Nejmar izgubio živce i vređao navijače: Idioti, idete u drugu ligu! Morate da me poštujete…
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Vreme čitanja: 2min | pet. 20.11.26. | 09:56
Bilo je tu i mnogo težih reči
Dve utakmice je propustio zbog kartona i kad se vratio bio je raspoložen za igru. Ali ne i za provokacije sa tribina. Pa je Nejmar, uprkos minimalnoj pobedi njegovog Santosa od 1:0, žestoko izvređao navijače Koritibe.
Jeste se sve desilo posle utakmice i pitanje je koliko su ga navijači čuli, ali kamere su jasno zabeležile.
“Prestanite s vašim glupostima. Idite, j…e se! J…e se! Ispašćete u drugu ligu. Morate da me poštujete. Poštujte me, gomilo g…ca”, vikao je Nejmar ka tribinama.
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Istina, iritirao je i on navijače, pa i igrače Koritibe. Ali na fudbalski prihvatljiv način. Jer driblao je kao na vrhunu karijere. Igrao za publiku. Bar onaj deo koji navija za njega. Probacivao rivalima loptu kroz noge, prebacivao im je “sombrerosima” preko glave. Naravno da su se čuvari ljutili.
Zadnji vezni Koritibe Tijago Santos, žrtva tog “sombrerosa”, bio je posebno besan, pa je završnica meča bila prilično nervozna. Pogodak Gabrijal Barbose za pobedu u 92. minutu tek je zakuvao situaciju.
Inače, Nejmar je ove sezone odigrao 16 od mogućih 35 ligaških utakmica za Santos. Ali je svejedno uspeo da postigne solidnih osam glova.