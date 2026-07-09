Klopu dve funkcije i ugovor do 2030! Imaće odrešene ruke, vedriće i oblačiti u Nemačkoj
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 16:43
Već je odabrao najbliže saradnike
Malo se snebivao, nije hteo otvoreno da priča o preuzimanju Nemačke dok nije postalo jasno da će Julijan Nagelsman postati bivši. Okolišao je Jirgen Klop sve do trenutka kada je selektor podneo ostavku i mesto postalo upražnjeno. Potvrdio je da je spreman za novi izazov i da ga još kako zanima da preuzme reprezentaciju, a vrlo brzo Bild je istakao da će biti najmoćniji nacionalni trener svih vremena.
Šta to zapravo znači? Isprva nije bilo konkretnih detalja, ali je klupko počelo da se odmotava. Informacije vezane za Jirgena Klopa i njegovu ulogu u reprezentaciji krenule su da cure…
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Bernd Nojendorf, predsednik Fudbalskoog saveza Nemačke, kao i Hans Joahim Vacke, izvršni direktor Bundeslige, ovog vikenda u Njujorku sastančiće sa Jirgenom Klopom. Pojedini detalji već su finalizovani, novi selektor odabrao je najbliže saradnike. Izbor je, prema navodima Kikera, pao na Petera Kravica i Pepijna Lijndersa.
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Dakle, pored Julijana Nagelsmana će stručni štab reprezentacije napustiti Benjamin Hibner, Alfred Šrojder, Bram Gers i Benjamin Klik. Promenu selektora preživeće trener golmana Andreas Kronenberg. Dogovoreno je i da Rudi Feler ostane sportski direktor, a čovek koji bi dolaskom Jirgena Klopa trebalo najviše da napreduje biće Hanes Volf. Do sada je bio direktor DFB-a za razvoj omladinskog fudbala, a preuzeće značajniji ulogu, mada Kiker ne navodi koju konkretno.
Što se samog Jirgena Klopa tiče, dobiće četvorogodišnji ugovor – reprezentaciju će voditi do 2030. godine. Elem, do Svetskog prvenstva u Španiji, Portugaliji i Maroku. Ali, pre no što stavi paraf, moraće sve da utanači sa ljudima DFB-a, ali i Red Bula, jer njim imaugovor do 2029. godine. Ali, problema neće biti…
Red Bul ne namerava da traži obeštećenje za šefa fudbalskih operacija. U ugovoru ne postoji otkupna klauzula, samo odeljak o mogućem sporazumnom raskidu. Ipak, do potpunog razlaza dve strane neće doći – Jirgen Klop će u narednim godinama biti na dve funkcije. Radiće kao selektor Nemačke, ali u isto vreme biti i ambasador Red Bula, što znači da će nastaviti da predstavlja brend, samo u drugačijoj ulozi.
Sve u svemu, Jirgen Klop imaće odrešene ruke, vedriće i obračiti u nemačkoj reprezentaciji narednih godina. Neće moći muva da prođe, a da on ne odobri.