Zvezda radila na Vošinim kontrama, velika šansa da Radanović ponovo brani
Vreme čitanja: 3min | sub. 25.07.26. | 18:23
Dejan Stanković odgovarao na novinarska pitanja pred derbi sa Novosađanima
Već u drugom kolu Mozzart Bet Superlige imaćemo veliki derbi između Crvene zvezde i Vojvodine. Beogradski i novosadski crveno-beli sastaju se u nedelju od 19 časova na stadionu Rajko Mitić, a rivali duel dočekuju u različitom raspoloženju i formi.
Crvena zvezda se iz Severne Irske vratila s ubedljivih 4:0 protiv Larna u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, dok je Vojvodina posle eliminacije od Ferencvaroša u pokušaju da se domogne Lige Evrope doživela debakl i u prvom susretu sa Ajaksom - 1:4 na Karađorđu.
Izabrane vesti
Dejan Stanković, ipak, ne misli da bi taj poraz mogao da utiče na igrače Vojvodine kada sutra istrče na teren. Upozorava Zvezdin trener da Novosađani imaju dobar i opasan tim, uz napomenu da je njegova ekipa prethodnih dana posebnu pažnju posvetila kontranapadima Lala.
"Oni kao tim funkcionišu dosta ozbiljno u toj ofanzivnoj tranziciji, imaju stvarno izvanrednu kontru i polukontru, to je njihovo ubitačno oružje. Na tome smo radili i na sastancima i na terenu, tako da ćemo gledati da anuliramo njihovo najjače oružje", rekao je Stanković.
Nedelja, 19.00: (1.25) Crvena zvezda (6.50) Vojvodina (10.0)
Što se tiče ubedljivih poraza Vojvodine na međunarodnoj sceni, Zvezdin trener im ne pridaje veliku pažnju.
"Ne gledam ja tako na fudbal uopšte. To su dva različita takmičenja. Nekada u žrebu treba da imaš i sreće, to su dosta jaki i iskusni protivnici što se tiče Evrope. Ne gledam tako na fudbal. Vojvodina će na sutrašnji meč sigurno stići oporavljena, sa puno strasti i želje da nas pobedi, jer su to uspeli dva puta prošle godine. Očekujem jednu tešku utakmicu, na stranu kakvi su njihovi trenutni rezultati".
Govorio je Stanković i o motivaciji bivših igrača Zvezde i Partizana u timu Vojvodine.
"Mislim da kada jednom obučeš dres kluba za koji igraš, ti braniš njegove boje, braniš njegov imidž i igraš za njegove navijače. Tako da ja tu ne vidim neke prednosti ili mane".
Najavio je trener crveno-belih i da bi bonus igrači ponovo, kao u prvom kolu protiv Mačve, mogli da budu Vasilije Кostov i Savo Radanović.
"Velika je šansa".
Govorio je Dejan Stanković i o najnovijem pojačanju Deriku Lukasenu.
"Stigao je, potpisao i uradio lekarske preglede. Posle Svetskog prvenstva sigurno je imao dve nedelje odmora, tako da sada mora da uđe u trenažni proces. Videćemo kada počne da trenira na kom je nivou, a mi ga priželjkujemo što pre u rosteru".
Tema je bio i meč u Severnoj Irskoj od prošlog utorka, protiv tamošnjeg šampiona Larna.
"Sigurno da uvek može bolje, ali sam zadovoljan kako je ta utakmica izgledala. Pričali smo o terenu, o protivniku i o niskom bloku i veoma sam zadovoljan kako smo izgledali, pogotovo u drugom poluvremenu. Uspeli smo da razbijemo njihov niski blok našim napadima preko njihove odbrane, kratkim, ali i dugim dijagonalama. Stvorili smo dosta šansi u drugom poluvremenu, tako da sam zadovoljan. To je bila specifična utakmica i specifičan protivnik, ali sam zadovoljan", konstatovao je Stanković.