Sporting se kockao, pa prokockao pobedu: Suarez nastavlja da pogađa, ali opet samo za bod

Aruka praktično nije ni stigla da izađe na teren, a već je morala da vadi loptu iz mreže. Domaćin je od prvog minuta krenuo agresivno i za takav pristup bio nagrađen ranim pogotkom Inasija. Ni posle vođstva nije spuštao gas. Samo 14 minuta kasnije na scenu je stupio Suarez, pa je već u 17. minutu Sporting imao dva gola prednosti. Tek tada je ritam počeo da pada, a domaći tim više nije imao potrebu da srlja i do odlaska na odmor mirno je držao utakmicu pod kontrolom.

U drugom poluvremenu kao da su zeleni iz Lisabona odlučili da na sve načine vrate rivala u utakmicu. Sve je krenulo nesmotrenim potezom Zena Debasta u 56. minutu, kada je Sporting ostao sa igračem manje i sebi potpuno nepotrebno zakomplikovao meč koji je do tada držao u svojim rukama.

Dugo je delovalo da ni to neće biti dovoljno da se Aruka vrati. Domaćin se povukao i uspevao da održi dva gola prednosti, ali su u završnici napravili još jednu grešku. Eduardo Kvarežma zakasnio je na loptu u šesnaestercu i faulirao Ivana Barbera, a Hose Fontan je sa bele tačke u 81. minutu vratio goste u život.

Tada se utakmica potpuno okrenula. Ono što je Sporting gotovo čitavo drugo poluvreme uspevao da drži pod kontrolom, raspalo se za svega nekoliko minuta. Aruka je osetila da može i do boda, krenula još odlučnije napred, a već u 87. minutu Dilan Nandin pogodio je za 2:2 i kaznio domaćina za sve što je propustio da sačuva.

Tako je Sporting drugi meč zaredom u prvenstvu završio bez pobede, a prvi put ove sezone ispustio bodove pred svojim navijačima. Posebno će boleti način na koji je do toga došlo, jer je posle samo 17 minuta imao dva gola prednosti i utakmicu koja je delovala potpuno pod njegovom kontrolom.

PRIMEIRA - 7. KOLO

Subota

Nasional - Famalikao 0:4 (0:3)

/Kucijas 7, 40, Soriso 13, 67/

Žil Visente - Maritimo 1:1 (1:0)

/Murilo 7 - Ajuma 90+3/

Alverka - Rio Ave 1:0 (1:0)

/Kamara 3/

Sporting - Aruka 2:2

/Inasijo 3, Suarez 17 - Fontan 81pen, Nandin 87/



Nedelja

16:30 (2,15) Estrela Amadora (3,40) Akademiko (3,40)

16:30 (1,55) Vitorija Gimarais (4,00) Moreirense (6,25)

19:00 (1,72) Estoril (3,60) Kasa Pija (5,20)

19:00 (3,70) Santa Klara (3,20) Braga (2,15)

21:30 (2,80) Porto (3,40) Benfika (2,50)

***kvote su podložne promenama