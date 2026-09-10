Penjaroja: Leto bilo ludo, tržište teško

Govoreći o letnjim pripremama i formiranju sastava, Penjaroja je istakao da odmor za trenera praktično i ne postoji.

„Trudio sam se da se odmorim i provedem lepo leto, ali uobičajen odmor za trenera nije lak jer morate stalno da analizirate tržište i gradite novu ekipu. Posebno ovo leto, tržište je bilo potpuno ludo — ogromni novci, mnogo klubova... Ipak, u ovom trenutku sam zadovoljan našim sastavom. Imamo dobre, iskusne igrače, ali i mlade igrače bez evroligaškog iskustva koji poseduju talenat i veliku želju da napreduju“, poručio je strateg Partizana.

Španski trener je otvoreno govorio i o trenutnoj brojnosti u rosteru i potencijalnim novim pojačanjima.

„Trenutno nemamo kompletiranu ekipu, već gradimo pravi tim i naš novi karakter. Imamo 13 profesionalnih igrača u rosteru, s obzirom na to da je Vanja van terena naredna dva meseca. Jasno je i govorio sam to više puta — moramo dovesti još jednog ili dvojicu igrača. Ali trenutno nismo potpisali nikoga jer tražimo igrače odgovarajućeg kvaliteta, a tržište je u ovom momentu veoma teško.“

Partizan je u prethodnom periodu imao manjih problema sa izostancima i povredama, ali intenzitet rada ne opada.

„Imamo malih problema sa povređenim igračima. Na primer, na prošloj utakmici nismo mogli da računamo na Lamara Stivensa i Kevarijusa Hejsa. Imamo i igrače koji su se kasnije priključili, ali ovo je prva nedelja gde manje-više svi treniramo zajedno. Zadovoljan sam jer smo u poslednje dve sedmice odradili odlične treninge sa visokim intenzitetom. Momci zaista vredno rade i mislim da se nalazimo u dobrom momentu.“

Jedna od glavnih tema bila je kultura i istorija Partizana, kao i građenje borbenog duha u timu.

„U poslednjih šest meseci imao sam priliku da dobro upoznam istoriju i karakter Partizana. Objasnio sam to i momcima: borba je obavezna! Moramo da se borimo ne samo na utakmicama, već i na svakom treningu. Nije važno da li igrate dva ili deset minuta, da li pobeđujemo ili gubimo — na terenu moramo da se borimo i igramo zajedno. Naši navijači vole taj karakter, ali samo to nije dovoljno. Moramo da igramo i dobru košarku, jer je u suprotnom u Evroligi i ostalim takmičenjima veoma teško konkurisati.“

Turnir koji se igra pred beogradskom publikom biće test, ali i prilika za spajanje sa navijačima.

„Očekujem sjajno iskustvo za naše igrače i navijače. Ovo je prvi trenutak da predstavimo nova lica i naš novi karakter. Naravno da želimo da pobedimo, ali ovo je pre svega prilika da iskoristimo mečeve kao vrhunski trening. Posebno se nadam da ćemo u nedelju igrati na otvorenom. Jedino što želim jeste da pokažemo navijačima da ovaj tim igra jako, na 100 posto, zajedno i sa ponosom brani crno-bele boje.“

Na kraju, Penjaroja se osvrnuo i na sve veći broj španskih stručnjaka u srpskom sportu, prisetivši se kako je situacija nekada bila obrnuta:

„Mislim da je to odlična stvar. Nekada je u Španiji bilo uobičajeno da imamo po pet ili šest srpskih trenera, a sada je normalno da španski treneri rade širom sveta. Ja sam bio prvi koji je došao u košarci ovde. Ibon Navaro mi je veliki prijatelj i sjajan trener, nadmetali smo se poslednjih deset godina. Drago mi je što je tako“, zaključio je Penjaroja.