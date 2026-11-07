Baskonija umalo da se izblamira pred gostovanje Partizan Mozzart Betu
Vreme čitanja: 3min | sub. 07.11.26. | 23:29
Tim iz Vitorije je od plus 22 došao do toga da mora da strahuje do poslednje sekunde
Baskonija je neverovatan tim, ali ne zbog svojih ovosezonskih rezultata, igračkog kadra ili već nečeg sličnog, već zbog onoga što su igrači tima iz Vitorije priredili svojim navijačima.
Na repertoaru bilo je sedmo kolo Edensa lige, poslednji meč pred gostovanje Partizan Mozzart Betu u sredu u Evroligi, a protivnik po meri za takozvano raspucavanje i nameštanje nišanskih sprava. Ljeida, rival sa samog dna tabele španskog šampionata, tim koji je ostvario svega jedan trijumf nije se činio kako protivnik koji na bilo koji način može da zaprati Baskoniji. Gazila je i gazila ekipa Velimira Perasovića, jurišala ka ubedljivom slavlju, a na kraju umalo da se spotakne o sopstvenu indolenciju i dopusti fenjerašu da napravi senzaciju. Ipak, tim iz Vitorije je održao nekako glavu iznad vode, slavio - 93:98 i izbegao blamažu.
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Naravno, nije roster Baskonije neko ko će na prvu sa sigurnošću da vas ubedi da mu treba verovati, ali ovo večeras zaista niko nije mogao da predvidi.
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Sve je mirisalo na rutinsku pobedu Perasovićevog tima, baš onu kakvu bi svako od trenera poželeo u domaćem šampionatu uoči teškog evroligaškog gostovanja. Pržila je Baskonija mrežicu rivala, šutirala za tri poena kao u transu i imala jedno vreme 13 pogodaka sa distance iz 19 pokušaja. Slabašni rival bio je praktično već nokautiran i u jednom momentu trećeg kvartala je na semaforu stajalo plus 22 u korist ekipe iz Vitorije. Šta se posle toga je za pravu analizu Perasovića i njegovih pomoćnika.
Jeste da je Džejms Bejtmon odličan igrač, ali da je baš neodbranjiv za defanzivu Baskonije... E, u to teško da može da se poveruje. Amerikanac je počeo da melje rivala, pogađa u seriji i uz izuzetak trojke Marka Hjudže poveže čak 20 poena. Domaćin, umesto da bude odavno nokautiran, dobio je volšebno šansu da se u potpunosti vrati u meč. Na nešto manje od dva minuta do kraja, Ljeida je imala posed za izjednačenje ili vođstvo, ali je promašena trojka, potom je Melvin Edžim uhvatio ofanzivni skok i izgubio loptu.
Poravnanje je stiglo na minut do kraja i činilo se da gosti ne znaju gde se nalaze jer blago je reći da ih je obuzelo stanje šoka posle izgubljenih 22 poena prednosti. Nekako je Kob Simons uspeo da ostane pribran i pogodi trojku za novi plus, dok je pobedu overio Stefan Joksimović, te tako sprečio senzaciju, ali i bruku tima iz Vitorije.
Najefikasniji igrač na meču bio je Bejtomn sa 29 poena, dok je na drugoj strani Simons imao 25 poena i osam asistencija. Zaista Baskonija umalo da se obruka, ali sa pobedom stiže u Beograd.