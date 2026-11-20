Promene nije bilo na vrhu. Petar Sukačev je i dalje najbolji u ligi po ocenama izveštača Mozzart Sporta. Krilni bek Vojvodine sada ima prosek 6,78, što je za mrvicu slabije nego na prošlom preseku. Iza leđa mu je klupski kolega Dejan Zukić , najbolji strelac lige, sa prosekom 6,67. Njega prošli put nije bilo na listi prvih 20, ali je potom ušao u veliku seriju i golova i „sedmica“ u izveštajima.

Fantastičan skok je napravio Entoni Dikson iz Novog Pazara, koji je sada treći po ocenama – 6,66. Na prošlom preseku bio je na 13. mestu (6,56). Bilo je za ovih mesec dana i osmica i sedmica na njegov konto, što mu je donelo skok.

Najbolje ocenjeni fudbaler Crvene zvezde je Matej Gaštarov, koji se sa petog pomerio na četvrto mesto (6,65), dok je iza njega Nemanja Glavčić iz kragujevačkog Radničkog (6,64), koji je tu skliznuo sa druge pozicije. Sa istim prosekom do njega je Uroš Miladinović iz Čukaričkog, koji je takođe doživeo pad, jer je bio treći.

U prvih deset je Aleksandar Katai (6,62), kojeg nije bilo na prošloj tabeli, a onda sledi tandem Železničara Mirko Milikić (6,62) i Srđan Plavšić (6,61), kojih prošli put nije bilo u prvih 20. Krug zatvara Dragan Rosić, golman Vojvodine, najbolje ocenjeni čuvar mreže posle ovih 15 kola Mozzart Bet Superlige (6,57).

U odnosu na prošli put upadljiv je veliki pad Lazara Ranđelovića, kojeg nema ni u 30, kao ni Mohameda Abu Fanija, koji nema dovoljno odigranih utakmica (barem osam ocena) da bi ostao na listi.

Interesantno je i da je jedini igrač Partizana koji je u prvih 30 Demba Sek, na 25. poziciji.