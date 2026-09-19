Anderleht siguran, Cvetković opet počeo sa klupe
Vreme čitanja: 2min | sub. 19.09.26. | 23:17
Zulte lako pao - 3:0
Druga u nizu za Anderleht. Kraljevski klub kako-tako drži korak sa liderom Gentom. Zulte Varegem, koji je sa dva poslednja gostovanja na Konstant van den Štoku odneo sav plen (oba puta dobio sa 3:2), noćas nije imao šta da traži u Briselu. Domaćin je uglavnom dominirao, posebno u prvih 45 minuta, pa konačnih 3:0 ne treba da čudi.
Ruku na srce, odolevali su gosti dosta dobro, malo ih je i sreća 'pripazila' sve do 40. minuta, kada je Tavfik Bentajeb napokon pogodio njihovu mrežu. Da su izdržali još pet-šest minuta možda bismo imali drukčiji ishod, ovako - Anderleht je u nastavku samo rutinski dovršio posao.
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Marten Vinkler povećao je na 2:0 čim je krenulo drugo poluvreme. Poslužio ga je Bentajeb. Isti igrač pogodio je i za konačnih 3:0, samo šest minuta kasnije. Nemac je stigao u Belgiju ovog leta i ovo su mu prvi golovi u Pro ligi...
Za razlikui od njega, naš Mihajlo Cvetković još čeka da se upiše u tamošnjem šampionatu. Igrao je na šest od sedam utakmica, ali samo na tri je bio starter. Večeras ponovo ušao u sa klupe, umesto Bentajeba. Za 35 minuta upisao tek jedan pokušaj.
Portugalski stručnjak na klupi Anderlehta Vitor Bruno očito dozira minutažu 19-godišnjem Cvetkoviću i više prilika mu ukazuje u Ligi Evrope. Tamo je, računajući kvalifikacije, Srbin već postigao četiri gola.
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BELGIJA 1- 7. KOLO
Petak
Gent - Standard Lijež 2:1 (1:1)
/Vergara 31, Beržes 83 - Nilsen 45+3/
Subota
Leven - La Luvjer 2:0 (1:0)
/Žorž 32, Balikviša 89/
Šarlroa - Serkl Briž 3:2 (2:1)
/Embemba 15, Šidler 25, 61pen - Vanzir 30, Engura 73pen/
Anderleht - Zulte Varegem 3:0 (1:0)
/Bentajeb 40, Vinkler 48, 54/
Lomel - Mehelen 0:0
Nedelja
13.30: (5,20) Antverpen (4,00) Union Sen Žiloaz (1,65)
16.00: (1,70) Sint Trojden (3,90) Vesterlo (4,80)
18.30: (1,50) Klub Briž (4,40) Genk (6,50)
19.15: (2,70) Kortrajk (3,35) Beveren (2,60)
***Kvote su podložne promenama