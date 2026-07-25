Tumilovič: Sećam se Luke Đorđevića iz Zenita, klasična srpska prevara

Igrao je 32-godišnji fudbaler za brojne klubove tokom karijere, ali najduže je bio član Zenita, od leta 2012. do leta 2017. godine. Odigrao je samo 30 utakmica za tim iz Sankt Peterburga uz učinak od tri gola i dve asistencije, a u međuvremenu je igrao na pozajmicama za Tvente, Sampdoriju, Ponferadinu i Arsenal iz Tule.

19.00: (1,75) Torpedo Žodino (3,45) Dnjepar Mogiljov B (4,50)

Kasnije je Đorđević igrao za Lokomotivu iz Moskve, danski Vejle, Soči, saudijsku Abhu, kiparsku Karmiotisu i uzbekistansku Sogdijanu. Sada je došao u nikad gori BATE, koji je iz prvih 14 kola u aktuelnom šampionatu postigao samo devet golova i sakupio devet poena, pa je sada u zoni ispadanja. Đorđevićevi golovi biće mu neophodni.

“Ne znam ništa o tome ko su novi investitori BATE-a i odakle im novac, ali dovođenje Jurija Kovaleva je definitivno pojačanje tima. Što se tiče Đorđevića, sećam se njegovog dolaska u Zenit, ali on je bio čista srpska prevara. Uprkos tome, mislim da će za belorusko prvenstvo da bude okej”, rekao je Tumilovič.

Đorđević nikada nije igrao u srpskom fudbalu. Direktno iz Mogrena je otišao u Zenit, a kasnije se dovodio u vezu sa Partizanom, ali do njihove saradnje nije došlo.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁