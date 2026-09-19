Gde je sve Mozzart Relax spasio stvar

ROMA - INTER 2:2 (2:0)

Na kraju derbija petog kola serije A bilo je 2:2. Dakle, svako ko je odigrao kec na Romu, pao je tiket. Svuda osim kod nas.

Zbog Mozzart Relaxa, čim je Roma povela sa 2:0 u 37. minutu golom Manua Konea to je bilo to, kec je došao. Bez obzira što je na kraju bilo nerešno.

Takođe, prošao je tip 1-1, upravo jer je Roma na pauzi imala dva gola prednosti.

VOJVODINA - IMT 1:1 (1:0)

Traktoristi su iznenadili sve i na stadionu Karađorđe ukrali bod - 1:1. Međutim, Mozzart Relax je spasio stvar onima koji su tipovali na 3+.

Petar Sukačev je već u 2. minutu postigao gol, što je automatski značilo da 3+ može da se zaokruži. Do kraja meča IMT je izjednačio, ali nikako taj treći gol nije došao. Ipak, naši igrači mogli su da se opuste već posle 120 sekundi fudbala.

RADNIK SURDULICA - PARTIZAN 4:4 (3:1)

Kako se Partizan izvukao u Surdulici i došao do boda - niko ne zna. I to sa igračem manje. Na kraju je bilo 4:4, ali ako je neko hrabro odigrao kec na Radnik, prošao je.

Golom Uroša Lazića u nadoknadi prvog poluvremena Radnik je poveo sa 3:1 što je automatski aktiviralo Mozzart Relax i kec je bio zaokružen zbog dva pogotka razlike. I opet ne samo kec, već i tip 1-1 jer je domaći tim na pauzi imao dva gola prednosti.

MILVOL - VEST HEM 2:2 (2:0)

Prvi Dockers Derby posle 14 godina zanimao je celu fudbalsku planetu koja je pažljivo gledala svaki potez na toj utakmici. Bilo je 2:2, prštalo je na sve strane, ali igrači koji su tipovali da Milvol pobeđuju su opušteno gledali utakmicu u drugom poluvremenu.

Ko je u Mozzartu tipovao "kec na Milvol" ili, još bolje prelaz "iz keca u kec", duguje veliku zahvalnost Kamilu Neghilu koji je u nadoknadi prvog poluvremena doneo 2:0 Milvolu. Bez obzira što je Vest Hem uspeo da se vrati, Mozzartove igrače to nije ni dotaklo.

NJUKASL - HAL SITI 2:1 (2:0)

Imao je Njukasl težak zadatak ispred sebe, a to je da savlada Hal Siti koji igra sjajno od početka sezone pod komandom Sergeja Jakirovića. Uspele su Svrake u toj nameri - 2:1, ali...

Uspele su i da obraduju Mozzartove igrače. Oni koji su tipovali da će na ovom meču doći 4+, mogli su da se opuste u sedmom minutu. Poveo je Njukasl tada sa 2:0 i to je bilo to, bez obzira što je do kraja bio samo još jedan gol.

Uz to, prošao je tip 1-1. Evidentno je da je Njukasl izgubio drugo poluvreme zbog gola Mohameda Alija Čoa kojim je Hal smanjio prednost. Međutim, budući da je Njukasl na poluvremenu imao 2:0, automatski je prelaz "iz keca u kec" bio zaokružen.

VERDER - AUGZBURG 3:2 (0:1)

Verder je pobedio 3:2 posle preokreta, ali na ovom meču je došla i dvojka! Uspeo je Augzburg da iznervira svoje navijače, ali ne i igrače Mozzarta.

Ko je igrao dvojku, zbog toga što je Augzburg poveo sa 2:0 u 58. minutu i tada odmah aktivirao dvojku. U poslednjih pola sata se izblamirao, ali to je problem za trenera Manuela Baumana, a ne Mozzartove igrače.

Toliko za subotu. Kao što se da primetiti, u Mozzart kladionicama - svi pobeđuju. A, Mozzart Relax radi za tebe!