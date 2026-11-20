LUDI TIKET, petak, 670.486 dinara: Ništa lepše nego kad se džepovi napune pred vikend...
Vreme čitanja: 1min | pet. 20.11.26. | 09:30
Evroligaško veče donelo sreću našem kladiocu
Tiket pred vama odigran je na uplatnom mestu u Aleksandrovcu i doneo je našem kladiocu lepih 670.000 dinara. Evroligaško veče iskorišćeno veoma dobro (pet pogodaka), plus jedan fudbal, jedan tenis i - eto dobitne kombinacije.
Ukupna kvota blizu 250 i zanimljiva uplata: 2.570 dinara. Uz SUPER MULTI BONUS dobijamo konačnu cifru. Inače, svih pet košarkaških utakmica bilo je pod MOZZART RELAX-om, a konkretno u slučaju Bajerna tip je bio zaokružen već u drugoj deonici, pošto je domaćin poveo sa 16 razlike.
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Ništa lepše nego kad se džepovi napune pred vikend.
TIKET MOŽETE DA POGLEDATE I OVDE
U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.