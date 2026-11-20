Dve utakmice je propustio zbog kartona i kad se vratio bio je raspoložen za igru. Ali ne i za provokacije sa tribina. Pa je Nejmar, uprkos minimalnoj pobedi njegovog Santosa od 1:0, žestoko izvređao navijače Koritibe.

Jeste se sve desilo posle utakmice i pitanje je koliko su ga navijači čuli, ali kamere su jasno zabeležile.

“Prestanite s vašim glupostima. Idite, j…e se! J…e se! Ispašćete u drugu ligu. Morate da me poštujete. Poštujte me, gomilo g…ca”, vikao je Nejmar ka tribinama.