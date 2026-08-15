Srbija bruji o braći Miladinović

Gradski derbi na Banovom brdu prošao je u znaku mladog ofanzivnog veziste Brđana, koji je dao gol iz penala, pa namestio gol i time potpisao pobedu Čukaričkog nad OFK Beograd Mozzart Betom – 2:0.

U žiži fudbalske Srbije poslednjih dana su – braća Miladinović . Stariji Igor se vraća u domaći fudbal i postaće igrač Partizana, a mlađi Uroš dominira u uvodnom delu Mozzart Bet Superlige, ponovo je doneo bodove Čukaričkom.

Pokazivao je Miladinović i prošle sezone naznake velikog talenta, ali ovog leta, otkako ga je trener Marko Jakšić prekomandovao u srce veznog reda je potpuno eksplodirao. Doneo je pobedu Čukaričkom u Nišu, pa razneo kragujevački Radnički na Banovom brdu, a večeras je dominirao terenom i protiv Romantičara. Statistika kaže: pet utakmica, četiri gola i dve asistencije. Bez dileme, mlađi od braće Miladinović je obeležio ovaj uvodni deo sezone u Mozzart Bet Superligi. Ali, već za koji dan mu stiže konkurencija – stariji brat. Mnogo više se očekivalo u prvom poluvremenu malog beogradskog derbija. Nije bilo nekog atomskog fudbala, niti mnogo velikih šansi. Čukarički je bio bolji taman za jedan gol, koji mu je „pao s neba“: Aderoju je laktom pogodio u lice Šehovića, a posle VAR intervencije sudija Marković je pokazao da je penal. Egzekutor je bio Miladinović, pogodio je u „90 stepeni“ – 1:0.

OFK Beograd nije uspevao da donese mnogo lopti do špica Siluea, jednom je golman Čarapić stigao do fudbala pre njega, a jednom mu odbranio šut sa distance. Uspevala je odbrana Brđana da zatvori prilaze golu, dok su ofanzivci pravili problem Romantičarima oko ulaska u igru. Kolosalnu šansu imao je Čukarički u poslednjem minutu poluvremena da duplira prednost, ali je Miladinović bio sebičan, hteo je sa peterca sve sam da reši, iako je imao igrača ispred sebe, a samog Docića tri metra dalje u idealnoj poziciji za šut.