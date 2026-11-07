PSŽ bez polovine startera odradio posao, Zabarnji potpisao 11. u nizu (VIDEO)

Nije Troi pomoglo da priredi iznenađenje ni to što je Luis Enrike silom prilika morao dobrano da promeša karte. Zbog povreda španski stručnjak nije mogao da računa na Usmana Dembelea, Hviču Kvaracheliju, Markinjosa, Nuna Mendesa, Manesa Aklijuša , dok je Ašraf Hakimi u dogovoru sa stručnim štabom i šefovima sportskog sektora dobio odmor do početka reprezentativne pauze.

Samo jednom u ovom veku Troa je uspeo da savlada Pari Sen Žermen - bilo je to još davne 2001. godine, kada Sveci nisu bili ni izbliza ovako moćni. Štaviše, češće je primao po tri-četiri gola, jednom prilikom čak devet komada, nego što je uspevao da izvuče neki mršavi remi. Radi se o novajliji, povratniku u francusku elitu, te projektovanom davljeniku, koji će se verovatno do poslednjeg kola boriti za goli život, pa iz te perspektive - ali svakako i one istorijske - ovaj rezultat i ne deluje tako loše.

Od početka do kraja domaćin je sve konce igre držao u svojim rukama. Osetno je bilo da dozira, ne pritiska papučicu gasa 'do daske', pa je i autsajder u dva-tri navrata uspeo da pripreti. PSŽ skoro dva meseca nije bio ovako neefikasan, međutim treba reći da je dva puta pogađao okvir gola. Falilo je i malo sreće da se još koja lopta nađe u mreži Troe.

Ono što može da raduje Enrikea jeste način na koji je postignut gol vredan celog plena. Jer radi se o segmentu igre koji je šampion očito ozbiljno unapredio. PSŽ je noćas po 15. put u sezoni zatresao mrežu rivala nakon prekida. Iza njega je Frajburg sa 14 takvih golova i Bajern sa 13. Pokazatelj da Španac i pored svih uspeha u ove dve godine nastavlja da 'doteruje' i 'podmazuje' svoju mašineriju.

Parižani posle reprezentativnog 'prozora' gostuju Nici, onda im dolazi Roma u Ligi šampiona, pa Lorijan u Ligi 1.

FRANCUSKA 1 – 10. KOLO

Petak

Tuluz – Strazbur 3:1 (1:0)

/Idalgo 45+1, Mekenzi 56, Jorgensen 76 – Rejna 67/

Subota

Okser - Pariz 0:1 (0:0)

/Sinajoko 63/

Pari Sen Žermen - Troa 1:0 (1:0)

/Zabarnji 39/

Nedelja

15.00: (2,20) Ren (3,70) Lil (3,10) MOZZART RELAX

17.15: (3,30) Anže (4,00) Nica (2,05) MOZZART RELAX

17.15: (2,80) Avr (3,35) Lorijan (2,50) MOZZART RELAX

17.15: (2,80) Brest (3,45) Lion (2,45) MOZZART RELAX

17.15: (4,60) Le Man (4,30) Monako (1,67) MOZZART RELAX

20.45: (2,35) Lans (3,80) Olimpik Marselj (2,75) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama