Mančester Junajted u zoni ispadanja posle 40 godina
Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 22:39
Kad je poslednji put bio u opasnoj zoni, smenio je trenera i doveo ser Aleksa Fergusona...
Debakl jeste doživeo, ali ako mu je za utehu, makar je i gradskom rivalu zagorčao život. Jer užasnim izdanjem na Siti graundu i ubedljivim porazom od Notingem Forestom (1:3), Mančester Siti je 'pogurao' Mančester Junajted ispod crte. Engleski velikan tako je skliznuo na 18. mesto i sa svega osam osvojenih bodova našao se u zoni ispadanja, što mu se dogodilo prvi put posle okruglo 40 godina!
Prethodni put mančesterskom klubu je posle devet ili više odigranih kola prvoligaški status bio ugrožen 1986. godine kada se posle 15 mečeva našao na 21. poziciji, što je ubrzo dovelo do smene menadžera Rona Etkinsona i dolaska Ser Aleksa Fergusona na Old Traford. Ostalo je, što se kaže, istorija...
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Sličan košmar sada preživljava Majkl Karik, čiji je tim upisao najgori prvenstveni start kluba u eri Premijer lige i uopšte u poslednjih 40 godina. A situacija bi mogla da postane još dramatičnija i pre nego što Junajted izađe na teren protiv Aston Vile. Ukoliko Sanderlend pobedi Čelsi, a Kristal Palas izbegne poraz od Liverpula, klub sa Old Traforda će meč protiv tima Unaija Emerija dočekati zakovan za samo dno tabele Premijer lige.
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Forma ekipe Majkla Kerika je zabrinjavajuća, pošto za trijumf u prvenstvu ne zna još od 30. avgusta i pobede nad Ipsvičom (5:2). Iako je dramatični preokret protiv Rome (3:2) u Ligi šampiona doneo omogućio 45-godišnjem strategu da još nekoliko dana nesmetano radi, njegova budućnost i dalje pod velikim upitnikom, pa bi eventualni neuspeh protiv Aston Vile mogao da označi i kraj njegovog mandata.
Sam Kerik veruje da bi preokret nad Romom mogao da posluži kao prekretnica sezone.
"Očigledno je reakcija pozitivna. Opet, nije kao da se odjednom zanosimo. Video sam dovoljno od igrača. Znam za šta smo sposobni. Rekao sam to dovoljno puta. Tačno znam za šta smo sposobni, i svi mi to znamo. Videli ste to iz drugačije perspektive. Znate za šta smo sposobni kao tim, kao tim. Dokazali smo to tokom vremena. Samo to nismo dokazivali dovoljno u poslednje vreme, ali znamo da je to tu. Momci su trenirali jako dobro. Ne govorim to tek tako, reda radi. Da nije tako, rekao bih", izjavio je Kerik na jučerašnjoj konferenciji.