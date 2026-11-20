ATLETIK – ESPANJOL, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Atletiko je doživeo samo jedan poraz u poslednjih devet kola španskog šampionata. Oba kluba su tresla golove na četiri od poslednjih pet međusobnih odmeravanja u ovom takmičenju.

TROA – AVR, 20.45

(Fudbal, Francuska 1)

Troa je u seriji od šest poraza u francuskom šampionatu, a pobedu nije zabeležio u poslednjih deset kola. A u psolednja četiri kola na tri utakmice im je palo četiri ili više pogodaka. Inače, ovo je prvi susret ovih rivala u Ligi 1 još od dvane 2003.

BARNSLI – ŠEFILD V, 21.00

(Fudbal, Engleska 3)

Oba kluba su tresla golove na poslednjih sedam međusobnih odmeravanja u ovom takmičenju. Barnsli je u veoma lošoj formi u poslednje vreme, a doživeo je pet poraza u poslednjih šest kola trećeg ranga ewngelskog fudbala..

ROSTOV – K. SOVJETOV, 17.30

(Fudbal, Rusija 1)

Sudar između šest i sedmog na tabeli šanpionata najveće zemlje na svetu, te je jasno da je u pitanju važan meč. Istina, ruski klubovi teško da će u evropska takmičenje u doglednoj budućnosti, tako da se tamo piše samo šampion. Za sada...

SERKL BRIŽ – VESTERLO, 20.45

(Fudbal, Belgija 1)

Vesterlo je primio najmanje po četiri gola u poslednja tri kola belgijskog šampionata. Na četiri susreta Serkl Briža u poslednje tri runde popularne Župiler lige palo je tri ili više pogodaka.

ARMINIJA – MAGDEBURG, 18.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Na osam od poslednjih deset uatkmica bilefeldske Arminije u nemačkom drugom rangu fudbalskog takmičenja palo je tri ili više pogodaka. Na devet od poslednjih sedam obračuna Arminije i Magdeburga u Cvajti oba kluba su tresla mreže.



BARSELONA – C. ZVEZDA, 20.30

(Košarka, Evroliga)

Dva uzastopna poraza nisu dovoljan razlog da se dovodi u pitanje kvalitet Zvezdinih plejmejkera, ali jesu ozbiljno upozorenje. Izostala je prepoznatljiva sigurnost u organizaciji, a sa njom i kontinuitet igre koji je Zvezdi prethodno donosio rezultate.

PARTIZAN MOZZART BET – BEŠIKTAŠ, 20.45

(Košarka, Evroliga)

Oseća se euforija pred 13. kolo Evrolige u kojem tim iz Istanbula stiže u Beograd na megdan crno-belima. Može se reći da četa Dušana Alimpijevića sa ogromnom dozom samopouzdanja dočekuje ovu utakmicu, a razlog je najveća pobeda u istoriji Bešiktaša koja je u sredu ostvarena protiv Real Madrida.