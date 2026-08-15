Porto igrao bez More, prva asistencija za Hvana; Borha Sajns konačno pogodio za mamu

Dominirao je Porto od početka do kraja utakmice, a tri boda doneli su golovi Neuena Pereza, posle kornera u 11. minutu i Borhe Sajnsa u 82. iz zicera koji mu je omogućio Hvan lepo ostavljenom loptom na stranu. Bio je ovo debi bivšeg veziste Crvene zvezde u portugalskom prvenstvu. Ušao je sa klupe i još jednom zadivio navijače plavo-belih.

U centru pažnje našlo se i ime Borhe Sajnsa koji je konačno postigao prvi gol još od decembra prošle godine. Imao je ispod dresa spremnu poruku: "mama, volim te", za majku koja je preminula u februaru ove godine.

Pre utakmice dosta se pisalo o mogućem transferu Rodriga More u Romu, a od večeras će još više, pošto je mladi vezista presedeo utakmicu na klupi. Da li je Farioli to učinio zato što je svestan da je sjajni fudbaler na izlaznim vratima kluba ili samo nije hteo da ga umara u utakmici koja je išla željenim tokom, saznaćemo narednih dana.

PRIMEIRA – 2. KOLO

Petak

Sporting Lisabon - Vitorija Gimarais 3:2 (3:0)

/Goncalveš 9, Joanidis 22, Altimira 41 - Samu 66, Endoje 69/

Subota

Alverka - Estrela Amadora 2:2 (0:0)

/Lukas 58, Semedo 62 - Antoneti 51, Markus 69/

Akademiko Viseu - Santa Klara 0:1 (0:1)

/Pasijensija 14p/

Rio Ave - Porto 0:2 (0:1)

/Perez 11, Sains 82/

Nedelja

16.30: (2,60) Nasional (3,35) Estoril (2,70)

19.00: (2,10) Aroka (3,35) Moreirense (3,60)

21.30: (1,67) Braga (3,70) Žil Visente (5,50)

21.30: (13,0) Kaza Pija (6,50) Benfika (1,22)

21.30: (1,77) Famalikao (3,50) Maritimo (4,90)

***kvote su podložne promenama