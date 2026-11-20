Znate već kako je, reprezentativna pauza tek je prošla, fudbal se još nije vratio u ponudu, ostaje vam samo košarka, a tu je ipak manje utakmica i nije lako sastaviti tiket dovoljno dugačak da zadovolji svačiji apetit. Mada, jedan naš igrač iz Svilajnca umalo je pronašao dobitnu kombinaciju igrajući na košarkaše na utakmicama Evrolige.

Stavio ih je devet i na svima gađao – minus. I omašio je samo jednog, jer Tejlen Horton Taker je poludeo u drugoj četvrtini Fenerbahčeovog gostovanja kod Olimpije u Milanu, tada dao devet poena, do prvog poluvremena 15 od ukupno 17, a granica je bila na – 14,5. Dakle, tačno devet sekundi pre kraja polurvemena Horton Taker je oborio tiket na kome se gađala kvota 357,77.