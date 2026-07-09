Klopu dve funkcije i ugovor do 2030! Imaće odrešene ruke, vedriće i oblačiti u Nemačkoj

Malo se snebivao, nije hteo otvoreno da priča o preuzimanju Nemačke dok nije postalo jasno da će Julijan Nagelsman postati bivši. Okolišao je Jirgen Klop sve do trenutka kada je selektor podneo ostavku i mesto postalo upražnjeno. Potvrdio je da je spreman za novi izazov i da ga još kako zanima da preuzme reprezentaciju, a vrlo brzo Bild je istakao da će biti najmoćniji nacionalni trener svih vremena.

Šta to zapravo znači? Isprva nije bilo konkretnih detalja, ali je klupko počelo da se odmotava. Informacije vezane za Jirgena Klopa i njegovu ulogu u reprezentaciji krenule su da cure…