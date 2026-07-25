Vojvodina ostala bez trenera: Tanjga podneo ostavku!

Stiče se utisak da je pritisak javnosti, pre svega navijača, posle poraza od Ajaksa bio previše za Tanjgu, koji je odlučio da se povuče.

Dosadašnji trener Vojvodine se obratio javnosti preko klupskog sajta.

„Pre bilo čega, želim da istaknem nekoliko stvari. Prvo bih se zahvalio mom klubu i predsedniku Dragoljubu Zbiljiću. Zahvalan sam što sam dobio šansu da vodim klub kakav je Vojvodina i da budem na čelu kluba kakav je Vojvodina. Imao sam podršku od prvog dana, pogotovo predsednikovu i na tome mu od srca hvala“, počeo je Tanjga.

I nastavio sa obraćanjem javnosti:

„Mnogo toga smo uspeli u prethodnom periodu. Napravili smo velike stvari, velike rezultate, pisali novu istoriju slavnog kluba. Razdvojili smo večite posle mnogo godina, bili ubedljivi protiv ostalih, dva puta dolazili do finala kupa, osvojili drugo mesto u domaćem prvenstvu. Napravili smo i rekordne prodaje igrača, afirmisali veliki broj talenata, pokrenuli značajno infrastrukturu i generalno podigli Vojvodinu na mnogo veći nivo. Takođe izuzetno bitno: probudili smo Novi Sad, probudili smo navijače i vratili ih u znatno većem broju na naš stadion. To je jedna od velikih pobeda“.

Osvrnuo se Tanjga na ostvarene rezultate sa Vojvodinom.

„Što se tiče samih rezultata, nismo imali previše sreće protiv dva teška protivnika kakvi su Ferencvaroš i Ajaks. Neko u klubu je smatrao da je eliminacija od njih neuspeh, ali o tome ćemo neki drugi put“.

Imao je sada već bivši trener Vojvodine poruku za igrače i navijače.

„Želim posebnu zahvalnost da izrazim vojvodinašima, jer ću ja uvek Vojvodinu voleti i podržavati bezuslovno. Uvek i zauvek sam tu za ovak klub, uvek ću biti deo njega, to je Voša. Neka od mojih poruka za igrače pred nastavak sezone jeste da ta samo ovako nastave kako smo i počeli. Nema razloga da ne veruju u sebe i da za početak ne veruju da sutra mogu da pobede Zvezdu. Radili smo to i do sada, znam da mogu da dobiju i urade to ponovo. Želim da ih malo i ovaj moj odlazak pokrene dodatno, da im da podstrek da nastave da vredno rade i veruju u najviše ciljeve. To je takođe jedna od bitnih stvari na kojima smo radili u prethodnom periodu. Da znaju koliko umeju i da veruju u sebe da mogu protiv svakoga. Ubedili smo jedni druge u to i pokazali to više puta“, poručio je Miroslav Tanjga.

Vojvodinu će na utakmici protiv Crvene zvezde u nedelju predvoditi Predrag Kandić.