Anderleht siguran, Cvetković opet počeo sa klupe

Druga u nizu za Anderleht. Kraljevski klub kako-tako drži korak sa liderom Gentom. Zulte Varegem, koji je sa dva poslednja gostovanja na Konstant van den Štoku odneo sav plen (oba puta dobio sa 3:2), noćas nije imao šta da traži u Briselu. Domaćin je uglavnom dominirao, posebno u prvih 45 minuta, pa konačnih 3:0 ne treba da čudi.

Ruku na srce, odolevali su gosti dosta dobro, malo ih je i sreća 'pripazila' sve do 40. minuta, kada je Tavfik Bentajeb napokon pogodio njihovu mrežu. Da su izdržali još pet-šest minuta možda bismo imali drukčiji ishod, ovako - Anderleht je u nastavku samo rutinski dovršio posao.