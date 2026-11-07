Mančester Junajted u zoni ispadanja posle 40 godina

Debakl jeste doživeo, ali ako mu je za utehu, makar je i gradskom rivalu zagorčao život. Jer užasnim izdanjem na Siti graundu i ubedljivim porazom od Notingem Forestom (1:3), Mančester Siti je 'pogurao' Mančester Junajted ispod crte. Engleski velikan tako je skliznuo na 18. mesto i sa svega osam osvojenih bodova našao se u zoni ispadanja, što mu se dogodilo prvi put posle okruglo 40 godina!

Prethodni put mančesterskom klubu je posle devet ili više odigranih kola prvoligaški status bio ugrožen 1986. godine kada se posle 15 mečeva našao na 21. poziciji, što je ubrzo dovelo do smene menadžera Rona Etkinsona i dolaska Ser Aleksa Fergusona na Old Traford. Ostalo je, što se kaže, istorija...