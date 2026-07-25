Uđi u kopačke Anhela Koree i pokaži Meksikancima kakav si napadač

Pored srpskog napadača, na radaru Tigresa nalaze se i hrvatski reprezentativac Petar Musa, koji pruža dobre partije u dresu Dalasa, kao i mladi brazilski ofanzivac Džon Kenedi iz Fluminensea. Sva trojica igrača uklapaju se u profil klasičnih špiceva koje traži meksički klub.

Nekadašnji đak Crvene zvezde u Sjedinjenim Američkim državama je od leta 2021. godine, kada je iz Ajntrahta otišao u Galaksi za 3.500.000 evra. U Los Anđelesu je na 123 utakmice postigao 45 golova i upisao 16 asistencija, a 2024. godine je bio najefikasniji sa 21 postignutim golom na 33 utakmice, uz sedam asistencija. U Kanzas Siti je došao na zimu 2025. godine i u prošloj sezoni se 18 puta upisao u strelce. U aktuelnoj je sa kapitenskom trakom na ruci nastavio da igra na visokom nivou. Postigao je osam golova na 16 utakmica, uz jednu asistenciju.

U svakom slučaju, nijednom od naslednika Anhela Koree u špicu napada neće biti lako da uđe u kopačke Anhela Koree. Argentinac je postigao 23 gola I upisao 14 asistencija u dresu Tigresa, u koji je došao iz Atletiko Madrida na leto 2025. godine u transferu teškom 8.000.000 evra. Glavna tačka spora tokom pregovora oko transfera u River Plejt bilo je to što je Tigres, pored otkupne klauzule od 15.000.000 dolara (oko 13.200.000 evra), želeo da ukljkuči I bonuse od 2.000.000, što Argentinci nisu želeli da prihtvate. Na kraju je dogovor postignut.