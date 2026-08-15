Umalo da TSC ispusti dva gola prednosti, Todoroski i Zvezdin đak Tegeltija doneli Milijašu pobedu
Vreme čitanja: 5min | sub. 15.08.26. | 23:04
Tri pogotka u Ubu posle 88. minuta, ali Jedinstvo ostalo kratkih rukava - 2:3 (0:2)
Prošle sezone je Andrej Todoroski bio jedan od najboljih igrača TSC Bačke Topole. Postigao je devet golova i zabeležio sedam asistencija, tako da je jedan od fudbalera koji su najmanje krivi za to što je tim sa severa Srbije ispao iz Mozzart Bet Superlige. Ako je neko zaslužio posle toga da napravi transfer, onda je to 27-godišnji krilni napadač, ali zasad još uvek nije. Tu je, igra u Mozzart Bet Prvoj ligi, a na prvoj utakmici na kojoj ga je Nenad Milijaš stavio u startnu postavu momak rođen u Prilepu je bio junak TSC-a.
Sa dva gola, oba u prvom poluvremenu, Todoroski je doneo veliku pobedu u Ubu protiv Jedinstva – 3:2 (2:0). Ovim trijumfom TSC je došao do sedmog boda, dok su Ubljani posle tri kola ostali na tri poena. Međutim, bilo je sve, samo ne jednostavno na stadionu "Dragan Džajić" za goste koje trenira bivši strateg omladinaca Crvene zvezde.
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Nervozan je bio nekadašnji krilni napadač Spartaka iz Subotice, verovatno previše željan da pokaže novom treneru da mu je mesto među starterima. Tu nervozu ispoljio je posle vodećeg gola u 32. minutu, kada je umesto da ga proslavi sa saigračima otrčao do linijskog sudije da mu dobaci nešto. Za to je dobio žuti karton.
Taj mali incident svakako nije poništio majstoriju koju je izveo pre toga. Stuštio se Todoroski ka golu domaćina, driblingom je izbacio Nikolu Jokića, a zatim i Marka Miljkovića, posle čega je snažno šutirao iznad glave golmana Merdana Ganića. Izuzetno autorativan pogodak.
Posle toga je Jedinstvo imalo nekoliko dobrih šansi. Prvo je Ričardson Kvaku Denzel stavio Nikolu Simića na ispit jakim šutem, a zatim je u 38. minutu Marko Miljković uputio sjajan centaršut, pogodio Matiju Simića, ali njegov udarac glavom je otišao preko prečke. Kazna za to je stigla u samom finišu prvog poluvremena, zaslugom levog beka TSC-a Draganom Tegeltijom. Ovaj 20-godišnji defanzivac je Milijašev đak iz omladinskog tima Crvene zvezde, u Bačku Topolu je nedavno stigao iz OFK Beograda, a sada je prvi put bio starter.
U 45. minutu je probio po levom krilu, a Danilo Nešić je nespretno uklizao i oborio mladog fudbalera. Sudija Dušan Sretenović nije imao dilemu, pokazao je na belu tačku, a Todoroski je preuzeo odgovornost i sigurno poslao loptu u mrežu.
Probali su domaći u nastavku da se rezultatski vrate u meč. Osvežen je sastav ulascima Seržina Fala i Viktora Petrovića, ali te izmene dugo nisu imale konkretan efekat. Štaviše, prvu ozbiljniju šansu je napravio TSC u 62. minutu, kada je Dragoljub Savić imao dva dobra šuta u razmaku od desetak sekundi. Oba je odbranio Ganić. Najkvalitetniju šansu u ovoj fazi utakmice Ubljani su napravili tri minuta kasnije, posle kontranapada koji je povukao Vojin Vesković po desnom krilu. Usledio je odličan centaršut, izuzetno visok skok Denzela, ali udarac glavom 21-godišnjaka iz Gane nenakako je ukrotio Simić.
U 73. minutu je ponovo Tegeltija privukao pažnju na sebe. Sjajnim iskakanjem i klizećim startom na sredini terena ukrao je loptu, ali kontra TSC-a se završila izblokiranim šutem. Pogrešio je možda TSC-ov trener što je izveo 20-godišnjeg beka iz igre pred kraj meča.
Delovalo je da ćemo imati miran finiš utakmice, Ubljani su ostajali bez ideje kako da ugroze goste, a Savić je u 86. minutu promašio zicer posle povratne lopte Mihajla Milosavića za 3:0. Međutim, ipak se zakuvalo u nadoknadi vremena. I to veoma kvalitetno.
U razmaku od 88. minuta do kraja meča videli smo čak tri pogotka. Jedinstvo je do prvog nekako stiglo posle šuta večeras sjajnog Veskovića. Njegov udarac je zaustavio Simić i odbio ulevo, ali Andreja Stojanović, koji je u 77. minutu zamenio Tegeltiju, kasnio je da pokupi loptu. Pretrčao ga je izuzetno brzi debitant, 21-godišnji Senegalac Seržin Fal i napucao loptu u mrežu za 1:2.
To je donelo neki sasvim drugačiji meč Krenuli su izabranici Uroša Matića još ofanzivnije u napad, probali su da šokiraju goste, da bi Mihajlo Milosavić na asistenciju Nemanje Nikolića u 91. minutu ponovo vratio TSC-u +2. Navijači su posle toga krenuli da napuštaju stadion „Dragan Džajić“, ali ako su požurili propustili su novi gol Jedinstva.
Praktično već u sledećem napadu je Vesković ponovo centrirao, ovog puta po zemlji, a Uroš Savković se našao na pravom mestu i pogodio za konačnih 2:3. Posle toga je domaćin imao još jednu dobru priliku, ovog puta je golman Simić bio pribraniji, te su bodovi ipak otišli u Bačku Topolu sa Milijaševom ekipom.
Koliko je zanimljiva bila utakmica pokazuje i statistika. Na kraju bilo je 16:12 u šutevima za Jedinstvo, 11:8 ako gledamo samo udarce u okvir gola. Ima domaćin za čim da žali.
„Jako dobri uslovi za igru. Naša prva utakmica na veštačkoj travi ove godine. Uspeli smo da damo dva gola u prvom poluvremenu. U drugom smo počeli blago pozadi, imali problema. I pored toga smo imali dve-tri šanse iz tranzicije koje nismo pretvorili u treći gol. Na kraju smo sami sebi napravili problem, ali najbitnije je da smo osvojili tri poena“, kazao je Milijaš po završetku utakmice.
JEDINSTVO UB – TSC BAČKA TOPOLA 2:3 (0:2)
/Fal 88, Savković 90+3 - Todoroski 32, 45+1pen, Milosavić 90+1/
Stadion: “Dragan Džajić” (Ub)
Sudija: Dušan Sretenović (Kragujevac)
Žuti kartoni: Nešić, Jokić (Jedinstvo), Radin, Krstić, Todoroski i Simić (TSC)
JEDINSTVO: Ganić, Nešić, Đurđević, Okain (od 46. Fal), Jokić, Aćimović, Denzel (od 82. Kpare), Terzić (od 72. Lišanin), Miljković (od 72. Savković), Simić (od 46. Petrović), Vesković
TSC: Simić, Šatara (od 79. Ro), Krstić, Radin, Jovanović, Todoroski, Nešković (od 58. Savić), Stančić (od 46. Nikolić), Jovanović, Tegeltija (od 75. Stojanović), Petrović
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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 3. KOLO
Petak
Loznica - Borac 2:3 (1:0)
/Jelenić 3, Čarapić 53 - Desančić 81, Jusuf 89, Đurić 90+3/
Napredak - Metalac 2:1 (0:1)
/Bogdanović 55, 80 - Vukašinović 11/
Spartak - Teleoptik 2:4 (0:1)
/A. Kovačević 60, Petrović 81 - Ivelja 33, Ristić 50, 63, Šćepović 53/
Voždovac - Grafičar 0:1 (0:0)
/Matanović 48/
Subota
Proleter 023 – Dubočica 2:3 (0:0)
/Nikolašević 74, Savanović 88 - Đuričković 48pen, Anđelković 48, Ivić 82/
Smederevo 1924 – Bor 1919 4:0 (4:1)
/Hadžić 6, 21, Kodžić 25, Vranjanin 37 – Mirković 83ag/
Javor – OFK Vršac 1:2 (0:0)
/Nikolić 70 - Bojat 62, Vasiu 82/
Jedinstvo Ub - TSC 2:3 (0:2)
/Fal 88, Savković 90+3 - Todoroski 32, 45+1pen, Milosavić 90+1/