kontaktirao je upravu Partizan Mozzart Beta kako bi proverio teren o eventualnom povratku.
Predstavnik Džejmsa Nanelija je tokom leta kontaktirao sportski sektor, ali i samog Ostoju Mijailovića, kako bi predočio da je Naneli na tržištu i spreman da se eventualno vrati u Srbiju. Ipak, prema našim saznanjima, barem zasad, odgovor nije dobio.
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Treba videti kako će i da li će uopšte crno-beli reagovati kada je u pitanju Naneli kome je Partizan poslednji angažman u Evroligi. Posle Humske, preselio se u Kinu gde je postao šampion države, a prošle sezone imao je angažman u Grčkoj kod Dragana Šakote. Baš u Aeku je pokazao da i sa 36 godina i dalje može da igra na visokom nivou jer je bio jedan od ključnih igrača u pohodu na finale FIBA Lige šampiona.
Doduše Evroliga je ipak dva nivoa iznad toga...
Zasad znamo da su ugovore za Partizan potpisali, pored Kevarijusa Hejsa koji je ozvaničen, još Alesandro Pajola, Derek Vilis, Nikola Tanaskovića i Kajla Olmana. Uz momke koji su produžili ugovore na čelu sa Karlikom Džonsom, Tonjeom Džekirijem, ali Arijanom Lakićem i Žofrijem Lovernjom, jasno je da je potrebno još novih članova u tim koji želi da bude konkurentan sledeće sezone, a kada znamo da su izmakla imena poput Armonija Bruksa, Petija Milsa, Ošeja Briseta, Zeka Ledeja, Tajsona Etijena... Onda i ne bi bilo preveliko iznenađenje da se Naneli vrati iako dve sezone nije igrao na elitnom nivou, ali opet ponavljamo... Nikakvi konkretni pregovori nisu započeli osim činjenice da je sa klub kontaktirano, ali takve stvari, posebno tokom leta, svakodnevne su.
Humsku su do sada napustili Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov, Bruno Fernando i Aleksej Pokuševski. Ostaje da se vidi kakvi su statusi Mitra Bošnjakovića i Marija Nakića, dok je ugovor produžen sa Vanjom Marinkovićem.