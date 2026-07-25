Šengelija ide u Dubai, izabrao Emirate pre Fenera i Olimpijakosa
Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 17:37
Klub sa Bliskog istoka plaća 900.000
Istog dana kada je postalo jasno da Barselona ne računa na Tornikea Šengeliju, iz Španije stiže vest da Gruzin ide ni manje ni više nego u Dubai! Kako prenosi portal Encestando, Šengelija je izabrao Dubai uprkos ponudama Olimpijakosa i Fenerbahčea, a navedeno je da je postojala opcija da dođe i u Partizan Mozzart Bet.
Takođe, klub iz Emirata platiće Barseloni obeštećenje u visini od 900.000 evra. Posle Elija Okoboa i Džerona Blosomgejma, Dubai je doveo još jedno veliko ime i prodrmao evropsko košarkaško tlo.
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Kako prenose Španci, Šengelija ima želju da napadne trofej Evrolige i vidi Dubai kao idealan ti za tako nešto. Uskoro će napuniti 35 godina, pa je pitanje koliko još goriva ima u rezervoaru.
Veliku ulogu u odluci popularnog Tokoa sigurno je imao i Ćavi Paskval. Njih dvojica su sarađivali do pre samo par nedelja u Barselonu i očigledno su našli zajednički jezik. Posle Okoboa i Blosomgejma, Paskval dobija još jedno oružje u napadu.
Šengelija je prošle godine prosečno beležio 12,4 poena, 4,6 skokova i 2,6 asistencija po meču. Za dva je šutirao odličnih 58,6%, za tri je na sjajnih 36,5% i to na solidan broj pokušaja (23/63). Sa linije penala je na za visoke igrače sjanih 81,9%.
Pored pomenutih Okoboa i Blosomgejma, Dubai je doveo i Deviona Minca, ugovore su produžili Mfiondu Kabengele, Mekinli Rajt i Dvejn Bejkon. U timu ostaje provereni evroligaški igrači kao što su Džanan Musa, Filip Petrušev, Davis Bertans i Džastin Anderson, tako da slobodno možemo da kažemo da je Dubai izraziti favorit za plej-of elitnog takmičenja.