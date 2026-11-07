Baharu nikako ne ide posle Zvezde: Ostavka posle debakla

Makabi je doživeo katastrofu na svom terenu od Netanje – 4:0. I posle te havarije Barak Bahar je podneo ostavku.

„Ovo je jako težak trenutak za mene. Pričam sa suzama u očima, ali sam svestan da je ovom timu potrebna promena. Radio sam naporno da bih podigao ekipu, nisam uspeo. Rekao sam predsedniku da podnosim ostavku. Boli me, ali ekipi je potrebno nešto novo. Borio sam se, ipak nekada morate da se predate“, rekao je Bahar na konferenciji za medije posle utakmice.

Bahar ima deset osvojenih trofeja u izraelskom fudbalu sa tri različita kluba, ali poslednji je osvojio 2023. godine, kada je bio prvak upravo sa Makabijem iz Haife.