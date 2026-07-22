Utakmica njihovih života

Uostalom, recimo, Žoao Mutinjo (39) ima više odigranih utakmica u karijeri (959) nego čitava poslednja linija Pančevaca sa sve kapitenom Zoranom Popovićem i to sa stažom u mlađim kategorijama (794). Dok mlađi “bubaju” lekcije i pokušavaju da nauče što više, ovi što ih preslišavaju, znaju svako slovo i stranicu knjige. Pročitali su je hiljadu puta. Zbog svega toga, ispit je teži od tone olova.

21.00: (8,50) Železničar Pančevo (4,50) Braga (1,35)

Možda će im Braga zalepiti keca i poslati ih na popravni, jer jasno je da Portugalci u timu imaju igračku klasu kakva ne postoji u srpskom šampionatu, ali zbog svega što su uradili u prethodnih godinu dana, možda je došlo vreme da Želja dobije pet minuta slave na evropskoj pozornici. Neće ekipa Radomira Kokovića igrati samo protiv prošlosezonskog polufinaliste Lige Evrope, nego protiv tima koji je često znao da potroši više novca na dovođenje igrača nego svi klubovi iz Mozzart Bet Superlige zajedno. Nije im protivnik ekipa koja je po Transfermarktu 12 puta skuplja (Železničar vredi 15.000.000, Braga 186.000.000), nego tim koji retko kad prokliza kad igra kvalifikacije za bilo koje evropsko takmičenje. Poslednja ekipa koja je uspela da im uzme meru u toj fazi je ukrajinska Zorja iz Luganska u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope u sezoni 2018/19.

Ne živi Koković u bilo kakav zabludi, jasno mu je kao dan da će mu ekipa imati blizak susret sa nečim što se zove nivo ili dva iznad domaćeg šampionata.

“Nećemo biti u situaciji da imamo kontrolu u meri u kojoj želimo i u kojoj je to zastupljeno u našem šampionatu, ali nećemo odustajati od naše ideje. Pokušaćemo da budemo hrabri i da igramo iz zadnje linije, kao što uvek radimo. Naravno, to neće biti moguće u velikoj meri, ali meni je jako značajno da vidim da moj tim sutra ima jasnu ideju i da ni u jednom trenutku ne odstupa od vrednosti koje su zastupljene u našem modelu igre”, rekao je Koković na konferenciji za novinare dan pre utakmice.

Jedan od najmlađih trenera u Mozzart Bet Superligi priznao je da će mu ovo biti najteži protivnik kojeg je imao u trenerskoj karijeri, verovatno ni 98 odsto fudbalera nije imalo priliku da spram sebe ugleda protivnika ovakvog kalibra i kvaliteta. Možda baš u tome jeste kvaka – znati da imaš rivala koji je mnogo bolji od tebe, biti maksimalno rasterećen i pokušati izvući što bolji rezultat.

Naravno, niko ne očekuje da Želja izvuče nerešeno, pobeda bi bila najveća senzacija srpskih klubova u Evropi. Ali, zašto ne odigrati bez straha i ubediti arogantne i stroge profesore iz Brage da ne mora svaki učenik da dobije lošu ocenu na najvažnijem ispitu.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVI MEČEVI)

Utorak

Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)

/Nvanko 90+1 - Vendel 33, 45+1/

Florijana - Drita 1:1 (0:0)

/Drina 90+9 - Balaj 90+4/

Bisen - Đer 2:6 (1:3)

/Ferber 20, Abi 75 – Bumba 12, Vitalis 24, Endžije 47, Đukanović 83, Banati 90+1/

Sreda

19.00: (2,05) Nefči (3,20) Dinamo Minsk (3,60)

19.00: (1,85) Bohemijans (3,45) Balkani (4,00)

19.45: (1,20) Bašakšehir (6,00) Inter Turku (12,0)

20.00: (2,90) Vardar (3,35) Riga (2,30)

20.30: (2,30) Spartak Trnava (3,20) CSKA Sofija (3,00)

21.00: (8,50) Železničar Pančevo (4,50) Braga (1,35)

Četvrtak

16.30: (5,40) Mališeva (3,60) Hibernijan (1,62)

17.00: (3,70) Alaškert (3,25) Kluž (2,00)

17.00: (7,75) Liepaja (4,20) Austrija (1,40)

17.30: (3,60) Panevezis (3,20) Tobol (2,05)

18.00: (1,80) Debrecin (3,45) Pjunik (4,20)

18.00: (3,50) Dila Gori (3,25) Apolon (2,05)

18.00: (2,20) Flora (3,35) TNS (3,05)

18.00: (1,40) HJK (4,40) Kolerajn (7,25)

18.00: (8,00) Paide (4,40) Zira 1,37()

18.30: (1,95) AEK Larnaka (3,30) Beitar Jerusalim (3,80)

18.30: (1,25) Dunajska Streda (5,20) Velež (11,0)

18.30: (1,10) Rakov (8,50) Valeta (18,0)

18.30: (1,05) RFS (12,0) Vestri (22,0)

19.00: (13,0) Bate Borisov (5,80) Sion (1,20)

19.00: (2,00) Dinamo Tbilisi (3,25) Žalgiris (3,70)

19.00: (10,0) Santa Koloma (6,25) Rapid Beč (1,22)

19.00: (3,00) Gais (3,30) Nordsjiland (2,25)

19.00: (1,77) ML Vitepsk (3,45) Sutjeska (4,40)

19.00: (2,85) Univerzitetea Kluž (3,25) Bran (2,35)

19.00: (5,00) Zimbru (3,50) Noa (1,68)

19.30: (1,35) Vaduz (4,80) Atletik Eskaldes (7,50)

19.45: (1,33) FCSB (4,70) Auda (8,50)

20.00: (2,85) Aluminij (3,30) Dinamo Tirana (2,35)

20.00: (5,60) Pakš (3,90) Panatinaikos (1,55)

20.00: (4,20) Polisja Žitomir (3,45) Kopenhagen (1,80)

20.00: (2,90) Varaždin (3,30) Jablonec (2,30)

20.00: (5,25) Vojvodina (3,85) Ajaks (1,58)

20.30: (1,42) Borac (4,30) Petrokub (7,00)

20.30: (2,90) Hapoel TA (3,05) Ludogorec (2,45)

20.30: (3,80) LNZ Čerkasi (3,30) Gent (1,95)

20.30: (1,17) Lugano (6,25) Dukađini (15,0)

20.30: (2,60) Žilina (3,30) Katovice (2,35)

20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)

20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)

20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)

20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)

20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)

21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)

21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)

21.15: (2,25) Valur (3,30) Zrinjski (3,00)

***kvote su podložne promenama