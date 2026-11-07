Dragojević posle mesec i po dana čekanja dobio - tri minuta

Mada, za doskorašnjeg vezistu Partizana i to je nešto, s obzirom na to da u prethodnih mesec i po dana nije odigrao ni minut. Dragojević je ulogu u potpunosti izgubio od plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencije, kada je škotskog velikana na penale izbacio Jablonec. Od tada je na 11 mečeva u svim takmičenjima odigrao svega četiri minuta. Sva četiri u Liga kupu protiv Seltika, sve dok ga večeras Derek Mekines pred poslednja tri minuta meča nije podigao sa klupe i poslao u igru umesto Danijela Nila.

Nedeljković pak nije bio te sreće. On je bez minuta skoro punih mesec dana, otkako je protiv Kilmarnoka odigrao poluvreme. Od tada je na svakom od pet mečeva bio u protokolu, ne i na terenu. To, doduše, nije sprečilo selektora seniorske reprezentacije Veljka Paunovića da i jednog i drugog pozove za predstojeće utakmice Lige nacija sa Grčkom i Nemačkom.

Rendžers je protiv Sent Mirena nastavio odličnu formu. Bez poraza je još od pomenute eliminacije od Jabloneca, a večerašnjim porazom smanjio je zaostatak za vodećim Seltikom na samo jedan bod.