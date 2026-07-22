Džejms Naneli ponuđen Partizan Mozzart Betu

Brojni su stranci prodefilovali kroz Partizan, posebno tokom poslednjih pet godina, ali malo koji je ostavio tako dubok trag, kako na terenu tako i kod navijača, kao Džejms Naneli. Dve sezone je nosio crno-beli dres, bio jedan od najboljih, pogađao pregrš bitnih koševa, ali na kraju pamtiće se neslavan odlazak iz kluba pre dva leta kada se sukobio sa Stefanom Lazarevićem na hodniku Beogradske arene. Iako pristalice crno-belih boja žele ponovo da vide Nanelija u dresu kluba iz Humske, nikakvih naznaka da bi se tako nešto moglo da dogodi nije bilo... Sve do sada. Naime, prema saznanjima Mozzart Sporta, agent iskusnog igrača kontaktirao je upravu Partizan Mozzart Beta kako bi proverio teren o eventualnom povratku.

Predstavnik Džejmsa Nanelija je tokom leta kontaktirao sportski sektor, ali i samog Ostoju Mijailovića, kako bi predočio da je Naneli na tržištu i spreman da se eventualno vrati u Srbiju. Ipak, prema našim saznanjima, barem zasad, odgovor nije dobio.