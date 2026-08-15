Umalo da TSC ispusti dva gola prednosti, Todoroski i Zvezdin đak Tegeltija doneli Milijašu pobedu

Nervozan je bio nekadašnji krilni napadač Spartaka iz Subotice, verovatno previše željan da pokaže novom treneru da mu je mesto među starterima. Tu nervozu ispoljio je posle vodećeg gola u 32. minutu, kada je umesto da ga proslavi sa saigračima otrčao do linijskog sudije da mu dobaci nešto. Za to je dobio žuti karton.

Taj mali incident svakako nije poništio majstoriju koju je izveo pre toga. Stuštio se Todoroski ka golu domaćina, driblingom je izbacio Nikolu Jokića, a zatim i Marka Miljkovića, posle čega je snažno šutirao iznad glave golmana Merdana Ganića. Izuzetno autorativan pogodak.

Posle toga je Jedinstvo imalo nekoliko dobrih šansi. Prvo je Ričardson Kvaku Denzel stavio Nikolu Simića na ispit jakim šutem, a zatim je u 38. minutu Marko Miljković uputio sjajan centaršut, pogodio Matiju Simića, ali njegov udarac glavom je otišao preko prečke. Kazna za to je stigla u samom finišu prvog poluvremena, zaslugom levog beka TSC-a Draganom Tegeltijom. Ovaj 20-godišnji defanzivac je Milijašev đak iz omladinskog tima Crvene zvezde, u Bačku Topolu je nedavno stigao iz OFK Beograda, a sada je prvi put bio starter.

U 45. minutu je probio po levom krilu, a Danilo Nešić je nespretno uklizao i oborio mladog fudbalera. Sudija Dušan Sretenović nije imao dilemu, pokazao je na belu tačku, a Todoroski je preuzeo odgovornost i sigurno poslao loptu u mrežu.

Probali su domaći u nastavku da se rezultatski vrate u meč. Osvežen je sastav ulascima Seržina Fala i Viktora Petrovića, ali te izmene dugo nisu imale konkretan efekat. Štaviše, prvu ozbiljniju šansu je napravio TSC u 62. minutu, kada je Dragoljub Savić imao dva dobra šuta u razmaku od desetak sekundi. Oba je odbranio Ganić. Najkvalitetniju šansu u ovoj fazi utakmice Ubljani su napravili tri minuta kasnije, posle kontranapada koji je povukao Vojin Vesković po desnom krilu. Usledio je odličan centaršut, izuzetno visok skok Denzela, ali udarac glavom 21-godišnjaka iz Gane nenakako je ukrotio Simić.

U 73. minutu je ponovo Tegeltija privukao pažnju na sebe. Sjajnim iskakanjem i klizećim startom na sredini terena ukrao je loptu, ali kontra TSC-a se završila izblokiranim šutem. Pogrešio je možda TSC-ov trener što je izveo 20-godišnjeg beka iz igre pred kraj meča.