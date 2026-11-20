Došao kao ptičica, postao soko i leteće iznad Madrida do 2031.
Vreme čitanja: 2min | pet. 20.11.26. | 09:48
Nastavlja se serija potpisa u Realu, sledeći je Federiko Valverde
Sezona obnove saradnje. Tako bi moglo da se okarakteriše ono što se poslednjih nekoliko dana dešava u Realu. Već su Madriđani objavili kako su Arda Guler i Oreljen Čuameni potpisali nove ugovore, a istim putem će i Federiko Valverde.
Prema informacijama Asa, Urugvajac je pristao da budućnost veže za kraljevski klub, iako mu je sadašnji ugovor isticao leta 2029. Prema novom, koji je dogovoren i samo se čeka ozvaničenje, trebalo bi da ostane na stadionu „Santjago Bernabeu“ do juna 2031. Kako primećuje madridski dnevnik, ako sve bude kao što je planirano, maltene polovinu života će Fede provesti u glavnom gradu Španije, jer je stigao kao 18-godišnjak, sad ima 28, a u trenutku kad se budući ugovor okonča biće mu 33.
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Podsećamo da se u Evropu preselio kao dečak, da ga je Real platio Penjarolu samo 5.000.000 evra i da je, kad se premijerno pojavio u svlačionici, imao nadimak Paharito (ptičica), pre svega zbog krhke građe u to vreme. Izuzetnim radnim navikama razvio sebe do statusa jednog od najboljih vezista današnjice i posle stasavanja na pozajmici u Deportivu izrastao u bitan faktor Reala, pa kako je u međuvremenu transformisao svoje telo i postao svetski atleta, tako su i igrači počeli drugačije da ga oslovljavaju. Sad je El Halkon (soko). I kao takav je došao do statusa zamenika kapitena Real Madrida, bio je oslonac u eri Karla Ančelotija, a i kod Žozea Murinja je i te kako značajan, o čemu svedoči činjenica da je četvrti na listi fudbalera koji su pod komandom Portugalca proveli najviše minuta na terenu od početka sezone u belom dresu, te da je postigao tri gola i svaki je bio ključan. Drugi protiv Intera, treći tokom nadoknade vremena za pobedu u Atini i nedavno vodeći protiv Valensije na Mestalji. Svaki lepši od prethodnog.
A uz to obavlja i zadatke na poziciji desnog beka, gde ga Murinjo sve češće koristi, iako ima na raspolaganju Trenta Aleksander Arnolda i Denzela Damfrisa.
Ukupno je Federiko postigao 44 gola i dodao 46 asistencija na 387 utakmica za Real, po čemu je sedmi na listi stranaca koji su odigrali najviše mečeva za Blankose. I samo će napredovati.
Posle Valverdea, napominje As, Real bi trebalo da obelodani i nastavak saradnje sa Tibom Kurtoom, Braimom Dijasom, ali i Džudom Belingemom.