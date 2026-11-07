Rane sa Old Traforda brzo zarasle, Vučica opet grize: Matić zapretio, pa Sasuolo nestao sa terena

Old Traford je za Romu samo ružan san. Onakav šok bi i najjače izbacio iz ravnoteže, ali četa Đan Pjera Gasperinija brzo je ostavila po strani preokret u bolnom porazu od Mančester Junajteda u Ligi šampiona, vratila se na ‘fabrička podešavanja’ i na reprezentativnu pauzu odlazi u dobrom raspoloženju. Sasuolo nije bio ravnopravan takmac u meču 11. kola Serije A, a Lacio i Inter će se pred nedeljne utakmice naći pod dodatnim pritiskom nakon trijumfa Vučice nad sastavom njene nekadašnje vedete Alberta Akvilanija kome su pozicije dodatno poljuljane nakon večerašnjih 3:0 na Olimpiku.

Baš mnogo prostora bi nam oduzelo nabrajanje svih igrača koji su bili odsutni za ovu utakmicu u oba tabora. I jedni I drugi bili su desetkovani, ali možda i najzanimljiviji za nas je izostanak Berardija, zbog kojeg je kapitensku traku u redovima gostiju nosio Nemanja Matić. Protiv svog bivšeg kluba, sa kojim se svojevremeno nije baš prijateljski rastao, srpski internacionalac ozbiljno je zapretio udarcem sa distance u suprotan donji ugao još u trećem minutu, koji je Vaskez teškom mukom ukrotio i ko je tada mogao da se nada da će to biti najozbiljnija pretnja gostiju na čitavoj utakmici (Matić će ostati u svlačionici na poluvremenu)?