Flamengo obavio 99 odsto posla u Kitu, Marakana formalnost do dvomeča sa Studentima iz La Plate

Forma i statistika dodatno objašnjavaju zbog čega Leonardo Žardim nema potrebu da menja karakter svoje ekipe. Flamengo je neporažen u svih osam utakmica ovogodišnjeg Libertadoresa, uz šest pobeda i dva remija, a primio je samo četiri gola, najmanje među svim četvrtfinalistima. U poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima četiri puta sačuvao je mrežu netaknutom, uz pobede protiv Botafoga 3:0, Mirasola 2:0, Rema 1:0 i upravo Del Valjea 2:0, pre poraza od Korintijansa 2:1.

02.30: (1,30) Flamengo (5,50) Independijente del Valje (10,0) – prvi meč 2:0 MOZZART RELAX

Ni slika iz brazilskog prvenstva nije mnogo drugačija. Flamengo je posle 25 kola na drugom mestu sa 51 bodom, uz 50 postignutih i svega 21 primljen gol. Ipak, ono što čeka domaćina jeste protivnik koji u nacionalnom prvenstvu igra u potpuno drugačijem ritmu. Independijente del Valje vodi trku u Ekvadoru sa 74 boda iz 30 utakmica, čak 24 pobede i samo četiri poraza.

Međutim, na međunarodnoj sceni poslednjih nedelja nema istu stabilnost. U prethodnih pet mečeva ostvario je dve pobede, remi i dva poraza, uz devet datih i devet primljenih golova. Posebno zabrinjava podatak da je Del Valje na četiri gostovanja u ovogodišnjem Libertadoresu pobedio samo jednom, uz dva poraza.

Istorija međusobnih duela donosi zanimljivu priču. Ovo će biti sedmi susret dva kluba u kontinentalnim takmičenjima, a prethodnih šest donelo je četiri pobede Flamenga i dve Del Valjea, bez remija posle 90 minuta. Ekvadorci su bili uspešniji u dvomeču Rekopa Sudamerikane 2023, kada su posle ukupnih 1:1 prošli na penale rezultatom 5:4. Godinu ranije, u grupnoj fazi Libertadoresa, Del Valje je u Kitu slavio čak 5:0, da bi Flamengo u revanšu odgovorio istom merom i pobedio 4:0. U Rekopi 2020. brazilski klub je na Marakani slavio 3:0. Ipak, ti rezultati danas imaju više istorijsku nego stvarnu takmičarsku težinu, s obzirom na promene u sastavima i protok vremena.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

Leonardo Žardim za revanš neće moći da računa na Aleksa Sandra, koji se oporavlja od problema lista, kao ni na Evertona Arauha, koji zbog ozbiljne povrede butine neće biti na raspolaganju još neko vreme. Everton Sevolinja više nije deo ekipe nakon raskida ugovora i prelaska u Santos, dok je Loranu predviđen transfer u Al Šardžu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Gonzalo Plata, čiji je transfer u moskovski Dinamo propao, vraća se u konkurenciju. Jedini igrač Flamenga sa žutim kartonom pred revanš je Luiz Arauho.

Očekuje se da odsustvo Pulgara, startera u prvom meču, otvori prostor za Nikolasa de la Kruza ili Lukasa Paketu, dok bi ostatak tima trebalo da zadrži prepoznatljivu strukturu. Rosi bi trebalo da bude na golu, ispred njega Emerson Rojal, Leo Pereira, Leo Ortiz i Ajrton Lukas, u veznom redu De la Kruz ili Paketa, Žoržinjo i Arasketa, dok su za napad projektovani Karaskal, Samuel Lino i Pedro.