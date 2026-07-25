Milošević opet strelac za Štutgart, Jovanović asistent

Srpski tandem je ovog puta zaigrao od početka drugog poluvremena, kada su Švabe već vodile sa 2:0 golovima Tijaga Tomaša i Krisa Fihriha. Tokom pauze trener Sebastijan Henes je zamenio čitav tim, a rezervisti su bili još efikasniji.

U 51. minutu Jovanović je asistirao Maksimilijanu Mitelštatu za 3:0, da bi se osam minuta kasnije Milošević upisao u strelce. Na konačnih 5:0 rezultat je postavio danski vezista Nikolas Narti u 64. minutu.

23.55: (1,60) Liverpul (3,80) Sanderlend (5,20)

Videćemo da li će ove nove dobre partije uticati pozitivno na status Miloševića i Jovanovića u bundesligašu. Posle prethodne pobede je trener Sebastijan Henes rekao da će dobro da razmisli šta da radi sa nekadašnjim centarforom Vojvodine i Partizana, koji ima žestoku konkurenciju u Denizu Undavu, Ermedinu Demiroviću i Heremiju Arevalu, dok će Jovanović najverovatnije biti poslat negde na pozajmicu. On nema pasoš evropske unije, pa ne može da igra za B tim Štutgarta, već će bivše krilo Crvene zvezde minutažu morati da traži negde drugde.