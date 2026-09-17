Flamengo obavio 99 odsto posla u Kitu, Marakana formalnost do dvomeča sa Studentima iz La Plate
Vreme čitanja: 4min | čet. 17.09.26. | 22:01
Tim iz Rija brani dva gola viška (2:0) u Riju protiv ekvadorskog Independijente del Valjea u revanšu četvrfinala Kopa Libertadoresa
Na Marakanu se stiže sa jasnom računicom. Flamengo je prošlog četvrtka iz Kita doneo prednost od 2:0 protiv Independijente del Valjea, pa pred svojim navijačima ima priliku da bez velikog rizika potvrdi plasman u polufinale Kopa Libertadores. Revanš četvrtfinala igra se noćas (02.30), a pobednik ovog dvomeča u narednoj rundi u polufinalu sastaće se sa Estudijantesom iz La Plate.
Rezultat iz prvog susreta daje brazilskom prvaku dovoljno prostora da utakmicu vodi prema sopstvenim potrebama. Golovima Bruna Enrikea u 61. i Lea Pereire u 75. minutu, Flamengo je slavio na Olimpiku Atahualpa, na 2.850 metara nadmorske visine i tako napravio veliki korak ka završnici takmičenja. Za prolaz dalje, Del Valje bi morao da pobedi sa najmanje tri gola razlike, dok bi trijumf od dva gola vodio meč u produžetke. Pravilo gola u gostima više ne postoji u Libertadoresu.
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Forma i statistika dodatno objašnjavaju zbog čega Leonardo Žardim nema potrebu da menja karakter svoje ekipe. Flamengo je neporažen u svih osam utakmica ovogodišnjeg Libertadoresa, uz šest pobeda i dva remija, a primio je samo četiri gola, najmanje među svim četvrtfinalistima. U poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima četiri puta sačuvao je mrežu netaknutom, uz pobede protiv Botafoga 3:0, Mirasola 2:0, Rema 1:0 i upravo Del Valjea 2:0, pre poraza od Korintijansa 2:1.
02.30: (1,30) Flamengo (5,50) Independijente del Valje (10,0) – prvi meč 2:0 MOZZART RELAX
Ni slika iz brazilskog prvenstva nije mnogo drugačija. Flamengo je posle 25 kola na drugom mestu sa 51 bodom, uz 50 postignutih i svega 21 primljen gol. Ipak, ono što čeka domaćina jeste protivnik koji u nacionalnom prvenstvu igra u potpuno drugačijem ritmu. Independijente del Valje vodi trku u Ekvadoru sa 74 boda iz 30 utakmica, čak 24 pobede i samo četiri poraza.
Međutim, na međunarodnoj sceni poslednjih nedelja nema istu stabilnost. U prethodnih pet mečeva ostvario je dve pobede, remi i dva poraza, uz devet datih i devet primljenih golova. Posebno zabrinjava podatak da je Del Valje na četiri gostovanja u ovogodišnjem Libertadoresu pobedio samo jednom, uz dva poraza.
Istorija međusobnih duela donosi zanimljivu priču. Ovo će biti sedmi susret dva kluba u kontinentalnim takmičenjima, a prethodnih šest donelo je četiri pobede Flamenga i dve Del Valjea, bez remija posle 90 minuta. Ekvadorci su bili uspešniji u dvomeču Rekopa Sudamerikane 2023, kada su posle ukupnih 1:1 prošli na penale rezultatom 5:4. Godinu ranije, u grupnoj fazi Libertadoresa, Del Valje je u Kitu slavio čak 5:0, da bi Flamengo u revanšu odgovorio istom merom i pobedio 4:0. U Rekopi 2020. brazilski klub je na Marakani slavio 3:0. Ipak, ti rezultati danas imaju više istorijsku nego stvarnu takmičarsku težinu, s obzirom na promene u sastavima i protok vremena.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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Leonardo Žardim za revanš neće moći da računa na Aleksa Sandra, koji se oporavlja od problema lista, kao ni na Evertona Arauha, koji zbog ozbiljne povrede butine neće biti na raspolaganju još neko vreme. Everton Sevolinja više nije deo ekipe nakon raskida ugovora i prelaska u Santos, dok je Loranu predviđen transfer u Al Šardžu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Gonzalo Plata, čiji je transfer u moskovski Dinamo propao, vraća se u konkurenciju. Jedini igrač Flamenga sa žutim kartonom pred revanš je Luiz Arauho.
Očekuje se da odsustvo Pulgara, startera u prvom meču, otvori prostor za Nikolasa de la Kruza ili Lukasa Paketu, dok bi ostatak tima trebalo da zadrži prepoznatljivu strukturu. Rosi bi trebalo da bude na golu, ispred njega Emerson Rojal, Leo Pereira, Leo Ortiz i Ajrton Lukas, u veznom redu De la Kruz ili Paketa, Žoržinjo i Arasketa, dok su za napad projektovani Karaskal, Samuel Lino i Pedro.
Na drugoj strani, argentinski trener Hoakin Papa ima ozbiljnijih kadrovskih problema. Huan Kaseres, Gvido Viljar, Žan Arojo i Patrik Merkado neće igrati zbog povreda, dok bi Mateo Karabahal i Edvin Kintero, koji su dobili žute kartone u prvom susretu, takođe mogli da budu važni za disciplinu gostujućeg sastava. Hoakin Papa je na klupu Del Valjea stigao početkom godine i u domaćem prvenstvu beleži izuzetne rezultate, sa čak 80 odsto osvojenih bodova u 30 utakmica. Njegova ekipa u Ekvadoru ima čak 23 boda više od drugoplasirane Universidad Katolike, ali je izazov na kontinentalnoj sceni potpuno drugačiji.
Marakana ne dočekuje utakmicu u kojoj je sve rešeno, ali dočekuje utakmicu u kojoj je jedna ekipa sebi kupila pravo na strpljenje. Flamengo ima dva gola prednosti, savršeno zna šta mu rezultat omogućava i pred svojim navijačima može da bira trenutak kada će ubrzati. Del Valje, nasuprot tome, mora da pronađe način da od prvih minuta promeni tok dvomeča. U takvoj postavci, četvrtfinale Libertadoresa dobija jednostavnu formulu. Brazilci brane veliku prednost, Ekvadorci jure preokret, a Marakana čeka da vidi da li će se priča iz Kita završiti samo potvrdom očekivanog ili još jednom južnoameričkom noći koja će odbiti da bude predvidljiva.
PIŠE: Đorđe RADONJIĆ
KOPA LIBERTADORES – ČETVRTFINALE (REVANŠI)
Utorak
Platense - Fluminense 2:1 (2:0) - prvi meč 0:2
/Mainero 30, Sepulveda 45+2 - Kanobio 57/
Sreda
LDU Kito - Palmeiras 3:2 (1:1), penalima 3:4 - prvi meč 0:1
/Segovija 15, Estrada 89, 90+3 - Frijetas 10, Roke 73pen/
Četvrtak
Korintijans - Estudijantes 0:1 (0:0) – prvi meč 1:1
/Kastro 87/
Petak
02.30: (1,30) Flamengo (5,50) Independijente del Valje (10,0) – prvi meč 2:0 MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama