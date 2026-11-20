Tiket pred vama odigran je na uplatnom mestu u Aleksandrovcu i doneo je našem kladiocu lepih 670.000 dinara. Evroligaško veče iskorišćeno veoma dobro (pet pogodaka), plus jedan fudbal, jedan tenis i - eto dobitne kombinacije.

Ukupna kvota blizu 250 i zanimljiva uplata: 2.570 dinara. Uz SUPER MULTI BONUS dobijamo konačnu cifru. Inače, svih pet košarkaških utakmica bilo je pod MOZZART RELAX-om, a konkretno u slučaju Bajerna tip je bio zaokružen već u drugoj deonici, pošto je domaćin poveo sa 16 razlike.