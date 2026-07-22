Drulović: Veštački teren u Pančevu može da oteža Bragi

Zato, Drulović ne ostavlja dilemu.

“Braga je veliki favorit zato što poseduje daleko više iskustva i ima tim prepun kvaliteta”, kazao je Drulović, a potom Portugalcima rekao malo više o Železničaru:

“To je ekipa koja želi da igra iz poslednje linije, ima mladog trenera koji insistira na toma da ise igra organizovan fudbal. Imaju prilično brza krila. Kada god je to moguće započinjaće napade od golmana”.

21.00: (8,50) Železničar Pančevo (4,50) Braga (1,35)

Prva utakmica se igra večeras u Pančevu na SC Mladost. Karakteristika za taj teren je veštačka podloga, koja je nešto drugačija od onoga na šta su navikli Portugalci.

“Veštački teren može da bude otežavajuća okolnost za Bragu. Uz to, Železničar je izuzetno motivisan da pokaže na svom evropskom debiju koliko vredi”.

Ipak, Drulović ponavlja da očekuje da u 3. kolu na crtu boljem iz dvomeča Nefčija i Dinama iz Minska izađe jedna od najboljih portugalskih ekipa.

“Bragino iskustvo je dovoljno da poništi sve Železničarove prednosti. Ima kvalitetne igrače koji su navikli da igraju ovaj tip utakmica. Mislim da će pokazati na terenu da su mnogo jači. Železničar nema šta da izgubi, probaće da dokaže da mu je mesto u ovom takmičenju. Ipak, mislim da će Braga proći dalje”, zaključio je Drulović.

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LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)

/Nvanko 90+1 - Vendel 33, 45+1/

Florijana - Drita 1:1 (0:0)

/Drina 90+9 - Balaj 90+4/

Bisen - Đer 2:6 (1:3)

/Ferber 20, Abi 75 – Bumba 12, Vitalis 24, Endžije 47, Đukanović 83, Banati 90+1/

Sreda

19.00: (2,05) Nefči (3,20) Dinamo Minsk (3,60)

19.00: (1,85) Bohemijans (3,45) Balkani (4,00)

19.45: (1,15) Bašakšehir (7,00) Inter Turku (15,0)

20.00: (2,90) Vardar (3,35) Riga (2,30)

20.30: (2,30) Spartak Trnava (3,20) CSKA Sofija (3,00)

21.00: (8,50) Železničar Pančevo (4,50) Braga (1,35)

Četvrtak

16.30: (5,40) Mališeva (3,60) Hibernijan (1,62)

17.00: (3,70) Alaškert (3,25) Kluž (2,00)

17.00: (7,75) Liepaja (4,20) Austrija (1,40)

17.30: (3,60) Panevezis (3,20) Tobol (2,05)

18.00: (1,80) Debrecin (3,45) Pjunik (4,20)

18.00: (3,50) Dila Gori (3,25) Apolon (2,05)

18.00: (2,20) Flora (3,35) TNS (3,05)

18.00: (1,40) HJK (4,40) Kolerajn (7,25)

18.00: (8,00) Paide (4,40) Zira 1,37()

18.30: (1,95) AEK Larnaka (3,30) Beitar Jerusalim (3,80)

18.30: (1,25) Dunajska Streda (5,20) Velež (11,0)

18.30: (1,10) Rakov (8,50) Valeta (18,0)

18.30: (1,05) RFS (12,0) Vestri (22,0)

19.00: (13,0) Bate Borisov (5,80) Sion (1,20)

19.00: (2,00) Dinamo Tbilisi (3,25) Žalgiris (3,70)

19.00: (10,0) Santa Koloma (6,25) Rapid Beč (1,22)

19.00: (3,00) Gais (3,30) Nordsjiland (2,25)

19.00: (1,77) ML Vitepsk (3,45) Sutjeska (4,40)

19.00: (2,85) Univerzitetea Kluž (3,25) Bran (2,35)

19.00: (5,00) Zimbru (3,50) Noa (1,68)

19.30: (1,35) Vaduz (4,80) Atletik Eskaldes (7,50)

19.45: (1,33) FCSB (4,70) Auda (8,50)

20.00: (2,85) Aluminij (3,30) Dinamo Tirana (2,35)

20.00: (5,60) Pakš (3,90) Panatinaikos (1,55)

20.00: (4,20) Polisja Žitomir (3,45) Kopenhagen (1,80)

20.00: (2,90) Varaždin (3,30) Jablonec (2,30)

20.00: (5,25) Vojvodina (3,85) Ajaks (1,58)

20.30: (1,42) Borac (4,30) Petrokub (7,00)

20.30: (2,90) Hapoel TA (3,05) Ludogorec (2,45)

20.30: (3,80) LNZ Čerkasi (3,30) Gent (1,95)

20.30: (1,17) Lugano (6,25) Dukađini (15,0)

20.30: (2,60) Žilina (3,30) Katovice (2,35)

20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)

20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)

20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)

20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)

20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)

21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)

21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)

21.15: (2,25) Valur (3,30) Zrinjski (3,00)

*** kvote su podložne promenama