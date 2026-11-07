Baskonija umalo da se izblamira pred gostovanje Partizan Mozzart Betu

Naravno, nije roster Baskonije neko ko će na prvu sa sigurnošću da vas ubedi da mu treba verovati, ali ovo večeras zaista niko nije mogao da predvidi.

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Sve je mirisalo na rutinsku pobedu Perasovićevog tima, baš onu kakvu bi svako od trenera poželeo u domaćem šampionatu uoči teškog evroligaškog gostovanja. Pržila je Baskonija mrežicu rivala, šutirala za tri poena kao u transu i imala jedno vreme 13 pogodaka sa distance iz 19 pokušaja. Slabašni rival bio je praktično već nokautiran i u jednom momentu trećeg kvartala je na semaforu stajalo plus 22 u korist ekipe iz Vitorije. Šta se posle toga je za pravu analizu Perasovića i njegovih pomoćnika.

Jeste da je Džejms Bejtmon odličan igrač, ali da je baš neodbranjiv za defanzivu Baskonije... E, u to teško da može da se poveruje. Amerikanac je počeo da melje rivala, pogađa u seriji i uz izuzetak trojke Marka Hjudže poveže čak 20 poena. Domaćin, umesto da bude odavno nokautiran, dobio je volšebno šansu da se u potpunosti vrati u meč. Na nešto manje od dva minuta do kraja, Ljeida je imala posed za izjednačenje ili vođstvo, ali je promašena trojka, potom je Melvin Edžim uhvatio ofanzivni skok i izgubio loptu.