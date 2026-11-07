Rane sa Old Traforda brzo zarasle, Vučica opet grize: Matić zapretio, pa Sasuolo nestao sa terena
Vreme čitanja: 8min | sub. 07.11.26. | 22:37
Ubedljiva pobeda Rome pred reprezentativnu pauzu (3:0)
Old Traford je za Romu samo ružan san. Onakav šok bi i najjače izbacio iz ravnoteže, ali četa Đan Pjera Gasperinija brzo je ostavila po strani preokret u bolnom porazu od Mančester Junajteda u Ligi šampiona, vratila se na ‘fabrička podešavanja’ i na reprezentativnu pauzu odlazi u dobrom raspoloženju. Sasuolo nije bio ravnopravan takmac u meču 11. kola Serije A, a Lacio i Inter će se pred nedeljne utakmice naći pod dodatnim pritiskom nakon trijumfa Vučice nad sastavom njene nekadašnje vedete Alberta Akvilanija kome su pozicije dodatno poljuljane nakon večerašnjih 3:0 na Olimpiku.
Baš mnogo prostora bi nam oduzelo nabrajanje svih igrača koji su bili odsutni za ovu utakmicu u oba tabora. I jedni I drugi bili su desetkovani, ali možda i najzanimljiviji za nas je izostanak Berardija, zbog kojeg je kapitensku traku u redovima gostiju nosio Nemanja Matić. Protiv svog bivšeg kluba, sa kojim se svojevremeno nije baš prijateljski rastao, srpski internacionalac ozbiljno je zapretio udarcem sa distance u suprotan donji ugao još u trećem minutu, koji je Vaskez teškom mukom ukrotio i ko je tada mogao da se nada da će to biti najozbiljnija pretnja gostiju na čitavoj utakmici (Matić će ostati u svlačionici na poluvremenu)?
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Vrlo brzo je Roma uspostavila totalnu, ali zaista totalnu dominaciju, koja je mogla da rezultira i ubedljviijim trijumfom od ovih 3:0, koji se uklapaju u dosadašnji ovosezonski prosek Gasperinijevog tima od skoro tri (2,8) postignuta gola po meču.
Donjel Malen ovog puta nije bio strelac, ali jeste neposredan učesnik u akcijama kod dva pogotka. Kod drugog je baš posle njegovog udarca, koji ni blizu nije išao u gol, Sebastijan Valukievic nespretno poslao loptu u sopstvenu mrežu. Kod trećeg je Holanđanin bio asistent Rodrigu Mori, koji je prvi put u karijeri postao strelac na tri uzastopna meča.
Seriju je mogao da otvori još u 12. minutu Balerdi, čiji pokušaj glavom je doslovno sa gol-linije počistio Ćaleta-Car. Tako je prepun Olimpiko morao da sačeka još 15 minuta na prvu radost ove večeri, a doneo ju je Mario Ermoso, posle konfuzne reakcije protivničke odbrane.
Utakmica kao jednosmerna ulica. Roma se ne šali. Roma je ovu utakmicu rutinirala. Sasuolo kao da se nije ni pojavio u Rimu i videćemo šta će se tamo dešavati nakon petog uzastopnog prvenstvenog poraza.
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SERIJA A - 11. KOLO
Petak
Venecija - Udineze 2:1 (0:0)
/Bašić 53, Perez 65 - Moreno ag 57/
Subota
Kaljari – Frozinone 1:0 (1:0)
/Adopo 38/
Torino – Leče 1:1 (0:0)
/Gasper 60ag – Endri 73/
Parma - Bolonja 1:2 (0:0)
/Siero 81 pen - Teat 53, Orsolini 72 pen/
Roma - Sasuolo 3:0 (2:0)
/Ermoso 27, Valukievic 30 ag, Mora 58/
Nedelja
12.30: (2,25) Napoli (3,70( Lacio (2,95) MOZZART RELAX
15.00: (3,20) Monca (4,10) Atalanta (2,05) MOZZART RELAX
15.00: (4,70) Đenova (3,70) Milan (1,72) MOZZART RELAX
18.00: (1,90) Inter (4,00) Komo (3,50) MOZZART RELAX
20.45: (3,30) Fjorentina (4,00) Juventus (2,05) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama