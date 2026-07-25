Šengelija ide u Dubai, izabrao Emirate pre Fenera i Olimpijakosa

Kako prenose Španci, Šengelija ima želju da napadne trofej Evrolige i vidi Dubai kao idealan ti za tako nešto. Uskoro će napuniti 35 godina, pa je pitanje koliko još goriva ima u rezervoaru.

Veliku ulogu u odluci popularnog Tokoa sigurno je imao i Ćavi Paskval. Njih dvojica su sarađivali do pre samo par nedelja u Barselonu i očigledno su našli zajednički jezik. Posle Okoboa i Blosomgejma, Paskval dobija još jedno oružje u napadu.

Šengelija je prošle godine prosečno beležio 12,4 poena, 4,6 skokova i 2,6 asistencija po meču. Za dva je šutirao odličnih 58,6%, za tri je na sjajnih 36,5% i to na solidan broj pokušaja (23/63). Sa linije penala je na za visoke igrače sjanih 81,9%.

Pored pomenutih Okoboa i Blosomgejma, Dubai je doveo i Deviona Minca, ugovore su produžili Mfiondu Kabengele, Mekinli Rajt i Dvejn Bejkon. U timu ostaje provereni evroligaški igrači kao što su Džanan Musa, Filip Petrušev, Davis Bertans i Džastin Anderson, tako da slobodno možemo da kažemo da je Dubai izraziti favorit za plej-of elitnog takmičenja.