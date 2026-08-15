Srbija bruji o braći Miladinović

Vreme čitanja: 9min | sub. 15.08.26. | 22:58
Stariji stiže u Partizan, mlađi ponovo doneo bodove Čukaričkom – 2:0
U žiži fudbalske Srbije poslednjih dana su – braća Miladinović. Stariji Igor se vraća u domaći fudbal i postaće igrač Partizana, a mlađi Uroš dominira u uvodnom delu Mozzart Bet Superlige, ponovo je doneo bodove Čukaričkom.
Gradski derbi na Banovom brdu prošao je u znaku mladog ofanzivnog veziste Brđana, koji je dao gol iz penala, pa namestio gol i time potpisao pobedu Čukaričkog nad OFK Beograd Mozzart Betom – 2:0.
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Pokazivao je Miladinović i prošle sezone naznake velikog talenta, ali ovog leta, otkako ga je trener Marko Jakšić prekomandovao u srce veznog reda je potpuno eksplodirao. Doneo je pobedu Čukaričkom u Nišu, pa razneo kragujevački Radnički na Banovom brdu, a večeras je dominirao terenom i protiv Romantičara. Statistika kaže: pet utakmica, četiri gola i dve asistencije. Bez dileme, mlađi od braće Miladinović je obeležio ovaj uvodni deo sezone u Mozzart Bet Superligi. Ali, već za koji dan mu stiže konkurencija – stariji brat.
Mnogo više se očekivalo u prvom poluvremenu malog beogradskog derbija. Nije bilo nekog atomskog fudbala, niti mnogo velikih šansi. Čukarički je bio bolji taman za jedan gol, koji mu je „pao s neba“: Aderoju je laktom pogodio u lice Šehovića, a posle VAR intervencije sudija Marković je pokazao da je penal. Egzekutor je bio Miladinović, pogodio je u „90 stepeni“ – 1:0.
OFK Beograd nije uspevao da donese mnogo lopti do špica Siluea, jednom je golman Čarapić stigao do fudbala pre njega, a jednom mu odbranio šut sa distance. Uspevala je odbrana Brđana da zatvori prilaze golu, dok su ofanzivci pravili problem Romantičarima oko ulaska u igru.
Kolosalnu šansu imao je Čukarički u poslednjem minutu poluvremena da duplira prednost, ali je Miladinović bio sebičan, hteo je sa peterca sve sam da reši, iako je imao igrača ispred sebe, a samog Docića tri metra dalje u idealnoj poziciji za šut.
VAR je bio na strani Romantičara na startu drugog poluvremena, kada je Marković pokazao na penal posle starta golmana Draškića na loptu ispred Miladinovića. Tek kada je pogledao snimak, arbitar se uverio da je čuvar mreže Romantičara prvi stigao do lopte.
Naredih 20-ak minuta je bio period najbolje igre OFK Beograd Mozzart Beta na Banovom brdu, ali je i on prošao bez neke stoodstotne šanse. I kada bi im se otvarala dobra situacija, kao u 59. minutu kada je Aderoju kao vetar prošao po boku, nisu uspevali da je pretoče u gol priliku. Najbliži golu gosti su bili kod topovskog udarca Penje sa distance, koji je Čarapić odbranio.
Debitantski nastup u dresu Čukaričkog upisao je Uroš Nikolić i samo što je ušao u igru promašio je čist zicer sa peterca posle centaršuta Miletića, ali popravio se 120 sekundi kasnije: Miladinović mu je odigrao povratnu loptu, a bivši fudbaler Vojvodine je levicom poslao fudbal u mrežu i burno proslavio gol.
I spletom okolnosti, Čukarički će makar na jednu noć sedeti na vrhu tabele Mozzart Bet Superlige...
ČUKARIČKI – OFK BEOGRAD MOZZART BET 2:0 (1:0)
/Miladinović 19, Nikolić 77/
Stadion: Čukaričkog
Sudija: Momčilo Marković
ČUKARIČKI (4-2-3-1): Čarapić 7 – Miletić 6,5, Maiga 6,5, Đoković 6,5, Šehović 6,5 – Docić 6,5, Sisoko 7 – Mijović 6 (od 55. Radosavljević 6), Miladinović 7,5, Sise 6 (od 85. Pavkov -) – Durmišaj 6,5 (od 68. Nikolić 7).
OFK BEOGRAD MOZZART BET (4-2-3-1): Draškić 6 – Gobeljić 6 (od 79. Ivanović -), Vukičević 6, Fol 5,5, Stojanović 6 (od 79. Despotovski -) – Momčilović 6 (od 62. Hord 5,5), Šljivić 5,5 (od 46. Ranković 6) – Aderoju 5,5 (od 62. Vouter 5,5), Debar 5,5, Penja 6,5 – Silue 6.
Igrač utakmice: Uroš Miladinović (Čukarički) 7,5.
MOZZART BET SUPERLIGA, 5. KOLO
Subota
Radnik - Mačva 2:1 (1:0)
/A. Pejović 25, Kvarši 48 - L. Pejović 79/
Čukarički - OFK Beograd Mozzart Bet 2:0 (1:0)
/Miladinović 19, Nikolić 77/
Nedelja
19.00 (2.25) IMT (3.10) Radnički Niš (3.60)
21.00 (1.65) Partizan (3.90) Radnički Kragujevac (5.00)
21.00 (4.10) Zemun (3.40) Mladost Lučani (1.95)
Ponedeljak
20.00 (3.70) Novi Pazar (3.50) Vojvodina (2.00)
Odloženo
Železničar - Crvena zvezda
***Kvote su podložne promenama