20.45: (1,52) Partizan Mozzart Bet (15,0) Bešiktaš (3,10)

Verujemo da zbog toga dodatnu težinu ima i vaša izjava posle utakmice, da "svi u Bešiktašu treba da zapamte 18. novembar, dan kada je Bešiktaš pobedio Real Madrid".

"Tu priču smo već pričali pre tri godine. Ovaj klub je tada obezbedio opstanak tek u poslednjem kolu lige. I onda smo došli, generalni menadžer, predsednik, kompletan stručni štab i ja, i počeli zajedno nešto da radimo. Danas je Bešiktaš mesto u koje bi svako voleo da dođe, i kao trener i kao igrač. To nije ista situacija kao pre tri godine. I onda dođemo do toga da Bešiktaš pobedi Real Madrid u zaista fantastičnoj atmosferi, a sa druge strane znamo kako je sve izgledalo pre tri godine".

TEŠKO JE PRIPREMITI IGRAČE ZA ONO ŠTO IH ČEKA...

Dušan Alimpijević (©Mozzart Sport)

Kada je reč o utakmici sa Partizan Mozzart Betom, poznato je da Bešiktaš ove sezone za sada igra bolje u gostima. Sa druge strane, crno-beli imaju dodatni motiv da poprave utisak posle utakmice sa Valensijom.

"Ne znam koliko je minus izgubiti od Valensije. To je zaista sjajan tim. Pokazali su da imaju jedan dosta čvrst sistem, koji očigledno može da funkcioniše i bez odličnog trenera iz prethodne godine, pa sada ponovo sa novim trenerom, potpuno promenjenim rosterom i odlascima najboljih igrača. Dakle, očigledno rade pametan posao. Partizan zaista ima jak domaći teren, u smislu da navijači stvaraju dodatni pritisak protivničkim igračima, a svojima daju vetar u leđa. Vrlo je teško danas pripremiti igrače na tako nešto, naročito što ćemo igrati u Pioniru, gde su akustika i taj zvuk još jači i agresivniji. Kao što sam već rekao u nekom od prethodnih intervjua, mislim da ovaj tim Penjaroje, u odnosu na predviđanja i očekivanja pre početka sezone, zaista ide iznad očekivanja. Partizan u ovom trenutku ima šest pobeda u Evroligi i, ako se ne varam, to je jedan od najboljih startova u istoriji Partizana. Mislim da to zaista moramo da kažemo. Naravno, i oni se, kao i svi mi, susreću sa određenim povredama, usponima i padovima. Sve je to normalno. Niko ne očekuje da bilo ko celu sezonu igra na nekom stabilnom nivou".

Isto možemo reći i za Bešiktaš, iako ljudi očigledno imaju velika očekivanja.

"Mi smo neke utakmice izgubili kod kuće i zaista svi zajedno žalimo zbog nekih od tih poraza, iskreno da vam kažem. Protiv Valensije smo imali otvoren šut za pobedu u poslednjoj sekundi. To je bio potpuno nebranjen šut. Da sada ne nabrajam, imali smo i utakmice protiv ekipa koje zbog povreda nisu došle u najjačem sastavu. Nismo to iskoristili, ali za sada sve ide kako treba".

Ako se ne varamo, poslednji put kada ste igrali protiv Partizana bila je ona čuvena utakmica u Evrokupu, Bursa – Partizan, u osmini finala. Kako sada, kada je prošlo već skoro pet-šest godina, pamtite tu utakmicu? Razgovarali smo sa vašim tadašnjim igračem Džonom Holandom, koji je imao vrlo specifične odgovore i sa velikim entuzijazmom govorio o tom periodu.

"On je specifičan karakter i vrlo zanimljiv igrač, sjajan momak koji nam je te godine zaista mnogo doneo. Prošlo je već dosta vremena, pet godina. Neke slike i utakmice, naravno, blede, ali to je jedna od onih utakmica koje ostaju urezane za čitav život. Naravno, ne živi se od stare slave, to je davno prošlo vreme, ali ta utakmica i način na koji smo mi igrali zaista su ostali upamćeni. Moram da priznam da su i atmosfera koju su Partizanovi navijači napravili i aplauz na kraju utakmice nešto što je svima nama ostalo u dubokom sećanju".

Kažu da je priprema te utakmice bila nešto najspecifičnije što pamte.

"To nije bila neka preterano nova ideja. Samo smo hteli da igračima približimo tu atmosferu, iako sam im rekao da je nemoguće zaista je dočarati. Isto tako i sada govorim svojim igračima da ne mogu da ih pripremim za ono što ih čeka sada. Ali generalno smatram da i komunikacija u specifičnim uslovima treba da se vežba. A specifični su uslovi kada igrate protiv Partizana u Beogradu".

DOSELEKCIJA JE REALNOST ZA EVROPSKE TIMOVE, IGRAČI NISU SPREMNI ZA OVAKO VISOKE NAPORE

Dušan Alimpijević (©Mozzart Sport)

Hteli bismo da povučemo jednu paralelu... Partizan je praktično pre četiri-pet dana kompletirao roster. Vi ste takođe imali doselekciju po početku sezone. Da li je to realnost evroligaških klubova? To je nešto što se godinama ponavlja, iako treneri insistiraju na tome da imaju spreman tim za početak sezone. Međutim, vidimo da se to često ne dešava.

"To definitivno jeste realnost. Definitivno ne postoji tim u Evroligi koji je krenuo sa barem 14 igrača, a ide se i do 16, bogami neki klubovi imaju i više od 16 igrača. Klubovi koji imaju finansijske mogućnosti da praktično naprave skoro dva različita tima to i rade, naročito oni koji se takmiče u jakim domaćim ligama. Španska i turska liga izuzetno iscrpljuju. Obe lige su izuzetno brze, fizički i taktički dosta zahtevne. Moram da kažem da je onaj ko ima mogućnost da rotira igrače između Evrolige i domaćeg prvenstva u principu u velikoj prednosti", kaže selektor Srbije i dodaje:

"Povrede su neminovnost, ali povrede nisu posledica jakog rada i preterane potrošnje, tog 'loadinga', kako to sada kondicioni treneri zovu, nego činjenice da se ne trenira. Eto, vrlo jednostavno. Mi svi pričamo o nekoj spremnosti na početku sezone. Kakvom početku? Početka nema. Ograničeni smo brojem dana treninga, odnosno brojem nedelja treninga. Ograničeni smo trajanjem treninga i tako dalje. To je osnovni problem zbog kojeg imamo ovoliko povreda. Dakle, mi nismo u mogućnosti da pripremimo igrače za ove visoke napore kojima su izloženi na utakmicama. Tačka".

Utakmica sa Partizanom igra se u specifičnom ambijentu Pionira. Već ste pomenuli akustiku, ali to je bio i vaš dom u sezoni 2017/18, kada ste bili trener Crvene zvezde. Čini nam se da od tada niste dolazili kao trener u Pionir, da igrate u takvoj atmosferi.

"Ne, u takvoj atmosferi nisam. Igrali smo protiv Makabija tamo, sa reprezentacijom... Ali, to je druga atmosfera kad se igra protiv Zvezde ili Partizana... Stvarno je to vrlo specifična stvar kojom može da se pohvali samo nekoliko klubova u celoj Evropi. Verujem da, osim Bešiktaša, te Partizana, Zvezde, Olimpijakosa, Panatinaikosa i Žalgirisa, možda i ne postoji još neki klub sa takvom atmosferom. Ispravite me ako grešim. Virtus je imao dobru atmosferu sada u ovoj hali, ali to, po meni, zaista nije isti pritisak kakav postoji u Pioniru. Sa jedne strane, to je stvarno pritisak na protivničke igrače, ali bogami, kako dolaze ova mekana vremena, nekada je to pritisak i na domaću ekipu. Lično se bavim ovim poslom da bih uživao u takvim atmosferama. Volim da igram u njima i kao protivnik, a naravno da volim i našu domaću atmosferu, koju imamo sa našim navijačima. Mi smo košarkaška zemlja. Od svih dvoranskih sportova, kod nas je najlakše napuniti hale na košarci i to je stvarno nešto u čemu publika uživa. Hvala Bogu, imamo dva tima koja igraju Evroligu, na najvišem mogućem nivou takmičenja. To je zaista nešto u čemu mi kao zemlja treba da uživamo i da živimo ovo što sada imamo".

Sada ste trener Bešiktaša u Evroligi. Vaša prva evroligaška sezona bila je u Crvenoj zvezdi. Kako pamtite to vreme i kakav vam je utisak ostao posle svega, s obzirom na način na koji se završilo?

"Moram, istine radi, pošto se baš u poslednje vreme malo provlačila priča o mom statusu u Zvezdi iz tih dana, da kažem da se tu očigledno ne barata potpunim i tačnim informacijama. Dakle, ja nisam napustio Zvezdu posle dva ili tri meseca, nego sam ostao čitavu abaligašku i evroligašku sezonu. Tek u junu, kada je krenuo KLS, napustio sam Crvenu zvezdu i to je bila isključivo moja želja. Tadašnji predsednik Čović insistirao je da ostanem i da odradimo taj trogodišnji ugovor, da je vreme pred nama i da je ta sezona bila takva kakva je bila radi stabilizacije. Ja sam nekako osetio da se stvorila jedna neprirodna atmosfera oko kluba, što je bilo i normalno. Navijači imaju pravo na to, jer su u prethodnim godinama bili naviknuti na uspehe i drugačije rezultate. Smatrao sam da Zvezda treba da krene u nekom drugom pravcu i bez bilo kakve ljutnje ili bilo čega drugog napustio sam klub na svoju inicijativu. Zvezda je te godine nastavila takmičenje u KLS-u sa mojim stručnim štabom. Rekao sam ljudima iz stručnog štaba da apsolutno nema razloga da bilo ko odlazi i da treba da završe posao. Mislim da je bilo očigledno da će Zvezda osvojiti titulu, jer je te godine ipak bila dominantna. Mi smo dva puta pobedili Partizan u ABA ligi. Iako smo imali velike uspone i padove, čak i u KLS-u, mislim da je nekako bilo evidentno da će se Zvezda na kraju dočepati tog trofeja. Tako je stručni štab koji je radio sa mnom završio posao i tako se završila ta sezona. Samo sam hteo to da kažem, istine radi. A što se tiče mog boravka u Zvezdi, kao što sam rekao, to je davno prošlo vreme, pre osam godina, pa da se više ne vraćamo na to".

Iz tog perioda svi dobro pamte jednu utakmicu – Real Madrid.

"Ne znam da li se sećate, te godine smo, mislim, pobedili tri od četiri ekipe koje su igrale na Fajnal-foru. Žalgiris... Čak smo imali šut za pobedu protiv Žalgirisa u gostima. Real smo pobedili na strani, a imali smo i poslednju odbranu da odbranimo kada nam je Dončić dao trojku u poslednjoj sekundi. Znači, moglo je i tu da bude drugačije. Ne mogu sada da se setim ko je još otišao na taj Fajnal-for, bio je Olimpijakos... I njega smo jednom pobedili u Pioniru. Tako da, da, to su lepa sećanja. To je jedna od onih utakmica o kojima smo pričali, utakmica koje se pamte - Real Madrid".

Pamti se i trojka Pera Antića...

"Da, Pero Antić. Često zove..."

Da li vas je zvao posle ove utakmice?

"E, rekao sam mu da nije samo do njega (smeh)".

KOŠARKA POSTALA BIZNIS, A U BIZNISU, NAŽALOST, ONA PADA U DRUGI PLAN

Dušan Alimpijević (©Mozzart Sport)

Kada premotamo film osam godina kasnije, Bešiktaš i vi ste relativno kasno dobili potvrdu Evrolige da će učestvovati u takmičenju. Koliko je iz vašeg ugla, kao trenera koji treba da uvede ekipu u potpuno novo takmičenje, odnosno viši rang za klub, bilo teško da se sve organizuje u tako kratkom vremenskom periodu?

"Jako teško. Bilo je izuzetno komplikovano zato što, pre svega, tu priču svi već znaju. Kada 26. juna izađete na tržište, tu praktično nema skoro ničega. A onda na ono što postoji morate da reagujete toliko brzo, jer se to, da kažem običnim rečnikom, odmah razgrabi. Sve to zahteva i potpuno drugačiju logistiku. Mi smo morali da pređemo iz naše hale u Abdi Ipekči, koja je nešto sasvim drugo".

Ceo taj kompleks je fantastičan...

"Abdi Ipekči je zaista jedan preozbiljan trening centar koji je pod okriljem njihovog Saveza, koji tamo radi fantastične stvari za svoje mlađe kategorije i sve reprezentativne selekcije. Ta hala je sada na raspolaganju Efesu i nama. Jedan blok pripada Efesu, a jedan nama, pri čemu je naš blok zahtevao prilagođavanje potrebama Bešiktaša, u smislu građevinskih radova, zidanja, uređivanja i svega ostalog. Tako da je to bio jedan komplikovan proces, ali su ljudi iz kluba, kompletan menadžment i organizacija, zajedno sa predsednikom, odradili toliko fantastičan posao da nama, koji smo samo došli na sve to, nije delovalo toliko strašno. Drugi deo priče odnosi se na igrače. Ali opet kažem, mislim da smo u datom trenutku, sa igračima koji su nam bili na raspolaganju, napravili odličan posao".

Dolazak Lonija Vokera je zaokružio priču oko sklapanja rostera. Znamo da je, pored Bešiktaša, bilo zainteresovano još nekoliko klubova. Verovatno ste bili veoma uporni u nameri da dovedete još jednog igrača, odnosno košarkaša takvih karakteristika?

"Pisalo se da dovodimo razne igrače, ali to, naravno, nije bilo istina. Mi smo, kada smo krenuli u sezonu, znali da ćemo dovesti još jednog igrača na poziciji dva, jer je to bilo jedino mesto na kojem nismo imali trojicu igrača. Naravno, znali smo i da će se na određenim pozicijama pojaviti neki problemi ili povrede, što nam se i dogodilo. Nažalost, već u prvom kolu, posle četiri minuta igre protiv Valensije, Dakuan Džefriz je pao na ruku i slomio jednu sitnu kost u zglobu. Protiv Reala mu je bila druga utakmica od povratka. To nas je u tom trenutku jako poremetilo, jer je to čovek oko kojeg je trebalo da gradimo dosta toga. Tako da smo tada reagovali na tržištu i mislim da smo i u tome bili jako dobri, jer je za njega postojalo veliko interesovanje".

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Evropska košarka, odnosno Evroliga, trenutno se nalazi na jednoj raskrsnici koja potencijalno može da bude vrlo trusna. Kako gledate na sve što se trenutno dešava?

"Ja lično mislim da će sigurno doći do proširenja lige. Sto posto. Na 24 tima. E sad, u kom formatu će to biti i na koji način će se odvijati, to je drugo pitanje. Verovatno sve ide ka tome da to budu dve divizije, da se igra unutar divizije, plus još jedna utakmica sa drugom divizijom. Ali definitivno mislim da se ide ka proširenju na 24 tima. Ušao je novac kakav nikada ranije nije bio prisutan. To je, naravno, pokrenulo neke biznis ideje. Čim su došle te drugačije biznis ideje, nažalost za sve nas, košarka je malo stavljena u drugi plan. Sada tu možemo svašta da vidimo i prolaze i ovakve i onakve stvari. Po meni, ono što je trenutno najveći problem jeste to što je potražnja mnogo veća od onoga što se nudi. Zato klubovi preplaćuju igrače. Zato klubovi greše. Igrači koji dolaze preko okeana sada dobijaju zaista ozbiljan novac, kakav nikada nismo mogli ni da zamislimo. Kada podvučemo crtu, za sve nas koji smo sa ove strane, u tom košarkaškom biznisu ili sportu koji se zove košarka, nazovite ga danas kako god hoćete, to je dobro. Samo da vidimo u kom pravcu će nas sve to odvesti".

A gde je Bešiktaš u priči o evroligaškim franšizama, s obzirom na to da se pominju i neka druga imena?

"Naš klub je, kao i ostala tri velika kluba u Turskoj, Fenerbahče, Galatasaraj i Trabzonspor, pod okriljem fudbala. Fudbal je, naravno, najvažnija sekcija u celoj toj priči. Mi funkcionišemo tako što vrhovne, odnosno glavne odluke donose članovi fudbalskog borda, odakle se one dalje prenose na ostale nivoe. Mi nismo toliko dugo u ovoj evroligaškoj priči da bismo mogli da sagledamo sve pozitivne strane dobijanja franšize", kaže Alimpijević i zaključuje:

"Lično mislim da je to jako važan korak koji svaki klub u Evroligi treba da napravi, kako bi konačno mogao da stvara sopstveni novac i da ne posluje u gubitku. Ono što je definitivno pravac u kojem idemo jeste približavanje fudbalskom modelu, u kojem želimo da postanemo profitabilan sport. Jer vi znate da se godinama unazad za košarku izgovara ista rečenica, da to nije profitabilan sport. Tu se stvari sada menjaju".

EVROLIGA - 13. kolo

*** Kompletno kolo Evrolige je u znaku MOZZART RELAX ***

Četvrtak

Makabi Tel Aviv - Dubai 74:80

/Madar 17 - Bejkon 18/

Žalgiris - Panatinaikos 72:87

/Nan 21 - Tubelis 17/

Bajern Minhen - Baskonija 100:81

/Vašington 23 - Stjuart 17/

Olimpija Milano - Fenerbahče 78:70

/Rajt 22 - Horton Taker 17/

Pariz - Hapoel Tel Aviv 97:96

/Hifi 18 - Blejkni 28/

Valensija - Virtus Bolonja 92:87

/Šorts, Sako 20 - Belo 15/

Petak

19.30: (1,35) Efes (16,0) Asvel (3,70)

20.15: (1,80) Olimpijakos (15,0) Real Madrid (2,25)

20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)

20.45: (1,52) Partizan Mozzart Bet (15,0) Bešiktaš (3,10)

*** Kvote su podložne promenama