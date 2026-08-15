Rezzime dana (subota): Favoriti ređali pobede, Fener i Union pokvarili dan

ZAOKRUŽENO

RIO AVE - PORTO (tip 2, kvota 1,37) - rezultat 0:2

Imao je Porto fantastičan start prošle sezone, kada je pod komandom novog trenera Frančeska Fariolia nanizao sedam prvenstvenih pobeda. Prvi deo sezone u Primeiri Zmajevi su završili sa 16 pobeda i jednim remijem, uz samo četiri primljena gola i čak 13 utakmica u kojima je Diogo Kosta bio nesavladan. Neće biti iznenađenje ako se nešto slično ponovi ove sezone. Šampion je krenuo sa 1:0 protiv drugoligaša Torensea u Superkupu Portugalije. Potom je bilo 2:0 kod kuće protiv Alverke na otvaranju prvenstvene trke, a večeras u drugom kolu sa takođe 2:0 savladan je Rio Ave u gostima. Igraju Fariolijevi izabranici taman koliko im treba na startu sezone i tempiraju formu za jesen, kada počne Liga šampiona i zahukta se Primeira.

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LEVEN - KLUB BRIŽ (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 0:3

Druga pobeda za Klub Briž u isto toliko kola. Ni Leven na domaćem terenu nije imao mnogo šansi protiv aktuelnog prvaka, koji je dominirao tokom čitavog meča i u 26. minutu načeo mrežu rivala. U drugom poluvremenu usledio je samo nastavak dominacije, a gost je sa još dva gola potvrdio ubedljivu pobedu.

TORINO - KARAREZE (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 1:0

U Kupu Italije Torino nije dozvolio iznenađenje. Domaćin je poveo ranim golom Đovanija Simeonea, a potom do kraja meča nastavio da napada protiv nemoćnog gosta. Ipak, ispostavilo se da je upravo taj pogodak postavio konačnih 1:0 i odveo Torino u narednu rundu takmičenja.

EKSCELSIOR - PSV (tip 2, kvota 1,50) - rezulta 1:2

PSV je već na samom startu meča stigao do prednosti i potom kontrolisao tempo utakmice. Ekscelsior je ipak bolje otvorio drugo poluvreme i uspeo da stigne do izjednačenja, ali kao da je to bio njegov poslednji atom snage. Samo dva minuta kasnije PSV je postigao drugi gol i postavio konačnih 1:2.

GENK - VESTERLO (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 3:2

Genk je na domaćem terenu izašao na megdan Vesterlou, ali ga je već na startu dočekao hladan tuš. Posle samo 13 minuta na semaforu je stajalo 0:2. Domaćin je odmah krenuo u napad, dok su gosti pokušavali da sačuvaju stečenu prednost, ali je Genk pred odlazak na odmor za samo dva minuta postigao dva gola i stigao do izjednačenja. U nastavku je ostalo samo da potvrdi dominaciju i kompletira preokret, što je učinio u 79. minutu, golom koji je stavio tačku na meč.

PLZENJ - ZLIN (tip 1, kvota 1,26) - rezultat 3:2

Pazi šta želiš, možda ti se ostvari. A Crvenoj zvezdi će se ostvariti da u avgustu na stadionu Rajko Mitić vidi Princa Adua. Doduše, ne sa šalom iznad glave, kako je želeo sada već bivši šef struke crveno-belih Dejan Stanković, već kao najveća pretnja srpskom šampionu u direktnoj borbi za plasman u Ligu Evrope. Viktorija Plzenj je upisala prvu pobedu u sezoni, slavljem nad Zlinom na svom terenu od 3:2, a napadač iz Gane je postigao treći gol na meču i bio glavni akter akcije kod prvog gola svog tima u šestom minutu, kada je auto-gol postigao Ondrej Kokučka.



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AL NASR - AL FATEH (tip 1, kvota 1,17) - rezultat 3:0

Al Nasr je surovo krenuo u odbranu šampionskog trona. Domaćin je preilično rutinski savladao Al Fateh, a sve je bilo lakše nakon gola za 1:0 u 37. minut. Na njih su se nadovezali golovi Žoaa Feliksa i Samua Koste i to su bili sigurnih tri boda za aktuelnog šampiona.

LUDOGOREC - BOTEV (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 2:0

Ludogorec je ispao oz Evrope, ali mu u domaćem šampionatu sve ide po planu. Ekipa iz razgrada ima pet pobeda iz isto toliko utakmica, a poslednja je zabeležena protiv Boteva. Domaćin je odradio plavi blickrig kada je najpre poveo u 32. minutu autogolom, a potom dva minuta kasnije Ruan Kruz postavio konačan rezultat.

PRECRTANO

UNION SEN ŽILOAZ - VAREGEM (tip 1, kvota 1,43) - rezultat 0:0

Ovo je kiks za Sen Žiloaz već u drugom kolu. Džabe domaćinu status jednog od njaboljih klubova u Belgiji u poslednjih nekoliko godina, kada je Varegam uspeo da osvoji bod. Kada se pogleda cela utakmica, dolazi se do zaključka da je gost bio čak i bolji. Ozbiljan je ovo udarac za Žiloaz već na startu šampionata.

GENČLERBIRLIGI - FENERBAHČE (tip 2, kvota 1,58) - rezultat 2:1

Punih 12 godina tuge i bola preživeli su navijači Fenerbahčea, a kako je krenula nova sezona za popularne Kanarince - iliti ako se po jutru dan poznaje - ta bi niska neuspeha lako mogla da bude nastavljena. Strašno pojačani istanbulski velikan, koji je u dosadašnjem toku prelaznog roka potrišio blizu 90.000.000 evra, angažovavši neke zaista velike svetske zvezde (poput Romelua Lukakua ili Mejsona Grinvuda), doživeo je šokantan poraz na startu turskog šampionata - 1:2. Genčlerbirligi je dosta lako izgubio oba meča od Fenera protekle sezone (dva puta po 1:3), da bi ovoga puta potpuno neočekivano zastao kao kost u grlu ekipi Ismaila Kartala.

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