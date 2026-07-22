Ubljani strancu poverili fotelju: Žiga Ribič sportski direktor Jedinstva

Tek u poslednjih nekoliko dana Tamnavci su predstavili i novajlije. Marko Vranješ i Danilo Nešić su stigli iz Dinama jug, Luka Đurđević iz Tekstilca, dok je golman Merdan Ganić došao iz superligaša Zemuna. Prva lasta bio je Dragan Bilbija, bivši dafanzivac TOŠK-a iz Tešnja.

Prvoligaš iz Uba će sa promenom i u sportskom sektoru u naredne izazove. Fotelja sportskog direktora poverena je Žigi Ribiču. U Jedinstvu su se odlučili za mladog Slovenca, koji je posle igračke karijere mahom radio na poslovima oko mlađih slekcija. Iskustvo je gradio u Krškom i Celju.

Ističe se da Ribič poseduje iskustvo i znanje iz oblasti procesa razvoja mladih igrača, skautinga, analitičkog pristupa fudbalu... Novi sportski direktor Jedinstva ima i UEFA B licencu.

Miloš Obradović, dosadašnji prvi čovek sportskog sektora Ubljana, dobiće znatno veća i važnija zaduženja u stručnom štabu.