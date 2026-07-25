Došao u Bode za 700.000, odlazi u Seltik za 19 puta veću sumu! Maltretirao Siti, Atletiko, Inter...
Vreme čitanja: 3min | sub. 25.07.26. | 17:48
Kasper Heg bi mogao da postane rekordan ulazni transfer škotskog kluba ukoliko ispuni bonuse
Znaju da pronađu igrača ispod radara i zato su tu gde jesu. Bode Glimt je u dve sezone zaredom došao do polufinala Lige Evrope i šesnaestine finala Lige šampiona, bez enormnih ulaganja. Dakle, može se! Samo kada znaš šta radiš i povlačiš smislene poteze.
Kao retko ko Bode Glimt zna da „izrudari“ igrača, poslednji primer kvalitetnog poslovanja je Kasper Heg. Danski napadač nije imao nikakve spektakularne brojke u domovini, na Islandu i u Norveškoj, ali su u Arktičkom krugu u njemu videli nešto posebno. Otkupili su ga za skromnih 700.000 evra od Stabeka pre dve godine i kusur, a vratiće im se višestruko. Dobiće čak 19 puta više, potencijalno i preko toga!
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Toliko radosti prethodnih sezona doneo je Kasper Heg (25) navijačima Bode Glimt, ali došao je trenutak za rastanak. Naredna stanica biće mu Škotska, potpisaće za Seltik.
Poznati su i detalji transfera...
Bode Glimt će u cugu za korpulentnog danaskog napadača dobiti 13.000.000 evra. Toliko će iznositi fiksni deo, a Kasnepr Heg mogao bi da postane rekordan ulazni transfer glazgovskog velikana ukoliko ispuni bonuse. Ne zna se tačno koliko, ali Norvežanima bi na račun moglo da legne i preko 3.000.000. Jer, zasad rekord drži Žota, za koga je Seltik na račun Benfike uplatio 16.200.000 evra.
Nije mala razlika. Veruju na Seltik parku da vredi te pare, verovali su i zimus. Pokušali su da ga dovedu i nisu bili jedini. Norič je poslao ponudu u visinu od 8.000.000 evra i – odbijena je. Kasper Heg nigde nije hteo da ide, imao je debeo razlog. Hteo je sa Bode Glimtom da završi započeto, hteo je što dalje da dogura u Ligi šampiona. Umnogome zahvaljujući njemu klub je dobacio do šesnaestine finala.
Kasper Heg maltretirao je evropske ale. Dva komada spakovao je Mančester Sitiju, pa jedan Atletiko Madridu. Pogurao je ekipu do nokaut faze Lige šampiona, a u njoj je tresao mreže Intera i lisabonskog Sportinga. Godinu dana ranije bio je i najbolji strelac Lige Evrope, a u međuvremenu je debitovao za Dansku i u finalu baraža za Mundijal postigao pogodak protiv Češke, međutim, skandinavska reprezentacija ispala je posle izvođenja jedanaesteraca.
Iz Bode Glimta će otići sa titulom i kupom, kao i 54 gola i 22 asistencije na svom kontu posle 103 utakmice u žuto-crnom dresu. Večeras će sleteti u Škotsku, a u ponedeljak obaviti lekarske preglede. Potpisaće ugovor na četiri godine, uz mogućnost produžetka za još godinu dana. Biće direktna zamena za Dajzena Maedu, koga je Ejndž Postekoglu doveo na Seltik park. Bio je među igračima koji su glazgovskom velikanu prethodnih godina najviše donosili na terenu...
Japanac je učestvovao u osvajanju deset trofeja, a naročito značajan bio je u finišu protekle sezone. Seltik je kaskao za Hartsom, a Dajzen Maeda je u utakmici odluke bio strelac. I ne samo u toj, nego u svakoj u plej-ofu! Pet susreta i sedam golova! Tresao je mreže kao lud u dresu Seltika, otišao i na Mundijal i bio strelac protiv Švedske. Znali su u Škotskoj da neće još dugo moći da ga zadrže. Danas je potpisao trogodišnji ugovor sa Ipsvičem, postao je sedmo pojačanje na Portman roudu ovog leta, a plaćen je 11.700.000 evra.
Sada će u razgažene kopačke Dajzena Maede uskočiti Kasper Heg. Kvalitet da bude jednako ubitačan, ako ne i bolji, definitivno ima. Demonstrirao ga je protiv Mančester Sitija, Atletiko Madrida, Intera, lisabonskog Sportinga.