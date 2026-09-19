Valensija gubila sve vreme, pa zakuvala, ali džabe: Tejlor tragičar, Panterova bacanja presudila

Naravno, prvi meč u sezoni nije otkrio mnogo, ali je opet ukazao na određene činioce i kod jednih i kod drugih. Moglo je ovo da se završi i na drugačiji način, slavljem Slepih miševa, ali je možda pravednije što je Barselona održala glavu iznad vode i trijumfovala, jer je vodila praktično od prvog do poslednjeg minuta. Ovaj okršaj je putokaz za obe ekipe, za Valensiju da mora da igra kao u poslednjih nekoliko minuta, a za Barsu da joj dvocifrene prednost ne garantuje trijumf. Na kraju, slavlje Barseloni doneo je Kevin Panter posle neshvatljivog faula Kamerona Tejlora, inače najboljeg pojedinca na meču, pri rezultatu 86:86, na dve sekunde do kraja. Nekadašnji kapiten crno-belih je pogodio prvo, a promašio drugo slobodno bacanje. Loptu je uhvatio Dilan Osetkovski, uputio šut sa svoje polovine i umalo ga pogodio, ali je lopta pogodila prvi obruč.

Iako su Valensiji otišli važniji igrači, Barselona je pretrpela verovatno najveći broj promena od svih evroligaških timova, pa tako dvostruki prvak Evrope slovi za najveću nepoznanicu. Jasno je da ovoliki broj igrača treba uigrati, ali se nekako stekao utisak da prilagođavanje ide bolje za momke u bordo-plavom. Barselona je večeras više izgledala kao ekipa, imala veći broj raspoloženih igrača, koji su se nekako prirodno dopunjavali.

Najpre je Olivije Enkamu odlično otvorio utakmicu i nosio Barsu u prvoj četvrtini, potom mu se priključio Džoš Nibo, a onda se nekim bitnim poenima nadovezao Džastin Robinson. Imao je i Umodža Giboson par dobrih sekvenci, dok je Valensija na kraju uspela da uvede meč u neizvesnu završnicu samo zahvaljujući individualnoj inspiraciji Ti Džeja Šortsa i Nejta Rivsa koji se ukazao u poslednjoj četvrtini.

Valensija je ovaj meč igrala bez najnovije akvizicije Nikole Mirotića, te Nila Sakoa i Hasijela Rivera, ali su zato tu bile ostale zvučne novajlije poput Ti Džeja Šortsa, Armonija Bruksa i Dilana Osetkovskog i ne može se reći da je ovo bilo njihovo veče. Pomenuti triling je posle prvog poluvremena postigao svega šest poena, a svi oni su delo omalenog organizatora igre. Vidi se da će biti potrebo određeno vreme Valensiji da se u njoj prilagode svi jedni na druge, ali je jasno da je najveći znak pitanja to što na klupi nema neko zvučno evroligaško ime, već za širu javnost dosta anonimnog Ćavija Alberta.

Videlo se da nominalni domaćini na ovoj utakmici često srljaju, kako bi igrali što brže, pa su se iz toga izrodili neki nepotrebni i ishitreni šutevi, a stiče se utisak da ih je zaista bilo previše. Zapravo, jedino ko je večeras opravdao očekivanja jeste starosedelac Kameron Tejlor. Sjajni krilni igrač je i večeras bio na visini zadatka, pogađao kada su ostali stajali i vidi se da je lane bio pod komandnom palicom Pedra Martineza. Jeste da su sada očekivanja od Valensije velika, ali će Alberta morati što pre da pronađe način kako da izvuče maksimum od onih najzvučnijih, utegne odbranu, spreči divljanje, a možda i reaguje na tržištu, jer je jasno da centarska linija u kojoj je večeras bio samo očajni Mo Geje uopšte ne obećava.

Niko ne može da se opkladi da će ove dve ekipe izgledati potpuno istovetno na kraju sezone, šta više nekako je sigurnije da će pretrpeti određene promene, pogotovo Valensija. Prva runda pripala je Barseloni, a za dalje, pa pokazaće sezona.