MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao

Podsećamo da se u Evropu preselio kao dečak, da ga je Real platio Penjarolu samo 5.000.000 evra i da je, kad se premijerno pojavio u svlačionici, imao nadimak Paharito (ptičica), pre svega zbog krhke građe u to vreme. Izuzetnim radnim navikama razvio sebe do statusa jednog od najboljih vezista današnjice i posle stasavanja na pozajmici u Deportivu izrastao u bitan faktor Reala, pa kako je u međuvremenu transformisao svoje telo i postao svetski atleta, tako su i igrači počeli drugačije da ga oslovljavaju. Sad je El Halkon (soko). I kao takav je došao do statusa zamenika kapitena Real Madrida, bio je oslonac u eri Karla Ančelotija, a i kod Žozea Murinja je i te kako značajan, o čemu svedoči činjenica da je četvrti na listi fudbalera koji su pod komandom Portugalca proveli najviše minuta na terenu od početka sezone u belom dresu, te da je postigao tri gola i svaki je bio ključan. Drugi protiv Intera, treći tokom nadoknade vremena za pobedu u Atini i nedavno vodeći protiv Valensije na Mestalji. Svaki lepši od prethodnog.

A uz to obavlja i zadatke na poziciji desnog beka, gde ga Murinjo sve češće koristi, iako ima na raspolaganju Trenta Aleksander Arnolda i Denzela Damfrisa.

Ukupno je Federiko postigao 44 gola i dodao 46 asistencija na 387 utakmica za Real, po čemu je sedmi na listi stranaca koji su odigrali najviše mečeva za Blankose. I samo će napredovati.

Posle Valverdea, napominje As, Real bi trebalo da obelodani i nastavak saradnje sa Tibom Kurtoom, Braimom Dijasom, ali i Džudom Belingemom.