Drama u Buenos Ajresu: Platense bio blizu pobede, Boka još bliže preokretu
Vreme čitanja: 4min | ned. 16.08.26. | 04:59
Martin Palermo ostao bez pobede protiv kluba u kojem je stekao status legende, na kraju podela plena – 1:1
Malo je nedostajalo Martinu Palermu da prvi susret protiv voljene Boke od povratka na klupu Platensea pamti po velikoj pobedi, ali se utakmica na Visente Lopezu za samo nekoliko minuta potpuno okrenula. Domaćin je od 52. minuta vodio golom Nikolasa Retamara, a kada je Lusijano Himenez zatresao mrežu bivšeg kluba za naizgled velikih 2:0, činilo se da su "Đenovljani" pred porazom. Pogodak je ipak poništen zbog igranja rukom i kao da je upravo taj trenutak probudio goste.
Sve se to dešavalo u ambijentu kakav argentinskom fudbalu dugo nedostaje. Na tribinama Visente Lopeza ponovo su bile dve navijačke strane, među njima i 5.000 pristalica Boke koje su dobile priliku da prate svoj tim na gostovanju, dok je preko puta stajao čovek kojem su nekada upravo oni pevali sa tribina. Palermo je bio blizu da im pokvari povratak na gostovanja, ali je Boka preko Migela Merentijela stigla do 1:1, a u završnici propustila i velike prilike da potpuno preokrene utakmicu.
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Gostujuća ekipa je nešto bolje otvorila utakmicu na Visente Lopezu i prva počela da preti golu domaćina. Najaktivniji je bio Tomas Aranda, koji je već u petom minutu imao prvi pokušaj u okvir gola, a potom još dva puta pokušavao da ugrozi Huana Kocanija. Ipak, početni nalet Đenovljana nije dugo trajao.
Kako je odmicalo prvo poluvreme, Platense je postajao sve opasniji. Domaćin je sredinom prvog dela u nekoliko navrata zapretio golu Boke, a najbolji period imao je pred odlazak na odmor, kada je Alvaro Montero morao nekoliko puta da reaguje. Ipak, mreže su posle prvih 45 minuta ostale netaknute.
Aruabarena je već na poluvremenu odlučio da reaguje, pa je umesto Leonarda Paredesa na teren poslao Migela Merentijela, dok je Ajrton Kosta zamenio Marka Pelegrina. Međutim, samo sedam minuta nastavka bilo je potrebno Platenseu da stigne do prednosti. Leandro Lozano se spetljao sa loptom ispred gola, do nje je stigao Nikolas Retamar i poklon pretvorio u pogodak za 1:0.
Domaćin je nakon toga nastavio da preti i u 70. minutu delovalo je da je napravio možda i odlučujući korak ka pobedi. Lusijano Himenez je majstorski završio akciju u kaznenom prostoru i zatresao mrežu bivšeg kluba, ali je slavlje kratko trajalo, pošto je pogodak poništen zbog igranja rukom. Umesto da Platense ode na dva gola prednosti, utakmica je od tog trenutka potpuno promenila smer.
Prvi znak buđenja Boke stigao je samo četiri minuta kasnije, kada je Dilan Gorosito odličnim udarcem sa distance pogodio prečku. Đenovljani su nastavili da pritiskaju, a nagrada je stigla u 79. minutu posle jedne od najlepših akcija na utakmici. Tomas Aranda je poslao dugu loptu ka desnoj strani, Santjago Askasibar je glavom spustio za Merentijela, a rezervista Boke završio akciju i poravnao rezultat.
Mogla je Boka u samoj završnici i do potpunog preokreta. Posle nekoliko odbitaka u kaznenom prostoru Platensea lopta je u 90. minutu stigla do Alana Velaska, koji je pred gotovo praznim golom promašio neverovatnu priliku za 2:1. Nova šansa stigla je samo dva minuta kasnije, kada je Merentijel izašao jedan na jedan sa Kocanijem, ali je golman domaćih odbranio njegov pokušaj i definitivno sačuvao Platense od poraza.
Vremena za odmor neće imati ni jedni ni drugi. Boku već u utorak očekuje revanš protiv Rekolete u Asunsionu u Kopa Sudamerikani, u koji nosi prednost od 3:1 iz prvog susreta. Platense čeka znatno neizvesniji posao u Kopa Libertadores, pošto će posle remija sa Kokimbo Unidom prolaz morati da traži u revanšu u Čileu.
ARGENTINA 1, KLAUSURA – 5. KOLO
Subota
Rasing – Banfild 0:1 (0:1)
/Maćado 24/
Aldosivi – Tigre 0:0 (0:0)
San Lorenco – Union Santa 1:0 (0:0)
/Auzmendi 64/
Estudijantes – Himnasija La Plata 4:0 (1:0)
/Mancuso 43, Palasios 60, Burgos 70, Kastro 84/
Njuels Old Bojs - Deportivo Rijestra 2:0 (0:0)
/Guč 67, Macanti 85/
Belgrano - Rivadavija 2:0 (1:0)
/Botari 42ag, Rigoni 46/
Nedelja
Platense – Boka Juniors 1:1 (0:0)
/Retamar 53 - Merentiel 80/
20.00: (2,95) Sarmijento (3,00) Urakan (2,65)
23.00: (1,95) River Plejt (3,35) Argentinos Juniors (4,20)
Ponedeljak
01.15: (3,20) Barakas (2,80) Rosario (2,40)
01.15: (3,60) Sentral Kordoba (3,15) Instituto (2,20)
19.45: (2,90) Estudijantes Rio Kvarto (2,85) Atletiko Tukuman (2,80)
22.00: (2,35) Lanus (3,15) Independijente (3,30)
Utorak
00.15: (1,80) Velez (3,50) Defensa i Hustisija (4,70)
02.30: (2,80) Himnasija Mendoza (2,80) Taljeres (2,85)
***kvote su podložne promenama