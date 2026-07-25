Uđi u kopačke Anhela Koree i pokaži Meksikancima kakav si napadač
Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 18:46
Srpski napadač u užoj konkurenciji za potencijalnog naslednika Argentinca u Tigresu
Meksički Tigres započeo je potragu za novim napadačem, nakon što je potvrđen odlazak Anhela Koree u argentinski River Plejt. Pregovori oko transfera argentinskog napadača protekli su uz nesuglasice i rasprave oko finansijskih detalja između klubova, ali je posao konačno sklopljen, te se čeka samo završetak lekarskih pregleda i zvanična promocija u novoj sredini.
Kako prenosi ESPN, uprava meksičkog tima već je suzila izbor potencijalnog naslednika Argentinca na tri imena, a među njima je i srpski golgeter Dejan Joveljić. Bivši napadač Crvene zvezde privukao je pažnju svojim igrama u Sjedinjenim Američkim Državama proteklih godina. Prvo je imao zapažen period u Los Anđeles Galaksiju, a u istom stilu je nastavio i u dresu Sporting Kanzas Sitija.
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Pored srpskog napadača, na radaru Tigresa nalaze se i hrvatski reprezentativac Petar Musa, koji pruža dobre partije u dresu Dalasa, kao i mladi brazilski ofanzivac Džon Kenedi iz Fluminensea. Sva trojica igrača uklapaju se u profil klasičnih špiceva koje traži meksički klub.
Nekadašnji đak Crvene zvezde u Sjedinjenim Američkim državama je od leta 2021. godine, kada je iz Ajntrahta otišao u Galaksi za 3.500.000 evra. U Los Anđelesu je na 123 utakmice postigao 45 golova i upisao 16 asistencija, a 2024. godine je bio najefikasniji sa 21 postignutim golom na 33 utakmice, uz sedam asistencija. U Kanzas Siti je došao na zimu 2025. godine i u prošloj sezoni se 18 puta upisao u strelce. U aktuelnoj je sa kapitenskom trakom na ruci nastavio da igra na visokom nivou. Postigao je osam golova na 16 utakmica, uz jednu asistenciju.
U svakom slučaju, nijednom od naslednika Anhela Koree u špicu napada neće biti lako da uđe u kopačke Anhela Koree. Argentinac je postigao 23 gola I upisao 14 asistencija u dresu Tigresa, u koji je došao iz Atletiko Madrida na leto 2025. godine u transferu teškom 8.000.000 evra. Glavna tačka spora tokom pregovora oko transfera u River Plejt bilo je to što je Tigres, pored otkupne klauzule od 15.000.000 dolara (oko 13.200.000 evra), želeo da ukljkuči I bonuse od 2.000.000, što Argentinci nisu želeli da prihtvate. Na kraju je dogovor postignut.