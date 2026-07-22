Ubljani strancu poverili fotelju: Žiga Ribič sportski direktor Jedinstva

Vreme čitanja: 1min | sre. 22.07.26. | 15:50
Posle Slovenca u klub stiglo i nekoliko pojačanja
Nedavna izjava Nemanje Matića, koji je objavom na društvenim mrežama burno reagovao, pošto su navijači Partizana tokom meča sa Zemunom pirotehničkim sredstvima oštetili deo terena pod Šepkovcem, bila je udarna tema nekoliko dana u Ubu, ali i u dobroj meri i u srpskom fudbalu. Ipak, kako se bliži start novog prvenstva Mozzart Bet Prve lige, u prvi plan izbijaju aktuelnosti vezane za Jedinstvo.
Poznato je da je tokom dosadašnjeg prelaznog roka više igrača iz prethodne sezone napustilo crveno-bele. Na tom spisku su Stefan Golubović, Ognjen Ilić, golman Đorđije Pavličić, Adamas Hamadu, Kristijan Bošković, Aleksa Paić, Marko Mitrović, Uroš Ćuk...
Izabrane vesti
Tek u poslednjih nekoliko dana Tamnavci su predstavili i novajlije. Marko Vranješ i Danilo Nešić su stigli iz Dinama jug, Luka Đurđević iz Tekstilca, dok je golman Merdan Ganić došao iz superligaša Zemuna. Prva lasta bio je Dragan Bilbija, bivši dafanzivac TOŠK-a iz Tešnja.
Prvoligaš iz Uba će sa promenom i u sportskom sektoru u naredne izazove. Fotelja sportskog direktora poverena je Žigi Ribiču. U Jedinstvu su se odlučili za mladog Slovenca, koji je posle igračke karijere mahom radio na poslovima oko mlađih slekcija. Iskustvo je gradio u Krškom i Celju.
Ističe se da Ribič poseduje iskustvo i znanje iz oblasti procesa razvoja mladih igrača, skautinga, analitičkog pristupa fudbalu... Novi sportski direktor Jedinstva ima i UEFA B licencu.
Miloš Obradović, dosadašnji prvi čovek sportskog sektora Ubljana, dobiće znatno veća i važnija zaduženja u stručnom štabu.