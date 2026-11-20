NAJAVA DANA (petak, 20. novembar): Fokus na Bajern - Keln, evroligaški izazovi Večitih
Vreme čitanja: 2min | pet. 20.11.26. | 09:45
Pogledajte kratku bet-analizu najinteresantnijih mečeva u danu pred nama
BAJERN – KELN, 20.30
(Fudbal, Nemačka 1)
Bavarci nisu doživeli poraz na poslednja 24 susreta u Bundesligi. Bajern je postigao tri ili više golova u poslednjih sedam kola. Oba tima su davala golove na poslednjih pet međusobnih obračuna u ovom takmičenju.
Izabrane vesti
ATLETIK – ESPANJOL, 21.00
(Fudbal, Španija 1)
Atletiko je doživeo samo jedan poraz u poslednjih devet kola španskog šampionata. Oba kluba su tresla golove na četiri od poslednjih pet međusobnih odmeravanja u ovom takmičenju.
TROA – AVR, 20.45
(Fudbal, Francuska 1)
Troa je u seriji od šest poraza u francuskom šampionatu, a pobedu nije zabeležio u poslednjih deset kola. A u psolednja četiri kola na tri utakmice im je palo četiri ili više pogodaka. Inače, ovo je prvi susret ovih rivala u Ligi 1 još od dvane 2003.
BARNSLI – ŠEFILD V, 21.00
(Fudbal, Engleska 3)
Oba kluba su tresla golove na poslednjih sedam međusobnih odmeravanja u ovom takmičenju. Barnsli je u veoma lošoj formi u poslednje vreme, a doživeo je pet poraza u poslednjih šest kola trećeg ranga ewngelskog fudbala..
ROSTOV – K. SOVJETOV, 17.30
(Fudbal, Rusija 1)
Sudar između šest i sedmog na tabeli šanpionata najveće zemlje na svetu, te je jasno da je u pitanju važan meč. Istina, ruski klubovi teško da će u evropska takmičenje u doglednoj budućnosti, tako da se tamo piše samo šampion. Za sada...
SERKL BRIŽ – VESTERLO, 20.45
(Fudbal, Belgija 1)
Vesterlo je primio najmanje po četiri gola u poslednja tri kola belgijskog šampionata. Na četiri susreta Serkl Briža u poslednje tri runde popularne Župiler lige palo je tri ili više pogodaka.
ARMINIJA – MAGDEBURG, 18.30
(Fudbal, Nemačka 1)
Na osam od poslednjih deset uatkmica bilefeldske Arminije u nemačkom drugom rangu fudbalskog takmičenja palo je tri ili više pogodaka. Na devet od poslednjih sedam obračuna Arminije i Magdeburga u Cvajti oba kluba su tresla mreže.
BARSELONA – C. ZVEZDA, 20.30
(Košarka, Evroliga)
Dva uzastopna poraza nisu dovoljan razlog da se dovodi u pitanje kvalitet Zvezdinih plejmejkera, ali jesu ozbiljno upozorenje. Izostala je prepoznatljiva sigurnost u organizaciji, a sa njom i kontinuitet igre koji je Zvezdi prethodno donosio rezultate.
PARTIZAN MOZZART BET – BEŠIKTAŠ, 20.45
(Košarka, Evroliga)
Oseća se euforija pred 13. kolo Evrolige u kojem tim iz Istanbula stiže u Beograd na megdan crno-belima. Može se reći da četa Dušana Alimpijevića sa ogromnom dozom samopouzdanja dočekuje ovu utakmicu, a razlog je najveća pobeda u istoriji Bešiktaša koja je u sredu ostvarena protiv Real Madrida.