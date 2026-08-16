Drama u Buenos Ajresu: Platense bio blizu pobede, Boka još bliže preokretu

Malo je nedostajalo Martinu Palermu da prvi susret protiv voljene Boke od povratka na klupu Platensea pamti po velikoj pobedi, ali se utakmica na Visente Lopezu za samo nekoliko minuta potpuno okrenula. Domaćin je od 52. minuta vodio golom Nikolasa Retamara, a kada je Lusijano Himenez zatresao mrežu bivšeg kluba za naizgled velikih 2:0, činilo se da su "Đenovljani" pred porazom. Pogodak je ipak poništen zbog igranja rukom i kao da je upravo taj trenutak probudio goste.

Sve se to dešavalo u ambijentu kakav argentinskom fudbalu dugo nedostaje. Na tribinama Visente Lopeza ponovo su bile dve navijačke strane, među njima i 5.000 pristalica Boke koje su dobile priliku da prate svoj tim na gostovanju, dok je preko puta stajao čovek kojem su nekada upravo oni pevali sa tribina. Palermo je bio blizu da im pokvari povratak na gostovanja, ali je Boka preko Migela Merentijela stigla do 1:1, a u završnici propustila i velike prilike da potpuno preokrene utakmicu.