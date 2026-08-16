Sangante se prepao Primere i poklonio gol Raju, ali je Sevilja sa desetoricom došla do preokreta

Jedno je igranje u Ligi jedan u dresu Avra, a Primera očigledno nešto sasvim drugo. To se moglo zaključiti na osnovu debija Arune Sangantea u takmičarskoj utakmici za Sevilju, koji je krenuo neslavno - greškom za gol protivnika u četvrtom minutu utakmice protiv Rajo Valjekana. Ipak, sastav Luisa Garsije je uspeo da dođe do preokreta na startu španskog prvenstva, iako je u samoj završnici igrao sa igračem manje – 2:1 (0:0).

Senegalac je imao lošu komunikaciju sa Vlahodimosom, učinio je situaciju potpuno komičnom, što je na kraju iskoristio Alvaro Garsija i postigao vodeći pogodak. Ipak, taj gol se ispostavio kao najgora moguća stvar koja se desila ekipi Benjata San Hosea, jer je nakon toga bukvalno prestala da igra i opredelila se na odbranu svog gola, uz orjentaciju ka kontranapadima. Doduše, Isiju Palazonu je u 32. minutu poništen gol zbog faula, što je bilo sve od gostiju iz Valjekasa.