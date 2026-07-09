Bolonja poslala finalnu ponudu za Ugrešića: 8.000.000 evra, procenti i Mihajlo Ilić pride

Gledano iz ugla da je i mladi štoper Nikola Simić na prodaju, povratak Mihajla Ilića bi mogao da bude značajan za Partizan. Ako se njemu uopšte vraća još jednom na Topčidersko brdo...

Kako tvrde sa čizme, Bolonjina ponuda glasi: 8.000.000 evra, plus 30 odsto od sledeće prodaje, kao i Mihajlo Ilić pride! Mladi štoper je pre neku godinu upravo iz Partizana otišao u redove italijanskog prvoligaša, gde nije uspeo da se izbori za mesto pod suncem. U međuvremenu je već jednom bio u Humskoj na pozajmici, dok je prošlu sezonu proveo u Anderlehtu, ali ni tamo nije imao preveliku minutažu.

Kažu Italijani da Partizan oteže u pregovorima, jer čeka najavljene ponude za Ugrešića od Sasuola, Fajenorda i Njukasla. Na prvu loptu, ovo što nudi Bolonja deluje sasvim primamljivo. Priča o klauzuli od 15.000.000 evra koja je na snazi od prošlog leta ne deluje naročito dostižno u ovom momentu.

S druge strane, ni Bolonja ne sedi skrštenih ruku. Ukoliko Partizan ne kaže „da“ u skorije vreme, spremne su dve alternative: jedna je Folorunšo iz Napolija, koji je prošle sezone bio u Kaljariju na pozajmici, a drugi je Mikel Amondarain iz argentinskog Estudijantesa.

A, opet, Partizanu gori pod nogama da dođe do novca sa kojima bi mogao da dovede najzad neko pravo pojačanje na pozicijama koje su mu i dalje kritične: od levog beka do centralnog veziste...

Sve deluje kao jednačina sa više nepoznatih, ali koja će morati ekspresno da se rešava.