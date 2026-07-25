Milošević opet strelac za Štutgart, Jovanović asistent
Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 18:23
Švabe ponovo ubeldjive u prijateljskoj utakmici, ovog puta sa 5:0 savladale šestoligaša Holenbah
Druga pobeda Štutgarta na letnjim pripremama, druga utakmica na kojoj su se u centru pažnje našli srpski fudbaleri Jovan Milošević i Lazar Jovanović. Protiv Balingena (7:0) njih dvojica su postigli po dva gola, a ove subote protiv Holenbaha u pobedi sa 5:0 (2:0) Milošević je ponovo bio strelac, a Jovanović asistent.
Uobičajna je praksa nemačkih klubova da na početku priprema igraju protiv niželigaša. Holenbah je prošle sezone ispao u šesti rang, a ugostio je Štutgart podsredstvom kompanije Jako, koja sponzoriše obe ekipe.
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Srpski tandem je ovog puta zaigrao od početka drugog poluvremena, kada su Švabe već vodile sa 2:0 golovima Tijaga Tomaša i Krisa Fihriha. Tokom pauze trener Sebastijan Henes je zamenio čitav tim, a rezervisti su bili još efikasniji.
U 51. minutu Jovanović je asistirao Maksimilijanu Mitelštatu za 3:0, da bi se osam minuta kasnije Milošević upisao u strelce. Na konačnih 5:0 rezultat je postavio danski vezista Nikolas Narti u 64. minutu.
23.55: (1,60) Liverpul (3,80) Sanderlend (5,20)
Videćemo da li će ove nove dobre partije uticati pozitivno na status Miloševića i Jovanovića u bundesligašu. Posle prethodne pobede je trener Sebastijan Henes rekao da će dobro da razmisli šta da radi sa nekadašnjim centarforom Vojvodine i Partizana, koji ima žestoku konkurenciju u Denizu Undavu, Ermedinu Demiroviću i Heremiju Arevalu, dok će Jovanović najverovatnije biti poslat negde na pozajmicu. On nema pasoš evropske unije, pa ne može da igra za B tim Štutgarta, već će bivše krilo Crvene zvezde minutažu morati da traži negde drugde.
Kada već pominjemo srpske fudbalere u Nemačkoj, vredi da napišemo da je i Andrija Maksimović igrao ovog popodneva za RB Lajpcig. Bikovi su pobedili Ingolštat sa 1:0 (1:0), a mladi vezista je takođe zaigrao od početka drugog poluvremena. U 62. minutu se čak našao u veoma dobroj prilici, ali je njegov šut iz okreta zaustavio protivnički golman.
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