Sangante se prepao Primere i poklonio gol Raju, ali je Sevilja sa desetoricom došla do preokreta
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 00:03
Uzbudljiv okršaj na Sančez Pishuanu – 2:1
Jedno je igranje u Ligi jedan u dresu Avra, a Primera očigledno nešto sasvim drugo. To se moglo zaključiti na osnovu debija Arune Sangantea u takmičarskoj utakmici za Sevilju, koji je krenuo neslavno - greškom za gol protivnika u četvrtom minutu utakmice protiv Rajo Valjekana. Ipak, sastav Luisa Garsije je uspeo da dođe do preokreta na startu španskog prvenstva, iako je u samoj završnici igrao sa igračem manje – 2:1 (0:0).
Senegalac je imao lošu komunikaciju sa Vlahodimosom, učinio je situaciju potpuno komičnom, što je na kraju iskoristio Alvaro Garsija i postigao vodeći pogodak. Ipak, taj gol se ispostavio kao najgora moguća stvar koja se desila ekipi Benjata San Hosea, jer je nakon toga bukvalno prestala da igra i opredelila se na odbranu svog gola, uz orjentaciju ka kontranapadima. Doduše, Isiju Palazonu je u 32. minutu poništen gol zbog faula, što je bilo sve od gostiju iz Valjekasa.
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Sa druge strane, Sevilji se isplatila velika upornost. Utakmicu je psihološki okrenuo, detalj iz 50. minuta, kada je Migel Sijera prošao iza leđa odbrani gostiju, iskoristio nepažnju i prvi stigao do lopte, pa ga je Ratiju šutnuo. Đon Guridi je preuzeo odgovornost i doneo izjednačenje domaćem timu.
Sevilja nije klonula ni nakon isključenja Kikea Salasa u 88. minutu, već je iskoristila pozitivan naboj do kojeg je došla posle utakmice. Otvorio se kontranapad domaćina u četvrtom minutu nadoknade, Florijan Ležen je neoprezno zakačio Robija Ura, a posle gledanja VAR snimka, arbitar De Burgos je pokazaoi na belu tačku. Pobedonosni pogodak je bio delo Đerara Fernandeza Pekea.
Sevilja je prekinula dugačak niz loših startova u Primeri. Poslednji put kada je Sevilja uspešno otvorila prvenstvo pobedom bilo je u sezoni 2021/22, kada su takođe igrali protiv Rajo Valekana i slavili sa 3:0. Nakon te sezone, ekipa je ušla u niz neuspeha na premijernim mečevima, gde su beležili poraze ili remije, što je postalo frustrirajući trend za klub. Ovom pobedom protiv istog rivala, Sevilja je konačno prekinula taj negativan niz koji je trajao nekoliko godina.
PRIMERA – 1. KOLO
Subota
Alaves - Hetafe 3:0 (0:0)
/Tenalja 73, Dijaz 90+2, Rodrigez 90+4/
Sevilja - Rajo Valjekano 2:1 (0:1)
/Guridi 52pen, Peke 90+7 - Garsija 4/
Nedelja
17.00: (3,20) Rasing Santander (3,40) Viljareal (2,25)
19.00: (2,10) Espanjol (3,30) Levante (3,70)
Ponedeljak
21.00: (2,35) Deportivo La Korunja (3,20) Elče (3,20)
Sreda
21.00: (1,30) Atletiko Madrid (5,20) Malaga (11,0)
Četvrtak
21.00: (2,20) Rajo Valjekano (3,15) Alaves (3,60)
Odloženo
Subota, 22. avgust
17.00: (1,75) Atletik Bilboa (3,50) Sevilja (5,00)
19.30: (2,20) Valensija (3,30) Selta (3,40)
21.30: (5,25) Espanjol (4,30) Real Madrid (1,57)
Nedelja, 23. avgust
21.30: (8,00) Elče (5,30) Barselona (1,35)
***kvote su podložne promenama